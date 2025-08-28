世界の首脳が感激し、涙した…天皇と皇室がもつ「言葉にできないお力」と、日本人ならではの「私利私欲ではない道徳性」を守るための道

現在、皇位継承資格をもつ次世代の皇族は秋篠宮家の悠仁親王のみ。10年後、20年後、そして50年後に、天皇と皇室はどのような姿になっているのだろうか？ 戦後80年の節目となったこの夏、皇室制度・皇位継承の専門家に連続インタビューを行った。

「時代に即した価値観」を体現なさる

この先、日本がとりうる選択肢は三つです。まず、現行の皇室典範を変えず、何の対策もしない。その場合、2045年ごろには皇室は風前の灯となってしまうでしょう。

二つめは政府・与党が示す方策、すなわち未婚の女性皇族に結婚後も皇室に残っていただき、夫と子を一般国民のままとする案です。これは明治以降の「皇室と国民は厳格に区別する」という原則を大きく転換することになり、社会の混乱が避けられません。

三つめは、女性天皇・女系天皇を認める制度改革を行う道です。これが最も皇統の安定につながるでしょう。

皇室に対する共感は、抽象的な理論ではなく、目に見えるふるまいに根ざしています。天皇陛下に皇女がおられるのに、「女性だから」というだけの理由で皇位継承資格を否認することは、国民の違和感も強いですから、女性天皇を可能にするのが自然です。皇室の古いルールが一般国民の価値観と乖離しているのであれば、それを一致させることで、国民は皇室により自然な敬愛を抱くことができるでしょう。

これまでも、皇室はたえず変わり続けてきました。そもそも、今では当たり前となった「天皇ご一家」という概念自体が、上皇陛下まで実態がありませんでした。それまで天皇は親子一緒に暮らさない慣例でしたが、上皇陛下はお子さまをお手元で育てられた。これは歴史に残る改革でした。

すでに天皇皇后両陛下も、上皇ご夫妻との違いを出されています。上皇后陛下が上皇陛下の一歩後ろに控えるようなふるまいをされることが多かったのに対し、天皇皇后両陛下はお二人が横に並び、同じ目線で言葉を発しておられる。こうした「見え方」については、お二人でご一緒に考え抜かれているはずです。つまり両陛下は、過去の歴史を踏襲するだけでなく、一歩前に進んで、より時代に即した価値観を体現なさろうとしているのではないでしょうか。

首相では「象徴」にはなれないから

皇室の安定は国民の統合だけでなく、日本の国際的存在感にも大きなプラスになります。トランプ大統領も、2019年に宮中晩餐会に招かれたときには神妙な表情を見せていましたし、2023年に来日したベトナム国家主席夫人は両陛下と言葉をかわし、涙ぐんでいました。世界中の首脳やトップエリートが、両陛下に対して言葉では表せない畏敬や信頼の念を抱いているのです。

逆に言えば、皇室の存続が危ぶまれるということは、日本の国際的なパワーも危うくなるということです。首相は日本国の象徴にも国民統合の象徴にもなれません。

政治的対立を超越する天皇・皇室という権威があったからこそ、日本は明治維新以来の荒波を乗り越えることができた。そして公共性を体現する皇室という軸があるからこそ、私利私欲ばかりに拘泥するのではない、日本人ならではの道徳性が保たれているとも感じます。こうした皇室のあり方を失ってはいけない。今あるものを守るために、新しい一歩を踏み出すべきときが来ています。

