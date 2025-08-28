なぜ、戦前の硫黄島の全景写真はスクープだったのか「知られざる理由」

「俺たちはここで玉砕するよ……」「どうか妹たちをお願いします」「お前にはいろいろと島のことを教えてもらった。ありがとう」「なんで日本はこんな戦争を始めちゃったのだろう」

1944年7月、硫黄島。それは一時疎開のはずだった――。散り散りになった島民たちはなぜ今も故郷に帰れないのか？ 話題の新刊『死なないと、帰れない島』では、ベストセラー『硫黄島上陸』著者がこの国の暗部に執念の取材で迫る。

（本記事は、酒井聡平『死なないと、帰れない島』の一部を抜粋・編集しています）

スクープ写真

遡ること、その4ヵ月前、私はある古写真の複写を入手していた。硫黄島開拓関係者の子孫である北海道の根室地方の男性（63歳）が所持していた古写真。それには、摺鉢山から島全体を見渡す風景が写されていた。古写真は2枚組で、横に並べると、パノラマ写真のように横長になった。森林や緑地が島全体に広がる。明らかに畑と分かるエリアも散見された。民家とみられる建物も点在している。海岸線は現在と大きく違っていた。硫黄島は火山活動による隆起が続いている島だ。大きく違うのは、その影響だろう。

その時点で15年に及んでいた取材歴の中で、全景写真を見たことは一度もなかった。ひと目見るなり、画期的な発見だと思った。

それまで見てきた硫黄島の古写真は、島の低所で撮影されたものばかりだった。防衛省防衛研究所などに確認したところ、硫黄島は、撮影を禁止する「要塞地帯法」の対象ではなかった。にもかかわらず、高所からの全景写真がないのは、本土防衛の要衝のため、撮影の自粛を当局から求められていた可能性があることが分かった。

硫黄島の全景写真はもしかしたら、私の目に触れていなかっただけで珍しくないのかもしれないとも考えた。確認のため、多数の史料を保管する小笠原村教育委員会に電話してみたところ、担当職員は所蔵資料を調べてくれた。「所蔵している戦前の写真を確認しましたが、摺鉢山から見渡した写真はありませんでした」。

この回答が決定打となり、スクープとして発信することにした。ただ、分からないことがあった。アルバムには「昭和十七年七月整理」と書かれていたが、個々の写真が具体的にいつ撮影されたのかということだ。であれば、1942年以前の島内風景を実際に見た人に聞くしかない。真っ先に頭に浮かんだのが賢二だった。戦前の硫黄島の記憶を語れる元島民の中で最高齢の一人だったからだ。

1年半ぶりに会った賢二は、やや痩せた印象だった。ただ、声には張りがあり、健康状態は良さそうで安心した。許された面会時間は30分。マスク越しのインタビューが始まった。

「だいぶ昔だなあ」。それが全景写真に対する賢二の第一声だった。自分が記憶している島の風景とは異なっていることが理由だった。少年時代の島には飛行場が3箇所あった。しかし、写真には一つも写っていなかった。硫黄島初の飛行場となった千鳥飛行場の整備を海軍が始めたのは1933年だ。それが写っていないということは、撮影時期は、それ以前ということになる。

私にとって、摺鉢山山頂からの全景写真を見たのは後にも先にもこの一枚が唯一だった。そのことを告げると、賢二はこう話した。

「（摺鉢山は）だいたい登るのにね、道路がね、もう這いずって登るようなところだからね、場所によってはね。だから、なかなか子供なんかは山頂に行くことは難しかったですよね」

道路が舗装された現在と異なり、当時の摺鉢山はそもそも簡単に登れる山ではなかったのだ。そのことを、山頂からの全景写真が残っていない一因として賢二は挙げた。さらに決定的要因として指摘したのが“軍”だった。

「軍が入ってからはもう（写真撮影は）だめだった。まったくだめ。島にも自分で写真を写して、自分で現像する人がいたんですよ。その人が摺鉢山から全景を写したの。そしたらそれはスパイだっていうんで、軍に捕まってしまった。そんなこともありました」

硫黄島は「要塞地帯法」の適用外だったものの、当時はスパイ行為に対する当局の警戒が高まっていた時代だ。なかでも太平洋方面の戦局悪化で本土防衛の要衝となった硫黄島は、警戒レベルが最高になっていたとしても不思議はない。この写真の具体的な撮影時期は解明できなかったが、やはり写真発見はスクープであるとの認識を深めた。

酒井聡平（さかい・そうへい）

北海道新聞記者。土曜・日曜は、戦争などの歴史を取材・発信する自称「旧聞記者」として活動する。1976年、北海道生まれ。2023年2月まで5年間、東京支社編集局報道センターに所属し、戦没者遺骨収集事業を所管する厚生労働省や東京五輪、皇室報道などを担当した。硫黄島には計4回渡り、このうち3回は政府派遣の硫黄島遺骨収集団のボランティアとして渡島した。取材成果はTwitter(@Iwojima2020)などでも発信している。北海道ノンフィクション集団会員。現在、北海道日高郡新ひだか町在住。著者に『硫黄島上陸 友軍ハ地下二在リ』（講談社、第11回山本美香記念国際ジャーナリスト賞受賞）がある。最新刊は『死なないと、帰れない島』（講談社）。

