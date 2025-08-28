蟹座のあなたはクリエイティブな気持ちが高まる！【8／28木曜日の12星座占い】
西洋占星術、四柱推命などを織り交ぜたオリジナル12星座占いで、毎日あなたの運気を占います♡
2025年8月28日（木）の運勢はこちら！牡羊座
今日は恋愛面でも積極的に動くと良い結果が期待できます。自分から行動を起こすことで関係が進展します。牡牛座
ハンドメイドに開運のポイントがある日です。手を使う創作活動で眠っている感性が活発になりそうです。双子座
人間関係から様々なことを吸収したい欲求が高まります。異なる価値観を持つ人の意見に耳を傾けてみましょう。
クリエイティブな気持ちが高まり創造的な活動が活発になります。子どものように振る舞うのも良い方法です。獅子座
自分の心に手を当てて内省する良いタイミング。時間をとって本音と向き合いじっくりと考えてみましょう。乙女座
学びの意欲が高まり、新しい資格習得に興味が向きます。迷った場合は、実践的なスキルがおすすめです。天秤座
どんなことにも堂々と振る舞う姿勢が必要です。周囲も驚くような毅然とした態度で信頼を勝ち取りましょう。蠍座
のんびりムードで過ごしつつもチャンスへのアンテナは張っておきましょう。将来への手がかりが潜んでいます。射手座
自分自身の人生や価値観について深く考える機会が増える日です。積極的に行動することが開運のカギです。山羊座
組織力と戦略的思考が発揮される日になりそう。長期的な目標に向けて効率的なチーム作りを心がけましょう。水瓶座
最新のテクノロジーに触れる良い機会に恵まれそう。家庭環境のデジタル化に取り組んでみるのもおすすめ。魚座
旅行するなら行ったことのない場所がおすすめです。自分へのお土産でインスピレーションを得られそうです。
占ってくれたのは
王 朱海（おう あけみ）先生
巫女家系に生まれる。有名占い師にスカウトされ修行の道に進む。西洋占星術、四柱推命などを織り交ぜたオリジナル占いで30年間に渡って個人鑑定を中心に活動しメディア連載も行っている。
イラスト／長谷川わかな