¥É¥é¥Þ£¹¡ÖÇ½ÌÌ¸¡»ö¡×ºÇ½ªÏÃ£¸·î£²£¹Æü(¶â)Ìë£¹»þ～ÊüÁ÷¡ªÉ½¾ðÌµ¤·¤Ç¤Þ¤ë£³¥«·î¡ª ¡ÈÇ½ÌÌ¡É¼ç¿Í¸ø¤ò´Ó¤ÄÌ¤·¤¿¾åÀîÎ´Ìé¤¬¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ç¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¼Ì¿¿¡õ¥³¥á¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢µÈÃ«ºÌ»Ò¡¢ÂçÀ¾Î®À±¡¢´Ñ·î¤¢¤ê¤µ¡¢»ûÏÆ¹¯Ê¸¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¼Ì¿¿¡õ¥³¥á¥ó¥È¤â¡ª
¡¡¥Æ¥ìÅì¤Ë¤Æ¡¢Ëè½µ¶âÍËÌë9»þ¤«¤éÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ9¡ÖÇ½ÌÌ¸¡»ö¡×¤¬8·î£²£¹Æü(¶â)¤ËºÇ½ªÏÃ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¸¶ºî¤Ï¡È¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¤ÎÄë²¦¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¥Ù¥¹¥È¥»¥éーºî²È¡¦Ãæ»³¼·Î¤¤Ë¤è¤ë¾®Àâ¡ÖÇ½ÌÌ¸¡»ö¡×¥·¥êー¥º¡ªÂçºåÃÏ¸¡¤¤Ã¤Æ¤Î¥¨ー¥¹¸¡»¡´±¤Ç¤¢¤ëÉÔÇË½ÓÂÀÏº¡Ê¾åÀîÎ´Ìé¡Ë¤Ï¡¢¸¡»¡¤Î¾åÁØÉô¤ä·Ù»¡ÁÈ¿¥¤ËÂÐ¤·¤Æ°ìÀÚ¤Î×ÖÅÙ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÎäÀÅÄÀÃå¤Ë¡¢¤¿¤ÀÃ¸¡¹¤È¿¦Ì³¤òÁ´¤¦¤¹¤ë¡£¤Ä¤¤¤¿ÄÌ¤êÌ¾¤Ï¡ÈÇ½ÌÌ¸¡»ö¡É¡£¤½¤ó¤Ê¼ç¿Í¸ø¤¬»ö·ï¤Î¿¿Áê¤òË½¤¤¤Æ¤¤¤¯¹üÂÀ¤ÇÄË²÷¤Ê¥êー¥¬¥ë¥ß¥¹¥Æ¥êー¤Ç¤¹¡£
ÉÔÇË¤Î¤â¤È¤ÇÆ¯¤¯¿·¿Í»öÌ³´±¡¦ÁÚÎÎÈþÀ²¤òµÈÃ«ºÌ»Ò¡¢ÂçºåÃÏ¸¡ÁíÌ³²Ý»öÌ³´±¡¦Á°ÅÄÂó³¤¤òÂçÀ¾Î®À±¡¢ÂçºåÃÏ¸¡ÁíÌ³²Ý²ÝÄ¹¡¦¿Î²ÊËÓÈþ¤ò´Ñ·î¤¢¤ê¤µ¡¢ÂçºåÃÏ¸¡¼¡ÀÊ¸¡»ö¡¦ºç½¡½Õ¤ò»ûÏÆ¹¯Ê¸¤¬±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ½ªÏÃ(8·î29ÆüÊüÁ÷)¤È¤Ê¤ëÂè8ÏÃ¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÃÏÊý¸¡»¡Ä£¤Ç¡¢ÌÏÊïÈÈ¤Ë¤è¤ëÇúÇË»ö·ï¤¬ÉÑÈ¯¤¹¤ëÃæ¡¢ÉÔÇË½ÓÂÀÏº¤¬²¿¼Ô¤«¤Ë»É¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÉÔÇË¤¬ÉÔºß¤ÎÃæ¡¢ÁÚÎÎÈþÀ²¤Ï1¿Í¡¢¶§°ÈÈ¤Î»ö¾ðÄ°¼è¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¡£µ¯ÁÊ¤¬Ç÷¤ëÃæ¤Ç¤ÎÄ°¼è¡¢¤½¤³¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï---¡£ÄÌ¤êËâ»¦¿Í¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÂçºåÃÏ¸¡ÇúÇË¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ¸¡¤Ç¤ÎÎ©¤ÆäÆ¤â¤ê»ö·ï¤Î¿¿Áê¡Ä¤µ¤é¤Ë¥í¥¹¥È¡¦¥ë¥µ¥ó¥Á¥Þ¥ó¤ÎÀµÂÎ¡ª¡ªÁ´¤Æ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡ª
¤³¤ÎÅÙ¡¢ºÇ½ªÏÃ¤ÎÊüÁ÷¤òÁ°¤Ë¼ç±é¡¦¾åÀîÎ´Ìé¤ÈµÈÃ«ºÌ»Ò¡¢ÂçÀ¾Î®À±¡¢´Ñ·î¤¢¤ê¤µ¡¢»ûÏÆ¹¯Ê¸¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¼Ì¿¿¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¢ã½Ð±é¼Ô¥³¥á¥ó¥È¢ä
¢£¾åÀîÎ´Ìé¡ÊÉÔÇË½ÓÂÀÏºÌò¡Ë
