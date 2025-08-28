まだまだ“真夏”は終わらない。将棋の伊藤園お〜いお茶杯第66期王位戦七番勝負第5局が8月26・27日に徳島市の「渭水苑」で指され、挑戦者の永瀬拓矢九段（32）が藤井聡太王位（竜王、名人、王座、棋聖、棋王、王将、23）に91手で勝利した。藤井王位に力を出させない快勝譜に、解説棋士も「新バージョンの“永瀬流・負けない将棋”だった」と称賛した。

【映像】永瀬九段が勝利を決めた一手

挑戦者の永瀬九段が、“藤井曲線”ならぬ“永瀬曲線”を描いて勝利を飾った。真夏の七番勝負として親しまれている王位戦第5局は、舞台を徳島市に移して争われた。本局は藤井王位の3勝1敗と、永瀬九段にとっては後がない状況で迎えることに。運命の一局に、永瀬九段はとっておきの作戦を準備。角換わりの出だしから、早々にペースをつかんでリードを奪うことに成功した。

なんとか状況の打開を目指した藤井王位だったが、「確実な攻めを見せられて、粘りにいく手が難しい状況になってしまった」。元来、受けを得意とする永瀬九段だったが、ここぞの一局では最後まで攻めの手を緩めることなく、押し切って快勝を飾った。

「途中までは予定ではあった」という永瀬九段だが、ABEMAの「SHOGI AI」は美しい曲線を描いて勝利へ。中継で解説を務めた飯島栄治八段（45）も「この一局は間違いなく永瀬九段を称賛するべき。『駒を絶対に引かないぞ』という執念が一局を通して表れていた」と絶賛していた。

飯島八段がポイントに挙げたのは、終盤で永瀬九段が後手の飛車を取りに歩を打った一手だ。「受けの手ではなく攻め込んでいる。受けながら相手の駒を削って自玉を安全にしている。受け一方の手を指していないというのが、力を出し切るぞという気持ちが表れていたと思う」と印象を語った。

この一局は永瀬九段の代名詞でもある『負けない将棋』ではなく『勝ちに行く将棋』だったとし、「新バージョンの“永瀬流・負けない将棋”だったと思う」と永瀬九段の進化に脱帽した様子。3連敗からの連勝で「かなり流れが変わりつつある。面白いシリーズになったと思う」とまだまだ激戦が続くであろうシリーズのゆくえに胸を躍らせていた。

（ABEMA／将棋チャンネルより）