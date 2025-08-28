西洋占星術、四柱推命などを織り交ぜたオリジナル12星座占いで、毎日あなたの運気を占います♡

2025年8月28日（木）の運勢はこちら！

牡羊座

今日は恋愛面でも積極的に動くと良い結果が期待できます。自分から行動を起こすことで関係が進展します。

牡牛座

ハンドメイドに開運のポイントがある日です。手を使う創作活動で眠っている感性が活発になりそうです。

双子座

人間関係から様々なことを吸収したい欲求が高まります。異なる価値観を持つ人の意見に耳を傾けてみましょう。

蟹座

クリエイティブな気持ちが高まり創造的な活動が活発になります。子どものように振る舞うのも良い方法です。

獅子座

自分の心に手を当てて内省する良いタイミング。時間をとって本音と向き合いじっくりと考えてみましょう。

乙女座

学びの意欲が高まり、新しい資格習得に興味が向きます。迷った場合は、実践的なスキルがおすすめです。

天秤座

どんなことにも堂々と振る舞う姿勢が必要です。周囲も驚くような毅然とした態度で信頼を勝ち取りましょう。

蠍座

のんびりムードで過ごしつつもチャンスへのアンテナは張っておきましょう。将来への手がかりが潜んでいます。

射手座

自分自身の人生や価値観について深く考える機会が増える日です。積極的に行動することが開運のカギです。

山羊座

組織力と戦略的思考が発揮される日になりそう。長期的な目標に向けて効率的なチーム作りを心がけましょう。

水瓶座

最新のテクノロジーに触れる良い機会に恵まれそう。家庭環境のデジタル化に取り組んでみるのもおすすめ。

魚座

旅行するなら行ったことのない場所がおすすめです。自分へのお土産でインスピレーションを得られそうです。

占ってくれたのは

王 朱海（おう あけみ）先生

巫女家系に生まれる。有名占い師にスカウトされ修行の道に進む。西洋占星術、四柱推命などを織り交ぜたオリジナル占いで30年間に渡って個人鑑定を中心に活動しメディア連載も行っている。

イラスト／長谷川わかな