シリーズ別で「iPhone 16」が依然強い！ スマホ人気ランキングTOP10 2025/8/28
「BCNランキング」2025年8月18日〜24日の日次集計データによると、スマートフォン（スマホ）シリーズ別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone 16（アップル）
2位 iPhone 16e（アップル）
3位 Pixel 9a（Google）
4位 Galaxy A25 5G（SAMSUNG）
5位 iPhone 15（アップル）
6位 arrows We2（FCNT）
7位 Pixel 8a（Google）
8位 Galaxy S25（SAMSUNG）
9位 Xperia 10 VI（ソニー）
10位 AQUOS sense9（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
