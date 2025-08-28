

「令和版のロミジュリ」との声も多い同作（画像：『愛の、がっこう。』公式サイトより）

【写真】ラウールが「あまりに脚が長すぎる…」「ベッドに収まってないやん」とSNSが騒然となったシーン

「あなたは恵まれない青年への慈愛から行動したのでしょうか。それとも自身の欲望の発露だったのでしょうか」

私立ピエタス女学院高等学校の国語教師・小川愛実（木村文乃）は教頭にこう問われる。

木曜劇場『愛の、がっこう。』（フジテレビ系、脚本：井上由美子）は、愛実がホストのカヲル（ラウール）に対して抱く感情が、慈愛か欲望かに揺れる物語だ。

「改正風営法」が施行されたタイミング

ホストにハマる真面目な教師の物語と思うと、正直、最初は興味が持てない視聴者もいただろう。世間的にもホストを題材にすることには批判的な目が向けられがちだ。

折しもこのドラマがはじまる数日前の2025年6月28日から、改正風営法（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律）が施行されたところだった。

改正風営法で禁止されたことの1つに「色恋営業」がある。客の恋愛感情につけこんで、ナンバー1になりたいとかノルマを達成しないと困るなどと言って、店で過剰にお金を使わせる行為が禁止された。

また、「指名数No.1」「神」「レジェンド」など、営業成績や優位性を誇張する広告表現も禁止となった。

にもかかわらず、ドラマではホストたちはナンバー1の座を巡り熾烈な争いをしている。

色恋営業も行っていて、主人公・愛実は危うく巻き込まれそうになる。

そのため初回から「令和7年6月28日に改正風営法が施行されました。このドラマのホストクラブにおける一部表現には、違反となりうる営業行為が含まれています。改正風営法については、番組公式ホームページをご覧ください」というテロップを出し、注意喚起がなされた。

ドラマの内容よりもそっちが注目されたといっても過言ではなく、こうなるともうイロモノドラマの印象のほうがぐっと強くなる。



ホスト・カヲルを演じるSnow Manのラウール（画像：『愛の、がっこう。』公式サイトより）

ホスト・カヲルの恵まれない家庭環境

ところが話が進むにつれて、決してイロモノではなく、むしろ純愛ものの色合いが濃くなっていく。

それはひとえにホストのカヲルの存在によるところが大きい。派手なビジュアルで、そのイケメンぶりを生かしてナンバー1の座をライバルと争っている彼は、家庭環境に恵まれず読み書きができなかった。

愛実は当初、カヲルにハマった生徒と彼を引き離すためにホストクラブに乗り込んだ。そこで高校生が熱をあげていたカヲルが自分の名前すら漢字で書けないことを知り、字を教えることにする。

2人だけの特別授業。最初は反抗的で、育ちのよい愛実を太客候補として狙っていたカヲルだが、徐々に愛実に心を開きはじめて……。



屋上で繰り広げられる、2人だけの特別授業（画像：『愛の、がっこう。』公式サイトより）

そうはいってもカヲルの仕事はホスト。情では動かない。得意の色恋営業で愛実をからめとろうとするも、彼女は一向に落ちない。それには理由があった。

厳格な家に育ち生真面目で奥手というだけでなく、過去に手痛い失恋をしていて、自分を律していたのだ。

振られた恋人にストーカー的な行為をした末に絶望して自殺を図るという、真面目が行きすぎてしまった経験があったからこそ、百戦錬磨のホストへの警戒心は人一倍。だが、カヲルの手慣れた恋人仕草や、素直に勉強する姿を間近で見ていると、時々、心が揺れてしまう。

一方カヲルも、自分のことをホストとしてではなく、1人の人間として接してくれる愛実に心が動かされていく。

『愛の、がっこう。』のタイトルロゴは手書きなのだが、カヲルが字を書けるようになるにつれ、少しずつ文字がアップデートされていくようになっていて、それも話題の1つだ。



主演は木村文乃。生真面目な教師・愛実を好演している（画像：『愛の、がっこう。』公式サイトより）

教育を十分に受けられない子どもたちの存在

冒頭で引用した「あなたは恵まれない青年への慈愛から行動したのでしょうか。それとも自身の欲望の発露だったのでしょうか」の間で愛実は悩む。

慈愛or 欲望。人間の中にはそのどれもが存在する。ホストたちは、金のために女性たちをある種騙していて、それは社会的に悪とされる。でもこのドラマでは彼らだけが闇の象徴ではない。

愛実は過去、恋愛に流されてしまったことがあるし、目下、彼女が結婚を考えている婚約者・川原洋二（中島歩）はエリート銀行員だが、愛実のほかにもつきあっている女性がいて、でも愛実とはちゃんと結婚しようと考えているという、ちょっとヘンな人だ。川原を演じている中島歩のエキセントリックな演技がすばらしい。

