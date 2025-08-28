10年で、半数の大富豪が「消えた」中国の現実…日本とは比較にならない、中国の「ハイリスク社会」

中国人は何を考え、どう行動するのか？

消えた大富豪

下に記したのは、米『フォーブス』誌が発表した2015年の中国の長者番付ベストテンである。彼らが十年後の2025年にどうなっているか？

トップの王健林氏は表舞台から去り、「万達帝国」は崩壊、この十年で2000億元（約4兆円）近くが消えた。2位の馬雲（ジャック・マー）氏も経営の第一線を追われ、アリババは6分割された。5位の王文銀氏は「世界の銅王」と仰がれたが、無謀な投資を重ねたのと粉飾決算が明るみに出て、「正威帝国」崩壊への道を転げ落ちた。

8位の許家印氏も「広州の皇帝」と呼ばれたが、コロナ禍の不動産バブル崩壊で「恒大帝国」は8分割され、本人も監獄へ送られた。アジアチャンピオンに二度も輝いた傘下のプロサッカーチーム「広州恒大」も、2025年1月に消滅した。そして10位の丁磊氏も、2024年秋までにひっそりと経営から退いた。

こうして見ると、わずか十年前に栄華を極めたベストテンの大富豪のうち、半分は消えているのである。日本では、ソフトバンクの孫正義CEOやユニクロの柳井正CEOなど、「十年前の大富豪」は、病死などを除いて健在だ。改めて、中国社会が日本とは比較にならないハイリスク社会であることがうかがい知れる。

ただその分、成り上がるチャンスも多い社会であることも言い添えておく。

騎馬民族から絶え間なく受ける圧力

中国がハイリスク社会なのは、大陸に根づく農耕民族であることが根本にある。

中華文明は、約一万年〜八千年前の新石器時代に、農耕稲作・土器の製作・定住生活という「三つの進化」を実現したことによって勃興した。そこから「古代世界四大発明」と呼ばれる火薬・羅針盤・紙・印刷術をすべて発明した中華文明が花開いていったのだ。

しかしながら、中華文明には致命的な欠点があった。農耕民族の漢民族は、基本的に耕作地を離れられない。そのため、不意討ちしてくる騎馬民族に対して、おしなべて弱かったのだ。

「中原の民」は、自己の文明を誇り、中華思想を信奉した。周囲は自分たちより文明の劣る野蛮な輩―東夷・西戎・南蛮・北狄と呼んで蔑んだ。実際、彼我の文明の差は歴然としていた。

それでも、文明の程度と戦闘能力とは、必ずしも一致しない。そのため中華民族は、周囲の異民族を畏怖してもいた。

中国大陸の東部は海で、南部は峻険な山岳地帯なので、主に警戒すべきは北部と西部である。

前漢（紀元前202年〜紀元後8年）の時代には、北部に匈奴がいて、西部に羌氏がいた。唐代（618年〜907年）には、北部に突厥がいて、西部に吐蕃（チベット）がいた。

宋代（960年〜1279年）には、北部に遼がいて、西部には西夏がいた。明代（1368年〜1644年）には、北部にタタールがいて、西部にはトルファンとタリムがいた。

これらはほんの一例である。いつの時代も変わらないのは、中国にいささかでも油断や隙があれば、たちどころに攻め込まれ、皆殺しにされたり焼き討ちにされたりしたことだ。つまりは、重ねて言うがハイリスク社会なのだ。

＊

