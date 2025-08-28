　28日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比42450円高の4万2450円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

65156.28円　　ボリンジャーバンド3σ
56867.79円　　ボリンジャーバンド2σ
48579.29円　　ボリンジャーバンド1σ
43020.00円　　一目均衡表・転換線
42520.27円　　27日日経平均株価現物終値
42450.00円　　28日夜間取引終値
41695.00円　　一目均衡表・基準線
40290.80円　　25日移動平均
39962.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39218.00円　　75日移動平均
38905.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38364.40円　　200日移動平均
34018.00円　　5日移動平均
32002.31円　　ボリンジャーバンド-1σ
23713.81円　　ボリンジャーバンド2σ
15425.32円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース