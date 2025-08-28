¡Ö¥Û¥Æ¥ëÁ°¤Ë·³Ââ¤¬¡Ä¡×¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½ÀìÂ°¥·¥§¥Õ¤¬²ó¸Ü¤¹¤ë¡É2011Ç¯WÇÕÍ½Áª¤ÎËÌÄ«Á¯Àï¡É¡Ö¶õ¹Á¤«¤é½Ð¤é¤ì¤º¡×¡Ö¿©ºà¤âÁ´Ë×¼ý¡×
8·î24ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØABEMA¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥à¡Ù¤Ë¡¢Ä¹Ç¯¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î³¤³°±óÀ¬¤ËÂÓÆ±¤·¤Æ¤¤¿¥¹¥´ÏÓ¥·¥§¥Õ¡¦À¾Ë§¾È¤µ¤ó¤¬½Ð±é¡£³¤³°±óÀ¬»þ¤Î¿©ºàÄ´Ã£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤È¤¯¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¡È¤¢¤Î¹ñ¡É¤Ç¤Î¶ÃØ³¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÅÅ»Òµ¡´ï¤â¿©ºà¤âË×¼ý¡ÄËÌÄ«Á¯Àï¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É
ÈÖÁÈ¤ÇÀ¾¥·¥§¥Õ¤Ï¡¢¶¦¤ËÂåÉ½OB¤ÎËêÌîÃÒ¾Ï¤È°ÂÅÄÍýÂç¤Ë»×¤¤½Ð¤Î¾¡Éé¥á¥·¤È¤·¤Æ¡È¤¦¤ÊÐ§¡É¤òÄó¶¡¡£°ÂÅÄ¤¬¡Ö¤´ÈÓ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¸·¤·¤¤¹ñ¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢À¾¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤éÌµÅ¨¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¿©ºà¤òÂ·¤¨¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¹ñ¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ë¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡ÖËÌÄ«Á¯¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤¿À¾¥·¥§¥Õ¤Ï¡¢ËêÌî¤È°ÂÅÄ¤âÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿2011Ç¯¤ÎWÇÕ¥¢¥¸¥¢Í½Áª¤ÇÆ±¥°¥ë¡¼¥×¤ÎËÌÄ«Á¯ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Åö»þ¥Á¡¼¥à¤È¶¦¤ËÊ¿¾íÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÆ±¹ñ¤Î¸·²üÂÖÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËêÌî¤È°ÂÅÄ¤Ï¡Ö¶õ¹Á¤Î²ÙÊª¸¡ºº¤Ç4»þ´ÖÂÔ¤Á¡£·ÈÂÓ¤âiPad¤âÁ´Ë×¼ý¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÀ¾¥·¥§¥Õ¤Ï¡ÖËÍ¤é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¶õ¹Á¤«¤é½Ð¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤ÏÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Åö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¾Ú¸À¡£ËêÌî¤¬¡Ö²¶¤é¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÎÁ°¤Ë·³Ââ¤¤¤¿¤è¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢°ÂÅÄ¤â¡ÖÁª¼ê¤Ï³°¤Ë½Ð¤¿¤é¥À¥á¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È½Ò²û¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤Ç¤â¥¶¥Ã¥±¥í¡¼¥Ë´ÆÆÄ¤Ï°ì¿Í¤Ç»¶Êâ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ãÅÜ¤é¤ì¤Æ¤¿¡×¤È¡¢°Õ³°¤Ê¿ÍÊª¤Î°Õ³°¤Ê¹ÔÆ°¤òË½Ïª¤·¤¿¡£
À¾¥·¥§¥Õ¤¤¤ï¤¯¡Ö¶õ¹Á¤Ç¿©ºà¤òÁ´Éô¼è¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢µÞî±¡È¥É¥¤¥ÄÆÃ¶è¡É¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ØÇã¤¤½Ð¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼«Í³¹ÔÆ°¤¬¸·¤·¤¯À©¸Â¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¤ß¤º¤«¤é¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¿·Á¯¤Ê¿©ºà¤òÄ´Ã£¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î°ßÂÞ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ó¤ÊËÌÄ«Á¯±óÀ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËêÌî¤È°ÂÅÄ¤Ï¡Ö¤¢¤ì¤Ï°ÛÍÍ¤Ê¶õµ¤¤Ç¤·¤¿¤è¡×¤È¿ÀÌ¯¤ÊÉ½¾ð¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
