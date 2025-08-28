「スパイ防止法」がストップした日本で、嫌でも気になる外国人の「サイレント・インベーション（静かな侵略）」という脅威

「見えない侵略」の脅威

戦略コンサルタントの仕事のひとつに『問題解決』のジャンルがあります。

もつれにもつれた問題を解決するには思いもよらない角度からの解決策が役に立つ経験を何度もしています。今回はいま世間で話題になっている外国人の問題についてのそのような話をします。

れいわ新選組の山本太郎議員が問題提起したスパイ防止法についての質問に対して、石破内閣は「日本をスパイ天国だとは考えてない」という答弁を閣議決定しました。日本が他の国々と違いスパイ行為に対する罰則が緩いと危惧されている問題に対して、石破首相の取組みはスローです。

先の参議院選挙では外国人問題が大きな争点となりました。

民意は外国人受け入れや治安管理などの社会的課題を解決してほしいというものでしたが、選挙が終われば民意は政治の外に置かれます。重要課題を放置して居座る首相が日本の老害になり始めています。

とはいえ、選挙がまったく無意味だったというわけでもありません。選挙で議員の顔触れが変わったことで埼玉では入管（出入国在留管理庁）の動きが活発になってきました。いずれ総裁選も行われるようですし、少しずつ変化が起きるのを期待すべきなのかもしれません。

さて、ここからは深刻な話です。

スパイ防止法がなかなか強化されない背景には、一部外国政府による影響工作やロビー活動などいわゆる「サイレント・インベージョン」（目に見えぬ侵略）が起きているという指摘があります。戦争や強硬な政治圧力のような目に見える内政干渉とは違う、静かな侵略が起き始めていると早い段階から世界に警鐘を鳴らしてきたのがオーストラリアでした。

海外からの経済協力や留学生の増加から始まり、経済的に成功した人々による政治献金や影響力行使が強まるケースも指摘されています。いつの間にかメディアや政府の要人たちの近い場所に外国人の友人が増えていきます。大学のプログラムも海外からの支援なしには進まないようになってきます。

議員、官僚、裁判所、メディアの5％をおさえるだけで外国はその国を混乱させることができます。これがサイレント・インベージョンの本質です。

何かが起きているのに…

サイレント・インベージョンのやっかいなところは、文字通り「目に見えない」ことです。

こうした状況では、暴力行為を行う不法移民をなぜか取り締まらない、成田空港や銀座にびっしりと駐車する白タクをなぜか警察は放置する、といった現象だけが目につくようになります。

不法移民の問題について入管が政府に改善を求めても、外務省は「問題があるとは思えない」と入国ビザの緩和に力を入れます。国会でこういった一連の事象に対して質問があっても、行政は明確な回答をしません。何かが起きていることは明白なのに、因果関係が目に見えないのです。

このようなサイレント・インベージョンの特性があるからこそ、早い段階で「これは国家にとって危険なのだ」とオーストラリアが声を上げたのです。明確な侵略の証拠はありませんが、手掛かりとしては政治家の間で意見が分かれているものを疑うべきかもしれません。

メガソーラーの背後には…

おかしなことがいくつも起きています。

たとえば企業献金の解禁の動きです。そもそも外国人による政治献金は禁止されていますから、わが国では政治家が外国政府から買収されるリスクは低いはずです。合法なのは帰化した日本人が政治家に献金することですが、その方法だと移民の少ない日本を侵略するには効率が悪い。

そこで外国政府は企業献金に目を向けます。いったん企業献金が認められれば、ロビイングを強力に行うことができるようになります。外国企業だけでなく、外国企業との取引が多い日本企業を経由して、特定の政治家に献金を届けることができるようになるからです。

その先に起きると危惧されるのは、水源や土地の買い占めです。日本では湿原や原生林など保護すべきエリアにメガソーラーが建設され始めています。運営するのは日本企業でも、背後に海外企業が存在するケースがこれから増えます。許可を与える権利を持っているのは自治体ですから、首長や議会を押さえればサイレント・インベーションは推進しやすくなります。

スパイ防止法は、こういったサイレント・インベーションへの理解を進めるための重要な争点のひとつです。

問題の解決法がない？

スパイ防止法は、昭和の頃から何度も政治の世界で議論されているのですが、なかなか話が進まない。党派を超えて反対する議員が常に一定数存在します。

今後は帰化した議員の増加も課題になりそうです。

帰化した人は日本人なので、選挙に立候補するのは個人の権利です。しかし一部の国では、帰化した後も以前の国に対しての忠誠を強いる法律や制度があります。立候補した人がどの国から帰化したのかを知る権利はアメリカやヨーロッパでは法制化されていますが、日本ではなぜか逆に、戸籍法を改正して元を辿れない方向へと制度が改変されそうです。

サイレント・インベージョンの狡猾なところは、狙った国の制度の細かいところにだけ影響を及ぼすことで、気づかれず、また間に入った操られる人たちにもそれほど大きな良心の呵責を生み出さないように工作するところです。

官僚や裁判官、メディア関係者など社会の中枢にいる人材が、国外の影響力と結びつくことこそ注意すべき点です。

そしてこの問題が深刻なのは、解決の方法があまりないことです。

報道すら乏しい

唯一の有効な解決策は、このような問題が起きていることを周知することです。オーストラリアはそれを行ったのですが、日本はどうでしょうか。こういう問題が起きているという報道すら乏しいのが現状です。

さて、そこで冒頭の話です。私たち戦略コンサルタントの重要な仕事のひとつは、複雑に入り組んでほどけなくなった問題を解決することです。

サイレントインベーションに解決方法はあるのか、私の考えを述べましょう。

後編『ハニトラも無力化してしまう…！スパイ防止法ができない日本で外国勢力の「見えない恐怖」に打ち勝つ方法』でじっくりと説明していきます。

