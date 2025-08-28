WTTチャンピオンズ横浜

卓球のシングルスNo.1を決める国際大会「WTTチャンピオンズ横浜」は7日から5日間、横浜BUNTAIで熱戦が繰り広げられた。男子世界ランキング5位の23歳、トルルス・モーレゴード（スウェーデン）は並みいる強敵を撃破し、4強入りした。中学卒業後、卓球に専念することを決断。家族の支えや強い意志が、世界トップクラスへの道を切り開いた。（取材・文＝THE ANSWER編集部・戸田 湧大）

心の底から卓球を愛している――。そんな姿が垣間見えた。試合中、真剣な表情を見せる傍ら、好プレーの後には満面の笑みが浮かぶ。感情を押し出してプレーする理由を、試合後のミックスゾーンで聞いた。

「卓球が楽しいからね。確かに普通じゃないかもしれない。ほとんどの選手は試合に集中しているし、僕もそうだ。でも時々、このスポーツが大好きで楽しいから笑顔でいられるんだ」

1回戦でクアドリ・アルナ（ナイジェリア）、2回戦で松島輝空（木下グループ）、準々決勝でアン・ジェヒョン（韓国）と次々に強敵を撃破。準決勝で世界ランク2位の王楚欽（中国）にストレートで敗れ、悔しさをあらわにした表情もどこか印象的だった。

欧州強豪国の一つ、スウェーデンで生まれ、兄と父の影響で7歳から始めた卓球。幼い頃から頭角を現し、12歳の頃に家族でエスロフに移住した。人口2万人の小さな町だが、スウェーデン選手権で13度の優勝を誇るプロクラブ「エスロフ AI BTK」が拠点を置く、卓球が盛んな地域。モーレゴードにとっても絶好の機会だった。

「スウェーデンで卓球が一番強い町だったからね。幼い頃からエスロフに憧れていて、移住したいと思っていた。家族が犠牲だと感じていないことは僕にとって嬉しかった」

15歳で卓球に専念…それでも不安は「全くなかった」ワケ

一番の転機は15歳の頃。モーレゴードは大きな決断を下した。それは高校に進まないこと。当時の心境をこう振り返る。

「卓球に専念したかったんだ。（プロになることは）中国や日本ほど簡単ではない。お金やコーチなど、あらゆる面でかなり違う。だからこそ、全力を注ぐ必要があると感じていたんだ」

スウェーデンは基礎学校9年・高校3年・大学3年の教育課程。奨学金制度など学生を支援する制度が充実しており、卒業後に就職してから学び直すケースも少なくない。

だが、幼い頃から将来を嘱望され、プロとして大成できなかった選手もいる。日本では、高校や大学に通いながら、アスリートとして両立する選手が一般的。それでも将来に対する不安は「全くなかった」という。

「学校に行くと（卓球に集中することは）できなかった。両立できなかったんだよ。それに学校に行くのに遅すぎるなんてことはない。むしろ、なぜ若い頃に学校に行かなければいけないのか、と感じていたんだ」

2021年には世界選手権で準優勝、昨年のパリ五輪ではシングルス、団体ともに銀メダルを獲得するなど、23歳にして世界トップクラスに上り詰めたモーレゴード。WTTチャンピオンズ横浜も準決勝進出を果たし、8月下旬に行われたWTTグランドスマッシュ大会の決勝で世界ランキング1位の林詩棟（中国）を破って優勝する快挙を達成した。

学業は引退後でもできるが、現役期間は人生のほんの一部。15歳で下した決断が今の道を切り開いた。



（THE ANSWER編集部・戸田 湧大 / Yudai Toda）