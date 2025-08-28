40・50代の通勤服にピッタリ！【GU】上品でオシャレ♡「知的見えシャツ」

毎日の通勤服は、悩まずともサッと着るだけできちんと感が出るのが理想。そんな願いを叶えてくれそうな「知的見えシャツ」が、【GU（ジーユー）】から登場しました。着映えも上品さも兼ね備えたボウタイデザイン、シンプルながらも上質感のある素材が魅力のブロードシャツは必見。40・50代の大人女性の通勤スタイルを、グッと格上げする予感大。どちらも2,000円台とは思えない高見えアイテムなので、ぜひお見逃しなく！

フェミニンもハンサムもおまかせ！ 最旬ボウタイシャツ

【GU】「ボウタイシャツQ」\2,290（税込）

知的見えはもちろんのこと、トレンド感も取り入れたい。そんなファッション感度の高い女性におすすめなのが、今季イットアイテムのボウタイシャツ。「身体のラインを拾わず腰回りが隠れるオーバーシルエット」（公式オンラインストアより）で、甘くなりすぎずにこなれ感のある着こなしに導いてくれそう。フェミニンに仕上げたいときはリボン結び、ハンサムに見せるならネクタイ風に結んでも。オンオフ問わずに幅広く着回せそうな一枚です。

ボウタイシャツ × ナロースカートで大人キレイに

「#40代コーデ」で人気を集めるGUスタッフさん。ボウタイシャツを使って「#オフィスカジュアル」にスタイリング。ボトムスはすっきりとしたナローロングスカートで大人キレイに。ビジネススーツにも良く使われるピンストライプ柄は、真面目な印象や信頼感を演出してくれそうです。きちんとしたシーンではシャツはすっきりとタックインがマスト。ボウタイは長めに垂らして、ほどよい抜け感も忘れずに。

忙しい朝の強い味方！ 上質感のある素材 × お手入れ簡単のいいとこ取り

【GU】「イージーケアブロードシャツ」\2,490（税込）

実はメンズコーナーにも女性におすすめの知的シャツが。高密度で織られたブロード生地を使用した一枚。目が詰まっているので生地にハリがあり、上質感のあるツヤが期待できます。リラックス感のあるシルエットもこなれ見えのポイント。しかも「洗濯してもしわになりにくく、お手入れが簡単なイージーケア機能付き」（公式オンラインストアより）。バタバタ忙しい毎朝の救世主になってくれそう！

ネイビーシャツ × ブラウンパンツの落ち着いた配色で洗練見え

ネイビーのブロードシャツにブラウンのタックワイドパンツを合わせた、洗練感のあるオフィスカジュアルコーデ。シックな配色で、そろそろ通勤服も秋ムードにシフトさせて。シャツは袖をラフに捲って涼しさと抜け感をキープ。センタープレス入りのワイドパンツは、きちんと感と脚長効果を助けます。肩掛けしたカーディガンは室内での冷房対策としても活躍。レザー調バッグやパンプスをブラックでまとめれば、カジュアルの中にもしっかりお仕事モードをキープできそうです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子