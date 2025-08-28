　28日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比776ポイント高の776ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

1202.15ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
1049.62ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
897.09ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
790.50ポイント　　一目均衡表・転換線
778.68ポイント　　27日東証グロース市場250指数現物終値
776.00ポイント　　28日夜間取引終値
768.00ポイント　　一目均衡表・基準線
744.56ポイント　　25日移動平均
741.83ポイント　　75日移動平均
732.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
722.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
682.48ポイント　　200日移動平均
626.20ポイント　　5日移動平均
592.03ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
439.50ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
286.97ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


