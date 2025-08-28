日経225先物テクニカルポイント（28日夜間取引終了時点）
28日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比42450円高の4万2450円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
65156.28円 ボリンジャーバンド3σ
56867.79円 ボリンジャーバンド2σ
48579.29円 ボリンジャーバンド1σ
43020.00円 一目均衡表・転換線
42520.27円 27日日経平均株価現物終値
42450.00円 28日夜間取引終値
41695.00円 一目均衡表・基準線
40290.80円 25日移動平均
39962.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39218.00円 75日移動平均
38905.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38364.40円 200日移動平均
34018.00円 5日移動平均
32002.31円 ボリンジャーバンド-1σ
23713.81円 ボリンジャーバンド2σ
15425.32円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
65156.28円 ボリンジャーバンド3σ
56867.79円 ボリンジャーバンド2σ
48579.29円 ボリンジャーバンド1σ
43020.00円 一目均衡表・転換線
42520.27円 27日日経平均株価現物終値
42450.00円 28日夜間取引終値
41695.00円 一目均衡表・基準線
40290.80円 25日移動平均
39962.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39218.00円 75日移動平均
38905.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38364.40円 200日移動平均
34018.00円 5日移動平均
32002.31円 ボリンジャーバンド-1σ
23713.81円 ボリンジャーバンド2σ
15425.32円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース