『新世紀エヴァンゲリオン』に『葬送のフリーレン』も！ 日テレ・河出奈都美アナのコスプレに「世界一カワイイ」「キュンキュンする」
『新世紀エヴァンゲリオン』綾波レイのコスプレをして話題になった日本テレビの河出奈都美アナウンサー。彼女はかなりのオタクで、SNSではかわいいコスプレ姿を公開している。本稿では河出アナが披露したプロ顔負けのかわいいアニメキャラコスプレを紹介していこう。
【写真】人気アニメキャラいっぱい 河出アナのかわいすぎるコスプレを一気見
■『新世紀エヴァンゲリオン』綾波レイ
情報番組『シューイチ』（日本テレビ系）の特集企画にて世界最大の同人誌即売会「コミックマーケット106」へ参加した河出アナ。番組放送後にはインスタグラムで「『新世紀エヴァンゲリオン』綾波レイのコスプレをやらせていただきました。シューイチのロケで訪れることになった人生初のコミケ。さらにはコスプレでリポートするという、私にとって本当に、夢のような時間でした！」と大興奮のコメントをし、綾波レイのコスプレ姿を公披露した。
ちなみに、作中で綾波は眼帯を右目にしているのだが、河出アナのコスプレでは左目になっている。これについては自身のエックスで「※『眼帯』の位置について 実は、ウィッグを被って前髪を微調整した際、ハサミが左目に当たってしまったんです…！ 眼科の先生から『カラコンは控えるように』と前日に言われ、急遽、眼帯と包帯をすることにしました」と語っており、まさかの本当のケガであることが判明。ファンからは彼女のかわいさとコスプレの完成度を称える声のほかに「目大丈夫ですか？ お大事にしてください」など心配の声も集まっている。
■『葬送のフリーレン』フェルン
2026年1月にテレビアニメ第2期の放送が控えている大人気作『葬送のフリーレン』からは、主人公・フリーレンの弟子であるフェルンになりきった。「大好きな大好きな『葬送のフリーレン』のフェルンをやらせていただきました…」のコメントとともにアップされた写真には、ローブや杖といった小物まで見事に再現された完璧なフェルンが写っている。
また投稿内では「ロングヘアのキャラって、本当に手入れが大変でして…1日中髪をとかしていたこともありました あと、カラコンを入れるのが苦手すぎる！ 片目に30分はかかりすぎ！ でも、準備をしている時間も含めて楽しいんです」とコスプレのこだわりや苦労も語られている。
ファンからは「なっちゃんフェルンに完全になりきってますね！」「本当にあなたは世界一カワイイ人ですね」「お目目パチパチでめっちゃ可愛い」と絶賛が相次いだ。
『リコリコ』＆『銀魂』からも人気キャラに変身
■『リコリス・リコイル』錦木千束
コスプレイベントに初参加したことを報告する投稿では、2022年に放送されたバディアクションアニメ『リコリス・リコイル』から主人公のひとり・錦木千束のコスプレを披露した。本作はカッコいいガンアクションも魅力のひとつであり、千束になりきった河出アナがハンドガンを構えるりりしい姿も見られる。
また、初のイベントに参加し「最初は軽い感覚で『やっちゃおう！』って感じだったのですが想像以上に準備が大変…！！ また、しっかりとしたルールやマナーがあってその上で楽しむことでこのカルチャーが成り立っていることを学んで気づけば、コスプレイヤーとして(？)全力で臨まなくてはという気持ちでしたよね、うん」と、コスプレの奥深さを実感したことも明かしている。
初参加とは思えない完成度の高さにファンからは「ギャル河出、やはりキラキラしていて可愛いね」「色気あるなぁ」「何度見ても胸がキュンキュンする」などの声が上がった。
■『銀魂』神楽
人気番組『ぐるナイ』（日本テレビ）の企画「ダレダレ？コスプレショー」の進行を担当した際は、空知英秋による同名コミックをアニメ化した『銀魂』から、ヒロインの神楽に変身。企画に出演した芸能人たちのコスプレを「今回もすごいクオリティーの方々でしたね…！ 本当に分からないもんなあ…」と振り返っているが、彼女の神楽コスも圧巻の再現度だ。
ファンからも「チャイナドレスカワイイね」「すごく似合ってます」「もう、これはアイドル」「めっちゃクオリティ高い」と絶賛が上がっている。
引用：「河出奈都美」インスタグラム（＠kawade_natsumi）
【写真】人気アニメキャラいっぱい 河出アナのかわいすぎるコスプレを一気見
■『新世紀エヴァンゲリオン』綾波レイ
情報番組『シューイチ』（日本テレビ系）の特集企画にて世界最大の同人誌即売会「コミックマーケット106」へ参加した河出アナ。番組放送後にはインスタグラムで「『新世紀エヴァンゲリオン』綾波レイのコスプレをやらせていただきました。シューイチのロケで訪れることになった人生初のコミケ。さらにはコスプレでリポートするという、私にとって本当に、夢のような時間でした！」と大興奮のコメントをし、綾波レイのコスプレ姿を公披露した。
■『葬送のフリーレン』フェルン
2026年1月にテレビアニメ第2期の放送が控えている大人気作『葬送のフリーレン』からは、主人公・フリーレンの弟子であるフェルンになりきった。「大好きな大好きな『葬送のフリーレン』のフェルンをやらせていただきました…」のコメントとともにアップされた写真には、ローブや杖といった小物まで見事に再現された完璧なフェルンが写っている。
また投稿内では「ロングヘアのキャラって、本当に手入れが大変でして…1日中髪をとかしていたこともありました あと、カラコンを入れるのが苦手すぎる！ 片目に30分はかかりすぎ！ でも、準備をしている時間も含めて楽しいんです」とコスプレのこだわりや苦労も語られている。
ファンからは「なっちゃんフェルンに完全になりきってますね！」「本当にあなたは世界一カワイイ人ですね」「お目目パチパチでめっちゃ可愛い」と絶賛が相次いだ。
『リコリコ』＆『銀魂』からも人気キャラに変身
■『リコリス・リコイル』錦木千束
コスプレイベントに初参加したことを報告する投稿では、2022年に放送されたバディアクションアニメ『リコリス・リコイル』から主人公のひとり・錦木千束のコスプレを披露した。本作はカッコいいガンアクションも魅力のひとつであり、千束になりきった河出アナがハンドガンを構えるりりしい姿も見られる。
また、初のイベントに参加し「最初は軽い感覚で『やっちゃおう！』って感じだったのですが想像以上に準備が大変…！！ また、しっかりとしたルールやマナーがあってその上で楽しむことでこのカルチャーが成り立っていることを学んで気づけば、コスプレイヤーとして(？)全力で臨まなくてはという気持ちでしたよね、うん」と、コスプレの奥深さを実感したことも明かしている。
初参加とは思えない完成度の高さにファンからは「ギャル河出、やはりキラキラしていて可愛いね」「色気あるなぁ」「何度見ても胸がキュンキュンする」などの声が上がった。
■『銀魂』神楽
人気番組『ぐるナイ』（日本テレビ）の企画「ダレダレ？コスプレショー」の進行を担当した際は、空知英秋による同名コミックをアニメ化した『銀魂』から、ヒロインの神楽に変身。企画に出演した芸能人たちのコスプレを「今回もすごいクオリティーの方々でしたね…！ 本当に分からないもんなあ…」と振り返っているが、彼女の神楽コスも圧巻の再現度だ。
ファンからも「チャイナドレスカワイイね」「すごく似合ってます」「もう、これはアイドル」「めっちゃクオリティ高い」と絶賛が上がっている。
引用：「河出奈都美」インスタグラム（＠kawade_natsumi）