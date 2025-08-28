◆米大リーグ マリナーズ―パドレス（２７日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）

パドレス・松井裕樹投手（２９）が２７日（日本時間２８日）、敵地・マリナーズ戦の７回２死一、三塁から５番手で登板し、ピンチを無失点で切り抜けた。

先発したダルビッシュは４回にスアレスに４２号３ランを被弾して４回４安打４失点で降板。パドレスは６回に２点を返して、２―４と２点ビハインドの７回２死一、三塁で打席に左打ちのネーラーを迎えて松井がマウンドに上がった。空振りと見逃しストライクで２球で追い込むと、５球目のスプリットで捕ゴロに打ち取ってピンチを切り抜けた。

８回も続投すると、スアレスを三ゴロに打ち取り、ポランコからは空振り三振。ロブレスは遊撃手・ボガーツの失策で出塁を許したが、続くクロフォードを一ゴロに打ち取った。１回３分の１で１６球を投げ、無安打無失点の好救援を見せた。

パドレスは９回に１点を奪って１点差に迫ったが追いつけずに敗れ、ダルビッシュは４敗目となった。

中１日で５２試合目の登板。２５日（同２６日）の敵地・マリナーズ戦では２回２２球を投げて無安打無失点、１奪三振のパーフェクトリリーフを見せた。２４日（同２５日）の本拠地・ドジャース戦では、９回から登板して大谷に４５号ソロを浴びた。