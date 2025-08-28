ÌÀÆüÃÂÀ¸Æü¤ÎÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢½é¼ç±éÏ¢¥É¥é¡Øºé-Saki-¡Ù½÷»Ò¿ý»Î¤¿¤Á¤Î¸½ºß
¡¡½÷Í¥¤ÎÉÍÊÕÈþÇÈ¤¬¡¢ÌÀÆü29Æü¤Ë25ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ÉÍÊÕ¤¬Ìó9Ç¯Á°¡¢18ºÐ¤Î¤È¤¤ËÏ¢¥É¥é½é¼ç±é¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¥É¥é¥Þ¡Øºé-Saki-¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£º£²ó¤ÏÆ±ºî¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¼ã¼ê¥¥ã¥¹¥È¤Î¸½ºß¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Øºé-Saki-¡Ù½÷»Ò¿ý»Î¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤Î¸½ºß
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¾®ÎÓÎ©¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¤ÎËã¿ýÌ¡²è¤Î¼Â¼Ì²½¡£Ëã¿ý¤¬¿»Æ©¤·¤¿À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Ëã¿ý¤ËÀÄ½Õ¤ò¤«¤±¤ë½÷»Ò¹âÀ¸¤¿¤Á¤òÉÁ¤¯¡£ÍâÇ¯¤Ë¤Ï·à¾ìÈÇ¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£ ÉÍÊÕÈþÇÈ
¡¡ÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È»þ18ºÐ¤À¤Ã¤¿ÉÍÊÕ¤¬±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±ºî¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦µÜ±Êºé¡£ÉáÃÊ¤Ï¥É¥¸¤Ã»Ò¤ÇËã¿ý¤Ï²ÈÂ²¤È¤·¤«ÂÇ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÅ·ºÍÅª¤Ê´ª¤ò¸«È´¤«¤ì¡¢À¶À¡¹â¹»¤ÎËã¿ýÉô¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ëºé¤ò¡¢ÉÍÊÕ¤¬¹¥±é¤·¤¿¡£
¡¡ÉÍÊÕ¤Ï¡¢ËÜºî¤ÎÍâÇ¯¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø·¯¤Îç¹Â¡¤ò¤¿¤Ù¤¿¤¤¡Ù¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£Âè41²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¤Ê¤É³Æ¼ï±Ç²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢°ìÌö¼ã¼ê¿Íµ¤½÷Í¥¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤ò±é¤¸¤¿¡Ø¥¢¥ó¥À¡¼¥Ë¥ó¥¸¥ã¡Ù¡¢ËÜ¿ÍÌò¤ò±é¤¸¤¿¡Ø·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡Ù¤Î2ºî¤Î±Ç²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯Ç¯½é¤«¤éÊüÁ÷Í½Äê¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï!¡Ù¤Ç¤ÏÇ«¡¹Ìò¤ò±é¤¸¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¢£ »³ÅÄ°ÉÆà
¡¡ºé¤é¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢À÷Ã«¤Þ¤³¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤Ï»³ÅÄ°ÉÆà¤À¤Ã¤¿¡£¸¶ºîÆ±ÍÍ¡¢¹ÅçÊÛ¤òÁà¤ëÀ÷Ã«¤ò¡¢ÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È»þ15ºÐ¤Î»³ÅÄ¤¬¹¥±é¤·¤¿¡£
¡¡¾¯½÷Ì¡²è»¨»ï¡Ö¤Á¤ã¤ª¡×¤Î»ïÌÌ¥â¥Ç¥ë¡Ö¤Á¤ã¤ª¥¬¡¼¥ë¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿»³ÅÄ¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£2018Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Û¥é¡¼±Ç²è¡Ø¥ß¥¹¥ß¥½¥¦¡Ù¤Ç±Ç²è½é¼ç±é¤ò¾þ¤ë¤È¡¢¡Ø¥¸¥ª¥é¥Þ¥Ü¡¼¥¤¡¦¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥¬¡¼¥ë¡Ù¡¢¡Ø¼ù³¤Â¼¡Ù¡£¡Ø¤Ò¤é¤¤¤Æ¡Ù¤Ê¤É¼ç±éºîÂ¿¿ô¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤Ì¡²è¤Î¼Â¼Ì²½¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢»³ùõ¸¿Í±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤ÎÁêËÀ¤Ç¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥¢¥·¥ê¥Ñ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¥ê¥é¤Î²Öºé¤¯¤±¤â¤Î¤ß¤Á¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢Ä¹Èø¸¬ÅÎ¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤ò¾þ¤ë±Ç²è¡ØÎø¤Ë»ê¤ëÉÂ¡Ù¤Î¸ø³«¤¬10·î¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
