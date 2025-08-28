“宙に浮く”超軽量素材 夢の新素材に巨大産業が注目！
8月23日（土）に放送した「ブレイクスルー」を、「TVer」「ネットもテレ東」「テレ東BIZ」で無料配信中！
※「TVer」「ネットもテレ東」は期間限定無料配信、「テレ東BIZ」は無期限有料配信。
【動画】“宙に浮く”超軽量素材 夢の新素材に巨大産業が注目！
世界の産業を支えてきた“素材大国ニッポン”。そして新たに日本で、多くの産業に変革を起こす可能性を秘めた、宙に浮くほど軽い「超軽量素材」が誕生した。
航空機メーカーや自動車メーカーなども注目する“夢の新素材”を発明したのは、名古屋大学大学院の上野智永助教。軽いだけでなく、様々な機能を持つ新素材で日本の未来を切り拓く開拓者に、作家・相場英雄が斬り込む！
出演：相場英雄（作家）、佐々木明子（テレビ東京アナウンサー）
開拓者：名古屋大学大学院工学研究科 上野智永助教
ナレーター：谷田歩（俳優）
