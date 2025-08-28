【大阪・ミナミの14億円地面師事件】犯人グループのメンバーが独占取材に明かした「ドタバタ劇」…ドラマとはまるで違うお粗末な犯行内容

今年6月、大阪府警は福田裕容疑者（53歳）と粂陵平容疑者（24歳）を詐欺容疑で逮捕したと発表した。容疑者らは、大阪・ミナミの土地所有者になりすまして大阪市内の不動産会社2社から約14億5000万円をだまし取ったとされる。

前編記事『大阪・ミナミで「地面師事件」が発生…！「町のチンピラ」だった主犯格が巨額14億円をだまし取った「極悪手口」』に続き、再び起きた「巨額地面師事件」の全貌を詳らかにする。

なりすまし役が出頭したが……

昨年1月下旬、福田はなりすまし役の70代女性と手配した60代女性を連れて、「新井香織」の印鑑登録変更を行った。しかし、この現場でトラブルが発生する。犯人グループのメンバーが明かす。

「3人は生野区役所前で待ち合わせ、福田はそこで偽造した免許証を70代女性に手渡した。その後、女性2人が役所へ入り、福田は外で待機していた。だが、手続きを不審に思った60代女性が騒ぎ出し、外に出てしまうアクシデントがあった。さらに70代女性は、役所の担当者から本人確認のために聞かれた新井の電話番号を答えられず、パニックに。外にいる福田に聞きに行き、何とか収まった。担当者はそのドタバタぶりを目の当たりにしていたが、何も指摘しなかった。福田からすれば不幸中の幸いだ」

その後、粂が大阪法務局を訪問し、変更したばかりの印鑑登録を使って、粂を取締役にすると記載された臨時株主総会議事録や、代表であった新井香織の辞任届などを提出する。いずれも福田が作成した偽造書類だった。

こうして犯人グループは、M社の乗っ取りに成功する。福田と粂は外での接触を避け、第三者を使って書類の受け渡しを行っていた。

新井本人が乗っ取りに気付くのは書き換えから1週間ほど経過した、同年2月1日のこと。冒頭の場面である。

だが、ここでも予期せぬハプニングが福田を襲う。不正に加担させられていたことに気づいた60代女性と70代女性が、大阪・生野署に出頭したのだ。捜査関係者が語る。

「2月上旬、女性2人が弁護士とともに生野警察署に訪れ、『犯罪に加担した可能性がある』と言ってきた。しかし、まだ地面師事件が表面化しておらず、生野署は調書を取るだけの対応に留まった。担当した刑事は、『何しに来たんや』と女性らに声をかけていたそうです。もし状況を細かく把握して、先回りすれば事件は未然に防げたかもしれない。捜査ミスと言われても仕方がない」

この一件を知った福田は焦った。だが、登記の書き換えに合わせ、すでに土地売買の情報は不動産関係者に流してある。「幻の土地が売りに出た」という情報は、東京の不動産会社にまで届いていた。

購入希望者がいればすぐに交渉に当たった。ニセ代表の粂は新井の「甥」を名乗り、質問にはコーディネーターを名乗る福田がすべて答えた。

「商談で福田は取締役会の議事録や株式譲渡契約書など、関係書類を交渉相手に示していた。一方で、交渉場所は人目につきにくい民泊の部屋を指定したりと、用心していた。また、『物件の内見はできない』と断り、手付け金の支払いも急かしていた」（犯人グループのメンバー）

所有者が「購入者」と遭遇

一方、福田たちの不穏な動きは新井の耳にも入っていた。

「購入を希望している人がいるので、物件情報がほしい」

昨年2月上旬、新井のもとに訪ねてきた不動産会社はそう切り出した。新井にとっては寝耳に水だった。彼女は自分の会社が乗っ取り状態にあること、土地売買の話は嘘であると伝えたが、それでも業者筋の問い合わせは続いた。新井はそのたびに、「粂は偽物だ」と答え続けた。

すでに登記の書き換えについては大阪府警に被害申告も行っていた。しかし、実被害が出ていなかったためか、府警の動きは鈍かった。

彼女の訴えも虚しく、昨年3月上旬、福田らは大阪市内の不動産会社2社と契約を結ぶ。価格は3つの物件で総額約14億5000万円。そして3月7日、スーツケースに入った札束が福田たちの手元へ渡った。

事件が発覚したのは、昨年3月中旬のことだ。

「鍵が壊されている」

新井のもとにそんな一報が物件関係者から寄せられる。彼女から連絡を受けた業者が現場に駆けつけると、見知らぬ男性が建物に侵入し、鍵を付け替えていた。すぐに警察を呼び、身元の確認を行う。男は不動産会社を名乗り、こう言った。

「この物件を買った。所有会社の粂陵平から買ったんだ！」

福田らが逮捕されたのは、それから1年以上が過ぎた今年6月だ。捜査関係者が語る。

「現在も、大半のカネの行方がわかっていない。チンピラである福田が単独でここまでの事件を考えられるとは思えない。指南役がいる可能性は高い」

藪の中には誰がいるのか。今後の捜査の進展が待たれる。

（文中、敬称略）

