本日の予定【発言・イベント】
10:30 中川日銀審議委員、金融経済懇談会で挨拶
13:00 欧州新車販売台数（7月）
14:00 中川日銀審議委員、金融経済懇談会で会見
17:00 レーン・フィンランド中銀総裁、イベント講演
20:30 ECB議事録（7月24日開催分）
29日2:00 米7年債入札（440億ドル）
7:00 ウォラーFRB理事、金融政策およびインフレ見通しについて講演（質疑応答あり）
EU非公式国防相会合、ウクライナ軍事支援について協議（29日まで）
アジア最大ビットコイン・カンファレンス「Bitcoin Asia 2025」開催（香港、29日まで）
※予定は変更することがあります
