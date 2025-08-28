縁側からスーッと伸びてきた手首は亡くなった祖父のものだった!?実体験を元にした怖くない幽霊体験記【作者に訊く】
【漫画】本編を読む
テレビ番組の企画でエピソード漫画を描いたこともある万福(@mugi821bear)さん。実話を元としたエピソード漫画をSNSにアップしており、特に「美容室で本当にあったトラウマ体験」や「不正ログインされて盗難にあった話」などが人気を呼んでいる。今回は万福さん自身の話ではなく、友人が体験した怖そうで全く怖くない幽霊体験の話をお届けし、この漫画のエピソードについて万福(@mugi821bear)さんに話を聞いてみた。
今回のお話は、作者・万福さんの中学時代の友人であるWちゃんの実体験である。
ある日、Wちゃんたち兄弟4人が実家の縁側に面した和室でくつろいでいたとき、寝転んでいたWちゃんの頭上に突如“手”が現れた。手首から先だけが見え、縁側の通路の高い位置から真横に伸びていたその手は、まるで冗談のようにピースサインをしていたという。
夕食時、Wちゃんが勇気を出してこの奇妙な出来事を打ち明けると、驚くべき事実が明らかになった。姉弟4人全員が同じ“手”を見ていたのである。ただ、あまりに現実離れした光景に、誰もが「自分だけに見えたのではないか」と疑い、言い出せなかったのだ。子供たちが恐る恐る語り合うなか、母親の「おじいちゃんじゃない？」という言葉が、この出来事を腑に落ちるものへと変えていった。不可思議な現象に対する絶対的な答えなど存在しないが、その瞬間、子供たちは妙に納得したのである。
万福さんは、実際に友人宅を訪れ、廊下に飾られていたおじいさんの写真を目にしたそうで、「ひょうきんで明るそうな感じが写真からも伝わってきたので、私も『怖！』とかいう印象は全くなかったです。なので、漫画の中ではアレンジして写真にピースをさせちゃいました！私は祖父の思い出がないので、仲がよさそうでいいな〜って思いました」と振り返った。
取材協力：万福
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。