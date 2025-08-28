グロース先物テクニカルポイント（28日夜間取引終了時点）
28日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比776ポイント高の776ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
1202.15ポイント ボリンジャーバンド3σ
1049.62ポイント ボリンジャーバンド2σ
897.09ポイント ボリンジャーバンド1σ
790.50ポイント 一目均衡表・転換線
778.68ポイント 27日東証グロース市場250指数現物終値
776.00ポイント 28日夜間取引終値
768.00ポイント 一目均衡表・基準線
744.56ポイント 25日移動平均
741.83ポイント 75日移動平均
732.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
722.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
682.48ポイント 200日移動平均
626.20ポイント 5日移動平均
592.03ポイント ボリンジャーバンド-1σ
439.50ポイント ボリンジャーバンド2σ
286.97ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