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÌµ¤¤3¥«·î¤ò¡¢¼Çµï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿Ãæ¤ÇÌ£¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ÎÌµ¤¤À¤³¦¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÁê¼ê¤ÎÌò¼Ô¤µ¤ó¤ÈÂÐÖµ¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢ÉÔÇË¤ÎÉ½¾ð¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤Ê¬¡¢ËÍ¤ÎÆâÌÌ¤Ï¤³¤ì¤Û¤ÉÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Èµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤¿¡¢¤½¤ó¤Ê»þ´Ö¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿»þ´Ö¡¢ÌòÊÁ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¡¢3¥«·î¡¢ºîÉÊ¡¢ÌòÊÁ¤ÈÀº°ìÇÕ¼è¤êÁÈ¤ß¤¢¤¨¤¿¤³¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï²¿¤è¤ê¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤Î¡Ø¸æ±¢ÍÍ¡Ù¤Ç¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£µÈÃ«ºÌ»Ò¡ÊÁÚÎÎÈþÀ²Ìò¡Ë
ÁÚÎÎ¤ÎÌò¤ÏÉ½¾ð¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ê¡¢Æñ¤·¤¤¸ÀÍÕ¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÇÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ³§¤µ¤ó¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ä¤´»ØÆ³¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ª¤«¤²¤ÇÁÚÎÎ¤È¤¤¤¦Ìò¤¬¤·¤Ã¤«¤ê½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ïー¥É¤Ê¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤È½ë¤¤Ãæ¤Ç¤·¤¿¤¬ËÜÅö¤Ë¸½¾ì¤¬ÌÀ¤ë¤¯¾Ð´é¤¬Àä¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËèÆü¸½¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê´¶ÎÞ¡Ë¡£À§Èó¡ÖÇ½ÌÌ¸¡»ö the movie¡×¤Î¥ª¥Õ¥¡ー¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¢£ÂçÀ¾Î®À±¡ÊÁ°ÅÄÂó³¤Ìò¡Ë
³§¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ªÃ»¤¤»þ´Ö¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½é¤á¤Æ¤Î»öÌ³´±Ìò¤Ç³Ø¤Ö¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÊÙ¶¯¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£½ë¤¤Ãæ¤Ç¤Î»£±Æ¤Ç¤·¤¿¤¬ËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡ª´°À®¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£´Ñ·î¤¢¤ê¤µ (¿Î²ÊËÓÈþÌò¡Ë
ºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç´ØÀ¾ÊÛ¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¤Ê¤ó¤È¤«¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â¤È¤Æ¤âËè²ó²¹¤«¤¯¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤ª¼Çµï¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¢£»ûÏÆ¹¯Ê¸ (ºç½¡½ÕÌò¡Ë
Áá¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Æ³Ú¤·¤¯¤Æ¤ª¼Çµï¤â¤ä¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
©¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ
¢ãÈÖÁÈ³µÍ×¢ä
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û¥É¥é¥Þ9¡ÖÇ½ÌÌ¸¡»ö¡×
¡ÚÊüÁ÷Æü»þ¡Û 8·î29Æü(¶â)Ìë9»þ～9»þ54Ê¬¡¡ºÇ½ª²ó
¡ÚÊüÁ÷¶É¡Û¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¡¢¥Æ¥ì¥Ó°¦ÃÎ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤»¤È¤¦¤Á¡¢¥Æ¥ì¥ÓËÌ³¤Æ»¡¢TVQ¶å½£ÊüÁ÷
