TOPIX先物テクニカルポイント（28日夜間取引終了時点）
28日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比3064.5ポイント高の3064.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
4692.05ポイント ボリンジャーバンド3σ
4095.28ポイント ボリンジャーバンド2σ
3498.51ポイント ボリンジャーバンド1σ
3096.75ポイント 一目均衡表・転換線
3069.74ポイント 27日TOPIX現物終値
3064.50ポイント 28日夜間取引終値
2980.75ポイント 一目均衡表・基準線
2901.74ポイント 25日移動平均
2853.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
2829.26ポイント 75日移動平均
2812.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2747.37ポイント 200日移動平均
2467.00ポイント 5日移動平均
2304.97ポイント ボリンジャーバンド-1σ
1708.20ポイント ボリンジャーバンド2σ
1111.43ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース