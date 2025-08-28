8月29日に公開されるアニメ映画『不思議の国でアリスと ―Dive in Wonderland―』で、原菜乃華と間宮祥太朗が声優として共演している。

「『不思議の国のアリス』を基にしたオリジナルストーリーで、原さん演じる主人公の大学生を“ワンダーランド”に導く秘書の役を間宮さんが演じます。間宮さんは“菜乃華が出るなら”と出演を決めたそうです」（映画ライター、以下同）

2人は同じ事務所の先輩・後輩という関係で、

「2022年の4月クールにフジテレビ系で放送された間宮さん主演のドラマ『ナンバMG5』ではきょうだい役を演じていました」

間宮は原について、

《惹きつける力、求心力があるからこそ、無意識に目がいってしまう》（『Real Sound』2025年8月5日付）

と、その魅力を高く評価しており、共演を喜んでいるようだ。

一方、間宮が共演を熱望する相手はほかにもいて、

「SixTONESです。間宮さんは、2024年4月クールに日本テレビ系で放送された『ACMA：GAME アクマゲーム』で田中樹さんと、『ナンバMG5』では森本慎太郎さんと共演しています。こうした共演をきっかけにSixTONESの大ファンになったんだとか」（テレビ局関係者）

10月期ドラマでもメンバーと共演へ

その“オタク”ぶりはかなりのガチ勢で、

「YouTubeやラジオをチェックしたり、コンサートを見に行くだけでなく、ファンクラブにも加入しているそうです。真偽は不明ですが、先日のSixTONESが出演した夏フェスでも間宮さんの目撃情報がSNSで拡散されていました」（アイドル誌ライター、以下同）

SixTONESのラジオ番組にゲスト出演した際は、

「“7人目のメンバー”という“テイ”で会話が展開されて、メンバーカラーを聞かれると“オレンジ”だと答えていました（笑）」

そんな大好きな“推し”との再共演が決まっているという。

「10月クールに日本テレビ系の土曜夜9時枠で放送されるドラマで、間宮さんが主演を務めることが内定しているそうです。そのドラマには、SixTONESから森本さんも出演するといいます。小学校の同級生を巡るサスペンスものだそうです」（前出・テレビ局関係者）

間宮の主演ドラマについて日本テレビに問い合わせたが、期日までに回答はなかった。

大好きな推しとの共演が何度も続くなんて、まさに“成功したオタク”!