Ｊ２藤枝ＭＹＦＣは２７日、アウェー・長崎戦（３１日）に向けて焼津市内で練習。ペルー人ＦＷディディエ（２３）が合流した。母国の年代別代表の経験もある身長１８０センチのストライカーは、「１対１で仕掛けるスピードが強み。藤枝のためにたくさん点を取って、チームが上に行けるように頑張りたい」と意気込んだ。

２４日に来日したばかりで、まだ日本の猛暑に慣れておらず、「苦しかった」と明かした。だが須藤大輔監督（４８）が「陽気な選手」と評価するように、積極的にチームメートに話しかけ、「早く日本語を覚えてコミュニケーションが取れるようになりたい」と前向きだ。練習の合間にはスパイクに水をかけ、「やけどしそうだったよ」と明るく笑った。

この日のミニゲームではパスを受けるために前線から下りてくる場面も多く、「１０番タイプかな。わりと動けていたね」と指揮官。ディディエも「決めるのは監督だけど、シャドーのポジションが得意。ゴールにつながるプレーを見せたい」とうなずいた。

背番号は７７。２９日にも登録が完了し、長崎戦も出場可能になる予定。エースＦＷ矢村健（２８、前新潟）の復帰で活性化した攻撃陣が、さらなる化学変化を起こしそうだ。（里見 祐司）

〇…２３日の愛媛戦でＦＫを直接決めて、今季初ゴールを挙げたＭＦシマブク・カズヨシ（２６）が元気いっぱいだ。「狙い通り。ホッとしました」という言葉通り、この日のミニゲームでも積極的にシュートを放った。ＦＷ矢村は新潟医療福祉大の先輩で、「当時からシュートがうまかった。復帰は刺激になっています」。ペルー出身で、ディディエの通訳としてもピッチ上でフル回転。チームの潤滑油になりながら、長崎戦で２試合連発を狙っていく。