川原は、愛実とカヲルの関係を怪しみ、2人の後をこっそりつけた挙げ句、カヲルに暴力を振るう。誰かに執着するという点において、昔の愛実とさほど変わらないだろう。



愛実には婚約者（中島歩）がいるのだが……（画像：『愛の、がっこう。』公式サイトより）

また、ホストクラブの超太客・宇都宮明菜（吉瀬美智子）は、ホストたちをお金でいくらでも動かせると見下している。彼女もまたホストに執着し刃傷沙汰を起こす。

いまは法律で禁じられていることをしているホストたち、それを悪と嫌悪する人たち、自ら率先してその世界に興じる人たち。

ホスト＝悪と単純化することなく俯瞰したことで見えてきたのは、生きるためにホストという職業しか選択できなかったという事情。そこには日本の教育の問題があった。

この社会には、教育を十分に受けられない子どもたちが存在している。もしもその子たちが義務教育だけでも受けられていたら、ほかに生きる道の可能性があったかもしれない。

たとえば、石井光太の『ルポ 誰が国語力を殺すのか』（文春文庫）では、最近、子どもたちの国語力が落ちている例として、『ごんぎづね』の内容が理解できないという実情を挙げている。

なぜこんなふうに国語力が落ちているのか。経済的な格差社会が教育の格差も広げているというのだ。

カヲルは愛実に漢字を教わり、文字に込められた意味を知る。そうすることで知識のみならず、思考力が養われていくだろう。

ホストクラブで行われている、行きすぎた行為を取り締まることも早急な問題ではあるが、根本的に、なぜホストという職業を選ぶ者がいるのか、彼らにハマって身を滅ぼす者がいるのか。そこには教育格差、経済格差が存在している。



カヲルが働くホストクラブ「THE JOKER」の常連客を吉瀬美智子が演じる（画像：『愛の、がっこう。』公式サイトより）

振り返るか、振り返らないか

単なる禁断の愛ではなく、社会問題を解決する小さな一歩を進もうとする愛実とカヲルの関わりを、社会が許さない。2人が会うことは社会通念としていかがなものかということで、最後に海でデートをすることに。

ホストと真面目な高校教師のお別れ海デート回（第7話）はこれでもかというほど丁寧に撮影されていて、イメージ映像みたいだったけれど、美しかった。

海のデートを楽しみ、お別れのキスをした2人。駅の改札で愛実だけが中に入り、カヲルは見送る。愛実が振り返るか、振り返らないかで興味を引っ張る『東京ラブストーリー』パターンで、振り返っても振り返らなくてもどっちでも正解。振り返ったら盛り上がるし、振り返らなかったら切ないし。

結果は、振り返らなかったのだが、そのときのカヲルは海の町で買った帽子を目深にかぶって表情を見せない。その仕草が切なさを高める。



「最後のデート」シーンは「切なすぎる」と話題に（画像：『愛の、がっこう。』公式サイトより）

ファッションモデルもやっている長身のアイドル・ラウールのよさを引き出す演出は、ベテラン・西谷弘だ。大ヒットドラマ『昼顔〜平日午後3時の恋人たち〜』（2014年）で斎藤工を大ブレイクさせた名ディレクターである。

ちなみに脚本も同じ井上由美子で、『愛の、がっこう。』は名作を生んだ2人のタッグなのである。

『昼顔』はW不倫ドラマで、当時、賛否両論があり、不倫を美化しないように配慮されていた。『愛の、がっこう。』にもその配慮が効いていると思う。あれから11年、ますます配慮が必要になっていることだろう。

カヲルが読み書きできない設定もその配慮の1つかもしれない。彼の背景は、識字問題の根深さを視聴者に考えさせるが、禁断の恋愛ドラマを盛り上げる装置に使用しているとも受け取られかねない。だが、『昼顔』の脚本家とディレクターであれば、熟慮されているという信頼はある。



カヲルが入院するシーンでは、演じるラウールがあまりに長身（190センチ超）で「脚が長すぎてベッドに収まらない！」とSNSが盛り上がった（画像：『愛の、がっこう。』公式サイトより）

愛実とカヲルの関わりに見た、ある名作の一節

愛実とカヲルの関わりに、たとえば太宰治の短編『待つ』の主人公が待ち続ける「もっとなごやかな、ぱっと明るい、素晴らしいもの」を筆者は見る。

この小説は主人公が何を待っているのか、明言されず、読者の想像に委ねられている。それこそ国語力が低下したら、読むのが難しいかもしれない小説だ。

でもそこに書かれる「ぱっと明るい、素晴らしいもの」を、テレビドラマの視聴者は、いつも待っているのではないか。

ほんの少しのぱっと気持ちを明るくさせてもらえるもの。それを井上由美子と西谷弘、木村文乃とラウールは『愛の、がっこう。』で見せてくれようとしている。そんな気がする。



話題を呼んだ、校門越しに思いを伝え合うシーン（画像：『愛の、がっこう。』公式サイトより）

お別れデートを目撃されて、高校のPTAに責められ、愛実は二度とカヲルと会わないという念書を書かされる。でも、カヲルが大怪我して入院していると知って電話する愛実に、カヲルは元気で店に出ていると嘘をつく。嘘に気づく愛実。

2人の住む世界は社会的に分断されている。格差が広がる社会の中で、ぱっと明るい、素晴らしいものはまだ見つかるだろうか。

（木俣 冬 ： コラムニスト）