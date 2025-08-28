怖すぎてドキドキが止まらない…２児の母が本気で悲鳴をあげた「真夜中の怪事件」

現在7歳の娘と5歳の息子を育てながら、ユーモアあふれる子育て漫画を ブログ や インスタグラム （ ＠yuihanada7 ）で発信している漫画家・イラストレーターのはなゆいさん。仕事と育児の両立に奮闘する日々の中で、子どもたちから学んだことや思わず笑ってしまったことなどを漫画にしています。

今回は、はなゆいさんが本気で悲鳴をあげた恐怖体験について。当時0歳だった下の子の授乳を終えた深夜、驚きと怖さでドキドキがしばらく収まらない出来事が起きたそうですが、一体なにがあったのでしょうか……？ 詳細を綴っていただきました。

夜中の授乳を終えてトイレへ向かうと…

みなさん、こんにちは。小学生と幼稚園児を子育て中のはなゆいです。

突然ですが、夜中にした授乳の記憶って、妙にはっきり覚えていたりしませんか？ 今回は、私にとって最も強烈だった授乳期のエピソードをお届けします。

それは、娘まる子が2歳、息子おーちゃんが0歳の頃のことでした。時刻は深夜2時、草木も眠る丑三つ時です。0歳児を授乳し寝かしつけた私は「さて、ひと息つこう」と、音を立てることなく、トイレへと向かいました。

事件が起きたのはその帰り道のことでした。いつもと変わらない廊下、開いたままの扉、暗いリビング……それなのに、その日は何かが違って感じられたのです。育児中って、子どもを死なせないがために、母親はセンサーが研ぎ澄まされていますよね（特に夜間）。

我が家の子どもたちは2歳差で、魔の2歳児と0歳児のダブル育児で、日中の騒々しさが終わり、やっと訪れた静寂のひと時。でも、その“静けさ”が妙に重い。そんな真夜中に母が遭遇した、思いがけない出来事とはーー。

今でこそ笑い話ですが、あの瞬間は心臓が止まりかけました（泣）。子育て中のママパパに読んでほしい“夜中の怪事件”です！

今は母のほうが後追いをしている？

子どもの「後追い」ってホラーと紙一重、と思ったことってありません？（私はありました！）

この出来事は、その象徴的なエピソードでした。シーンとした暗がりの中で娘に声をかけられたあの時、私の寿命はマジで縮みましたよ。でも、正体が娘だとわかると、その可愛さや健気さに胸がいっぱいになりました。

でもね、後追いって、なにげに常軌を逸していますよね（爆）。

たとえば……

・ドアを閉めただけでギャン泣き

・お風呂の中までドアをガラッと開けてのぞいてくる

・「トイレくらい一人にして！」が願望でしかない日々

などなど。娘まる子も2歳の頃は後追いが激しくて、トイレや洗面所、ゴミ出しなど、私が行くあらゆる場所についてきました。

あの頃は「お願いだから5分だけ、私に自由な時間を……」と心から願ったこともありますが、娘は今や7歳。今では、娘の姿が見えなくなると「まるちゃんどこ？」って、私の方が探したりしています。まさかの“後追い母”になってしまっている自分に笑っちゃいます。

子どもは、いつの間にか自立していくものなんだなぁ……。そして親は、しれっと置いて行かれるんですよね（笑）。

だからあの日の「後追い」は、ちょっと怖くて、すごく愛おしい、大切な思い出です。

