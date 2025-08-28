【べらぼう外伝】松平定信に重用された火付盗賊改方・森山孝盛はなぜ「鬼平」長谷川平蔵を批判したのか？

江戸市中の治安を守る火付盗賊改方と言えば、大河ドラマ「べらぼう」で中村隼人さんが演じている、鬼平こと長谷川平蔵（はせがわ へいぞう）が有名人ですが、火付盗賊改方は創設から幕末まで、実に多くの人物が勤めていました。

今回はそんな一人、松平定信（まつだいらさだのぶ）に重用された森山孝盛（もりやま たかもり）を紹介。果たしてどんな人物だったのでしょうか。

※あわせて読みたい：

遅咲きながら永く活躍

忠勤に励んだ森山孝盛（イメージ）

森山孝盛は元文3年（1738年）、森山盛芳（もりとお）の子として誕生しました。

母親は教育熱心であり、孝盛が6歳の時から四書五経や漢詩を学ばせ、その教養が後々大いに役立ちます。

明和8年（1771年）に34歳で家督と采地300石、廩米（くらまい）100俵を受け継ぎました。

それまで永く部屋住みだったようですが、安永元年（1772年）に徳川家治へ出仕してからは忠勤に励みます。

熱心な仕事ぶりと高い能力が認められ、孝盛は大番（おおばん）・小普請組頭（こぶしんくみがしら）・御徒頭（おかちがしら）・御目付（おめつけ）などを歴任しました。

また幕命によって関東各地で実施された川普請（河川工事）を監督。川普請は暮らしの安全に関わることですから、いかに孝盛が信頼と実績を積んでいたか、よくわかります。

その翌年には伊豆（静岡県伊豆半島）・相模（神奈川県）・安房（千葉県南部）・上総（千葉県中部）の各国を視察し、松平定信の案内を務めました。

まさに東奔西走の活躍ぶりで、更には御先鉄砲頭（おさきてっぽうがしら）や火付盗賊改方、槍奉行などを歴任します。

かくして文化9年（1812年）に75歳で致仕（引退）するまで、40年にわたって活躍しました。

「鬼平」長谷川平蔵を批判

ご禁制の岡引を活用し、罪人を摘発した鬼平たちだが……（イメージ）

火付盗賊改方として、長谷川平蔵の後任者に当たる森山孝盛ですが、自身の随筆において平蔵を批判しています。

確かに平蔵は高い実績を誇っていたものの、ご禁制であった岡引（おかっぴき）を採用しており、それを批判したのです。

岡引（目明し等とも）とは私的に雇われた前科者で、情報収集や犯罪捜査に威力を発揮しました。

いくら実績を上げていようとも、その手段がルール違反であっては、社会秩序を守る者として示しがつきません。

ルールを守らせるからには、自身も（不合理であろうと）ルールを守るべきと考えていたのでしょう。

こういう性分は松平定信に通じるものがあり、彼から重用されたのも解ります。

※参考：

『べらぼう』松平定信（井上祐貴）を転落へと追い詰めた事件とは？正論の押し付けが仇となり一橋治済とも対立

森山一族・こぼれ話

徳川家康が「森山」と書いたのだから、苗字の方を改めねばならなかった？（画像：Wikipedia）

時に森山一族は近江国守山が発祥で、後に信濃国佐久へ移住した際に現地を守山と名づけ、苗字としました。

のち守山豊後守俊盛の時代、徳川家康が発行した朱印状に「森山」と誤記されたため、表記を森山に改めます。

ただし正保から貞享（1644〜1688年）の期間は日記に「守山」と記し、元禄（1688〜1704年）以降は「森山」と記すようになりました。

その理由については、当人たちもよくわからないということでした（『寛政重脩諸家譜』より）。

森山孝盛・略系図

……守山盛明（信州佐久郡へ移住）−守山盛定（上杉憲寛⇒武田信玄）−森山俊盛（武田⇒徳川家康）−森山盛房（武田⇒徳川秀忠）−森山盛治（秀忠⇒忠長⇒浪人⇒家光）−森山盛勝（家光⇒家綱⇒綱吉）−森山盛照（家綱⇒綱吉）−森山盛寿（もりなが。綱吉⇒家宣⇒家継⇒吉宗）＝森山盛芳（もりとを。兄・森寿の養子に）＝森山盛明（家重⇒家治）＝森山孝盛（盛芳の子）＝森山盛年（婿養子）−森山熊五郎（詳細不明）……

※『寛政重脩諸家譜』より。（）内は主君など。

森山孝盛・基本データ

深い教養で同僚を助け、皆の信望も厚かった森山孝盛（イメージ）

森山孝盛・略年表

『寛政重脩諸家譜』の記述

勤務中の一幕？（イメージ）

●孝盛（たかもり） 熊五郎 源五郎 実は盛芳が二男、母は頼安が女、盛明が嗣となる。 明和八年三月二十六日家を継。 時に三十四歳采地三百廩米百俵 安永元年十二月二十二日はじめて浚明院殿に拝謁す。二年四月二十六日大番に列し、天明四年九月十四日小普請の組頭となり、寛政二年九月朔日御徒の頭に転じ、十一月二十七日布衣を着する事をゆるさる。三年五月十一日御目付にすゝみ、四年三月朔日仰をうけたまはりて関東川々の普請を監す。五年正月また仰をうけたまはりて、伊豆、相模、安房、上総等の浦々を巡視し、三月かさねて松平越中守定信に副て彼国々におもむく。六年三月十七日御先鉄砲の頭となる。七年五月二十一日より盗賊追捕の役をつとめ、八年六月二日これをゆるさる。十二月十日より若君に附属せられ、西城に候す。妻は石野傳右衛門廣貞が女、後妻は加賀美金右衛門遠貞が女。 ※『寛政重脩諸家譜』巻第568平氏（支流）森山 大竹

終わりに

元文3年（1738年） 誕生明和8年（1771年）3月26日 家督を継承する（采地300石、廩米100俵）安永元年（1772年）12月22日 徳川家治に拝謁する安永2年（1773年）4月26日 大番に列する天明4年（1784年）9月14日 小普請組頭となる寛政2年（1790年）9月1日 御徒頭に栄転する同年 11月27日 布衣着用を許される寛政3年（1791年）5月11日 御目付に昇進する寛政4年（1792年）3月1日 命により関東各地の川普請を監督する寛政5年（1793年）1月 命により伊豆・相模・安房・上総を視察する同年 3月 松平定信に従って先の国々を案内する寛政6年（1794年）3月17日 御先鉄砲頭となる寛政7年（1795年）5月21日 盗賊追捕の役を務める寛政8年（1796年）6月2日 盗賊追捕の役を御免となる同年 12月10日 若君（後の徳川家慶）の補佐として西ノ丸に勤める時期不明 西丸持弓頭を務める時期不明 槍奉行を務める文化9年（1812年） 致仕（引退）する文化12年（1815年）5月14日 死去

今回は火付盗賊改方などとして活躍した森山孝盛について、その生涯をたどってきました。

恐らく優秀なカタブツで、平蔵のように型破りなタイプとは反りが合わなかったことでしょう。

松平定信に重用されたことから、寛政の改革において大河ドラマでも登場するかも知れませんね。

※参考文献：

『寛政重脩諸家譜 第3輯』国立国会図書館デジタルコレクション石川洋『江戸文人辞典』東京堂出版、1996年9月山本博文『旗本たちの昇進競争』角川ソフィア文庫、2007年5月