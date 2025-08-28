10:30　中川日銀審議委員、金融経済懇談会で挨拶
13:00　欧州新車販売台数（7月）
14:00　中川日銀審議委員、金融経済懇談会で会見
17:00　レーン・フィンランド中銀総裁、イベント講演
20:30　ECB議事録（7月24日開催分）
29日2:00　米7年債入札（440億ドル）
7:00　ウォラーFRB理事、金融政策およびインフレ見通しについて講演（質疑応答あり）

EU非公式国防相会合、ウクライナ軍事支援について協議（29日まで）
アジア最大ビットコイン・カンファレンス「Bitcoin Asia 2025」開催（香港、29日まで）

※予定は変更することがあります