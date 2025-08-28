片手で簡単に水切り！蓋を外してそのまま食卓へ！【オクソー】のサラダスピナーがAmazonに登場中‼
片手で簡単に水切り！分解して洗えるから清潔！【オクソー】のサラダスピナーがAmazonに登場中‼
スマイルSALEで、欲しかったアレもコレもまとめ買い♪
Amazonの大型セール「スマイルSALE」が8/29(金)9:00〜9/4(月)23:59の7日間限定で開催！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
オクソーのサラダスピナーは、片手で簡単に野菜の水切りができる、機能性とデザイン性を両立させたキッチンアイテムである。素早く、しっかりと水切りをすることで、ドレッシングがしっかり絡み、いつものサラダをより美味しくしてくれる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
サイズは作り置きや4人以上向きの大サイズと一人暮らしや2〜3人向きの小サイズの2種類ある。
フタについたノブを片手で押すだけで、ザルが高速回転し、あっという間に野菜の水切りが完了する。少ない力で強力に回転するため、女性やお年寄りでも簡単に使える。
回転を止めたいときは、ワンプッシュでピタッと止まる特許取得のブレーキボタンが便利だ。底面には幅広の滑り止めが付いているため、回転時も安定している。
蓋は分解して洗浄可能である。内蓋は引っ張るだけで簡単に外せてお手入れも簡単。食器洗い乾燥機(低温設定)の使用も可能だ。
