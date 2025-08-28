¡ÚÆñ²ò³¨Ê¸»ú¡Û¡Ö¤µ¤«¤µ¤Þ¤Î´é¡×¤ÎÀµ¤·¤¤°ÕÌ£¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¤ï¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ï±Ñ¸ìÄÌ¡ª
¸À¸ì¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹¤¯ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö³¨Ê¸»ú¡×¡£¼Â¤ÏÆ±¤¸³¨Ê¸»ú¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¤È³¤³°¤Ç¤Ï°Û¤Ê¤ë°ÕÌ£¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£¤¦¤Ã¤«¤ê»×¤ï¤Ì¸í²ò¤ò¾·¤«¤Ì¤è¤¦¡¢³Ú¤·¤¯³¨Ê¸»ú¤Î°ÕÌ£¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡ÖÆ¬¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿´é¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡©
ÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö🙃¡×¤¬²¿¤òÉ½¤¹³¨Ê¸»ú¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¹µ¤¨ÌÜ¤Ê¾Ð´é¤òÉ½¤¹¡Ö🙂¡×¤ò¤µ¤«¤µ¤Þ¤Ë¤·¤¿¤³¤Î³¨Ê¸»ú¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êÆëÀ÷¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼Â¤Ï±Ñ¸ì·÷¤Ç¤Ï¤è¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÀµ²ò¤Ï¡¦¡¦¡¦¡©
Àµ²ò¤Ï¡¦¡¦¡¦
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¾éÃÌ¡¦ÈéÆù¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Ö🙃¡×¤Ï±Ñ¸ì·÷¤Ç¤Ï¡Èupside-down face¡É¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤Ç»È¤ï¤ì¤ë³¨Ê¸»ú¤Ç¤¹¡£
Ê¸¾Ï¤ÎËöÈø¤Ë¤³¤Î³¨Ê¸»ú¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ê¸¾Ï¤¬¡Ö¾éÃÌ¡¦ÈéÆù¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ë¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡ÖI¡Çm so happy🙃¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¾Ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¡ª¡×¤È¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢¡ÖºÇ°¤Îµ¤Ê¬¤À¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¡²ó¤Î¡ÚÆñ²ò³¨Ê¸»ú¡Û¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
