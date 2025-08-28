みるみる弱っていき、やがて死に至る…本当は恐ろしい「フレイル」の正体

85歳以上の3人に1人がフレイル

「1年ほど前に道端で転んだのがきっかけで、78歳の父がめっきり外出しなくなってしまいました。大事には至らなかったものの、段差も何もないところでつまずいたのが相当ショックだったみたいで……。転んだときに膝を打ってしまって、その後も痛みが引かず、外に出るのが億劫になったようでした。

先日、久しぶりに父に会ったのですが、なんだか弱々しくなっていてビックリしたんです。体が小さくなったように見えましたし、食べる量も以前よりかなり減っていました。物忘れも激しくなっていて、このまま認知症になるんじゃないかと心配です」

都内に住む高宮恵子さん（48歳・仮名）はこう話す。心配になった高宮さんが父親を認知症外来に連れて行ったところ、医師から「まだ発症していないが、フレイルになっている」と言われたという。

いつの間にかジワジワと体が衰えていき、気づいたときには要介護の一歩手前―平均寿命が延びる一方で、こうした「フレイル」状態の人も増えつつある。いまや85歳以上の3人に1人がフレイルであり、「フレイル予備軍」とも言えるプレフレイルを含めると、その割合は8割にも達する。

そもそも、フレイルとはどのような状態なのか。星城大学特別客員教授で、フレイル予防の専門家である松井康素氏が解説する。

「フレイルとは、健康な状態と要介護状態の間のこと。筋肉などが衰えるのはもちろん、うつ病などを発症して精神的に弱っていく、あるいは引きこもりがちになり社会的に孤立するなど、複合的に脆弱な状態を指しています。

典型的なのは、転倒して骨を折って運動できなくなり、一気にフレイルになるパターン。年齢を重ねると筋力やバランス感覚が衰えて転びやすくなるうえ、クスリを6種類以上飲んでいると転びやすいというデータもあります」

フレイルはどう診断されるのか

では具体的に、フレイルはどう診断されるのか。よく使われる基準は次の5項目だ。

（1）6ヵ月で意図せず2kg以上も体重が減少している

（2）握力が弱い（男性は28kg未満、女性は18kg未満）

（3）ここ2週間、わけもなく疲れているように感じる

（4）歩く速さが1m／秒未満

（5）軽い運動や体操、あるいは定期的なスポーツを週に1回もやっていない

これら5項目のうち、1〜2個に当てはまるとプレフレイル、3個以上だとフレイルと診断される。

フレイルが進むと体や認知機能が衰えていき、やがて要介護になるが、恐ろしいのはそれだけではない。佐野道子さん（69歳・仮名）が振り返る。

「私の夫は新型コロナに感染するのを恐れて、コロナ禍の最中はずっと自宅に籠っていました。それが原因で筋肉が衰えてしまい、気づいたときにはもうフレイルになっていました。

体が弱ると免疫力も下がっていくからか、コロナ禍を経て風邪をひきやすくなったようでした。しかも一度かかると長引くことも増え、4年前に肺炎をこじらせて、71歳で亡くなったんです」

免疫力が低下することで、死に至る病をも呼び込みかねないフレイルだが、改善策や予防策はあるのか。前出の松井氏が説明する。

「転倒などを機にフレイルになると、運動しなくなるため食事の量が減り、筋肉が衰えてますます転びやすくなる……という悪循環に陥る。大事なのは筋肉の量を増やして、この負のサイクルを断ち切ることです。体をしっかり鍛えれば、転ぶリスクも抑えられるため、フレイルの予防策としても効果的でしょう」

「週刊現代」2025年09月01日号より

