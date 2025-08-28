阿部寛、芦田愛菜、長尾謙杜らの意味深な表情――『俺ではない炎上』“怪しい顔選手権”場面写真解禁
阿部寛が主演を務める映画『俺ではない炎上』（9月26日公開）より、阿部演じる山縣泰介を取り巻く、登場人物の怪しさ満点の表情を捉えた“怪しい顔選手権”場面写真が解禁された。
【写真】芦田愛菜、長尾謙杜も“怪しい顔”――映画『俺ではない炎上』場面写真
浅倉秋成による同名小説を映画化した本作は、SNSで根拠の乏しい情報が＜真実＞となり大きな事件へと発展する、現代の冤罪（えんざい）の恐怖を描く。
大手ハウスメーカーに勤める山縣泰介（阿部）は、ある日突然、彼のものと思われるSNSアカウントから女子大生の遺体画像が拡散され、殺人犯に仕立て上げられる。家族も仕事も大切にしてきた彼にとって身に覚えのない事態に無実を訴えるも、瞬く間にネットは燃え上がり、“炎上”状態に。匿名の群衆がこぞって個人情報を特定し日本中から追いかけ回されることになる。
山縣を追う謎の大学生・サクラに芦田愛菜、大学生インフルエンサー・住吉初羽馬に藤原大祐、取引先企業の社員・青江に長尾謙杜、そして泰介の妻・芙由子に夏川結衣ほか人気俳優陣が集結。さらに、三宅弘城、橋本淳、板倉俊之、浜野謙太、美保純、田島令子ら個性豊かな実力派俳優陣が脇を固め、物語に奥行きを与える。
今回、新たに解禁されたのは、阿部寛演じる山縣泰介を取り巻く、登場人物の怪しさ満点の表情をとらえた場面写真だ。
まさに“炎上”の渦中にいる山縣泰介を執拗に追う謎の大学生・サクラを演じるのは芦田愛菜。予告映像の「あんたが、諸悪の根源だからだろうが！」と激しく叫ぶシーンなど、これまでにない振り幅のある演技を見せる。今回解禁された場面写真では、暗がりで浮かべる不敵な笑みが、物語の鍵を握ることを予感させる。
一方、大学生インフルエンサーの住吉初羽馬を演じるのは若手俳優・藤原大祐。SNSを駆使しながら、初羽馬もまたサクラと共に泰介の行方を追うことになる。彼のスマホ画面には一体何が映し出されているのか？ 泰介の逃亡劇にどのように関わっていくのかも見どころの一つだ。
また、長尾謙杜が演じる泰介の取引先企業の若手社員・青江からも目が離せない。車の窓越しに覗かせる鋭い視線には、どこか影を感じさせる。若手社員らしいあどけなさを残しつつ、物語に不穏な空気をもたらす役どころだ。青江の視線の先にあるものとは…。
さらに、泰介の部下である野井（板倉俊之）や塩見（浜野謙太）の表情にも注目したい。泰介にご機嫌を取るように振る舞う2人だが、その顔には不穏な気配が漂う。果たして、この“怪しい顔選手権”の中に犯人は潜んでいるのか？
映画『俺ではない炎上』は、9月26日より全国公開。
