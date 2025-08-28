　28日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比3064.5ポイント高の3064.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

4692.05ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
4095.28ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3498.51ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3096.75ポイント　　一目均衡表・転換線
3069.74ポイント　　27日TOPIX現物終値
3064.50ポイント　　28日夜間取引終値
2980.75ポイント　　一目均衡表・基準線
2901.74ポイント　　25日移動平均
2853.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
2829.26ポイント　　75日移動平均
2812.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2747.37ポイント　　200日移動平均
2467.00ポイント　　5日移動平均
2304.97ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
1708.20ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
1111.43ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース