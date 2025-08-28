大谷翔平の球速は手術前よりアップしている…！元メッツ・五十嵐亮太が驚愕した「驚きの調整法」【元メジャーリーガーら座談会】

岩村明憲

いわむら・あきのり／'79年、愛媛県生まれ。ヤクルトを経て、タンパベイ・レイズに移籍。'17年に引退。現在は独立リーグ・福島レッドホープスの代表取締役会長

五十嵐亮太

いがらし・りょうた／'79年、北海道生まれ。ヤクルトを経て、ニューヨーク・メッツに移籍。'20年に引退。現在は野球解説者。YouTubeチャンネルも開設している

友成那智

ともなり・なち／'56年、青森県生まれ。上智大卒業後、集英社入社。メジャーリーガーやスポーツビジネスを精力的に取材。退社後も各媒体にメジャー記事を寄稿

明らかに実戦で調整している

友成：メジャーでは、打撃・走塁・守備・投球を総合的に評価し、勝利にどれだけ貢献しているかを示す指標「WAR」が重視されています。シーズン後のMVP投票にも、この指標が大きく影響する。大谷の数値は7月末時点で「5.0」のリーグ2位。これは極めて高い値で、大谷がいなければ勝ち星が5つ少なかったことを意味します。

岩村：MVP争いはカブスの23歳の新星、「PCA」ことピート・クロウ・アームストロングとの一騎打ちになるでしょう。PCAは30本塁打30盗塁を達成できる選手で、守備も抜群に上手い。

友成：大谷は今年6月に二刀流として復活しました。今後、ピッチャーとしての調子が上がっていけば、3年連続MVPというバリー・ボンズ以来、史上2人目の偉業達成の可能性も十分あります。

五十嵐：ピッチャーだった僕からすれば、驚きの一言ですよ。投手というものは本来、100％に近いコンディションでマウンドにあがりたいもの。そのために、キャンプから調整を続けて実戦に臨みます。しかし大谷の場合は、明らかに実戦のなかで調整をしている。

友成：大谷は'23年9月に右肘に2度目の「トミー・ジョン手術」を受けている。まずはマイナーで慎重に……という調整になるはずですよね。

岩村：大谷の投手復帰は、7月のオールスター明けと言われていた。ケガ人によってドジャースの先発ピッチャーが足りなくなったことを受け、中継ぎ陣の負担を減らすために、予定を早めたんでしょう。あくまでチームファーストという大谷らしい発想ですが、元選手からしたら信じられません（笑）。

五十嵐：しかも、です。大谷の投球を見ていると、手術前から「進化」している。投手復帰4戦目のアストロズ戦（7月6日）、5戦目のジャイアンツ戦（7月13日）では2試合をまたいでの6者連続三振がありましたが、高めのストレートで空振りを奪っていた。フォームにも力みがなく、真っすぐの質は明らかに良くなっています。

友成：そのことはデータにも表れていますね。ストレートの平均球速は、手術前の'23年の155.8kmと比べて1.9kmアップ。加えて、回転数も2259から2433に向上しています。回転数の高い直球は、いわゆる「打者の手元で浮き上がる」と言われるボールです。

手術後に球速が上がるという主人公っぷり

五十嵐：僕自身も現役時代にトミー・ジョン手術をやっていますが、手術後に球速が上がるというのは、なかなか考えづらい。

友成：確かに、松坂大輔や前田健太も、手術後はレベルダウンを避けられませんでした。

五十嵐：窮地を乗り越えてパワーアップするなんて、まるで漫画の主人公ですよ。神経を研ぎ澄まして自分の体と向き合っているからこそ、できることなんでしょうね。

岩村：球速だけじゃなく、投球内容そのものにも大谷の意思を感じます。

五十嵐：はい。以前は横に大きく曲がる変化球「スイーパー」を多用していましたが、今季は明らかに減っている。直球とスライダーをメインに、シンカーやカットなど曲がりの少ない変化球を織り交ぜる。ゴロを打たせて、球数を減らそうと考えているんでしょう。

友成：'23年のスイーパーの使用頻度は35.1％。しかし今季は、24.7％しか使っていません。

岩村：スイーパーは肘への負担が大きい。大谷としては、今後もできるだけ長く活躍するため、投球内容も意識的に変えているのでしょう。

「週刊現代」2025年09月01日号より

