¡Ö°Â¤¯¤Ê¤¤¡×¡ÖÅÔ»Ô·÷¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤Î¤Ë¶ÈÀÓ¹¥Ä´¤Î¡Ø¥é¥¤¥Õ¡Ù¡Ä¿Íµ¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ÖÇ¼ÆÀ¤ÎÍýÍ³¡×
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¶È³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ë¡Ø¥é¥¤¥Õ¡Ù
ÎáÏÂ¤ËÆþ¤ê¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÎÀªÎÏ¿Þ¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ª¥ó¡¢¥À¥¤¥¨¡¼¡¢¥¤¥È¡¼¥è¡¼¥«¥É¡¼£³¶¯»þÂå¤Ï¤â¤Ï¤ä²áµî¤ÎÏÃ¡£Ä¾¶á10Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ä¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÂç¤¤¯ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¶ÈÀÓÌÌ¤ÇÁý¼ý¡¦Áý±×¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¿·ÀªÎÏ¤Ð¤«¤ê¤Ë¡Ä¡Ä¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤é¤Î¹¥Ä´¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ò¾Ü¤·¤¯·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤âÇ¼ÆÀ¤ËÃÍ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÍýÍ³¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¤½¤ÎÃæ¤Ç°ì¸«¶¯¤¤¸ÄÀ¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ß¤¨¤ëÂç¼ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÂ¸ºß¤¬¡Ä¡Ä¡£¤½¤ÎÌ¾¤Ï¡¢¥é¥¤¥Õ¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¤¥Õ¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¤Ç¤¹¡£
¥é¥¤¥Õ¤Î¶ÈÀÓ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢2024Ç¯¤ÏÇä¾å¹â¤¬½é¤Î8000²¯±ß¤òÆÍÇË¡£±Ä¶È¼ý±×¤Ï»Ë¾åºÇ¹â¤ò¹¹¿·¡¢¼Â¼Á21´üÏ¢Â³Áý¼ý¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËºÇ¿·¡Ê2026Ç¯Âè1»ÍÈ¾´ü¡Ë¤Î·è»»¤Ç¤Ï½ãÍø±×15%Áý¤È¤Ê¤ê¡¢±Ä¶È¼ý±×¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤È¤â¤ËÁý¼ýÁý±×¡£¶È³¦¤ò¸£°ú¤¹¤ë¤Û¤ÉÀä¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»ö¼Â¤Ë¡¢¤Ê¤¼¡©¤Èµ¿Ìä¤òÊú¤¯¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¡Ö¥é¥¤¥Õ¤Ï´ØÀ¾¤Ë¶¯¤¤¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¢ÅÔ¿´¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¡¢Âç¤·¤Æ°Â¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£³Î¤«¤ËÆ±¼Ò¤Ï¾¼ÏÂ36Ç¯¤ËÂçºå¡¦ËÃæ¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢¶áµ¦·÷¤È¼óÅÔ·÷¤Î8ÅÔÉÜ¸©¤Î¤ß¤Ë316Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ëÅÔ¿´·¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡£°Ç±À¤ÊÄã²Á³Ê¶¥Áè¡ÊÆ±¼Á²½¶¥Áè¡Ë¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï°ìÂÎ¡¢¥é¥¤¥Õ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ°Â¤µ¤À¤±¤ò°ì¿ÍÊâ¤¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÎáÏÂ¤Î¾®Çä¶¥Áè¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤³¤³¤Ç¤Ï¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤ß¤ëºÇÅ¬²ò¤ò¤Ò¤â²ò¤¤Ê¤¬¤é¡¢Â¾Å¹¤¬ÍÆ°×¤Ë¿¿»÷¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¡È°µÅÝÅª¤Ê5¤Ä¤Î¶¯¤ß¡É¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÁÚºÚ¤Ë¶¯¤¤
¥é¥¤¥Õ¤Ç¤Ï¼óÅÔ·÷¤È¶áµ¦·÷¤Ë¡¢¼«¼ÒÆÈ¼«¤ÎÁÚºÚÀìÍÑ¥×¥í¥»¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥»¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤ÏÀ¸Á¯¿©ÉÊ¤Ê¤É¤ò½¸Ìó¤·¤Æ»ÅÆþ¤ì¡¢²Ã¹©¡¢ÇÛÁ÷¤¹¤ë»ÜÀß¤Î¤³¤È¡£¤³¤³¤Ç°ì¼¡²Ã¹©¤·¤¿¾õÂÖ¤Î¤â¤Î¤ò³ÆÅ¹ÊÞ¤ËÁ÷¤ê¡¢Å¹ÊÞÆâ¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î½ÐÍèÎ©¤ÆÁÚºÚ¤ò¸úÎ¨¤è¤¯ºî¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤À¤·¤ò¤Ò¤¯¡¢Æù¤òÄÒ¤±¹þ¤à¤Ê¤É¡¢²¼¤´¤·¤é¤¨¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¹©Äø¤ò¥×¥í¥»¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç°ì³çÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÉÊ¼Á¸þ¾å¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÂÎÀ©¤Ë¤è¤ê¡¢Âç¤¤Ê¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥¥Ã¥Á¥ó¤¬¤¢¤ë¼óÅÔ·÷°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï400¼ïÎà¤òÄ¶¤¨¤ëÁÚºÚ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥É¾¦ÉÊ¡ÊPB¾¦ÉÊ¡Ë¤òÁÚºÚ¤Å¤¯¤ê¤ËÀÑ¶Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¸ù¤òÁÕ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥Õ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¸·ÁªµíÆý¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¸·ÁªµíÆý¥¯¥ê¡¼¥à¥³¥í¥Ã¥±¡×¤äÀ¸Õª¤ò¸ú¤«¤»¤¿¡ÖÀ¸Õª¹á¤ë¡ª¤³¤À¤ï¤ê3¼ï¾ßÌý»ÈÍÑ¤Î¼ã·Ü¤â¤âÅâÍÈ¤²¡×¤Ï¡¢¥é¥¤¥Õ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ£¤È¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÄ¶¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢ÅÔ¿´¤Ë¶¯¤¤
½ÐÅ¹·×²è¤äÅ¹ÊÞ±¿±Ä¤ÎÀïÎ¬¤Ë¤Ï¥Ö¥ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼óÅÔ·÷¡¢¶áµ¦·÷¤Î£²Âç¾¦·÷¤Ç¤ÎÅ¹ÊÞÅ¸³«¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢ÇÛÁ÷¤Î¸úÎ¨²½¤ä¿Í·ïÈñºï¸º¤ò¶î»È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅÔ¿´Éô¤Ç¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Å¹ÊÞ¤Ç¤Î¿Í°÷¤òºï¸º¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÉÊ¤¾¤í¤¨¤Î½¼¼ÂÅÙ¤ÏÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¡£ÅÅ»ÒÃª»¥¤äAIÈ¯Ãí¡¢¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤ÎÀÑ¶ËÆ³Æþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡ÈÅÔ¿´¤Ç¤â°Â¤¤¡É¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤¬ºÇÂç¤Î¤Í¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¸úÎ¨²½¤ä¿Í·ïÈñºï¸º¤Î°ú¤´¹¤¨¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¬¤Á¤Ê¤Î¤¬¡¢¡Ö¤É¤ÎÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤âÆ±¤¸¡×¤È¤¤¤¦Å¹ÊÞ¤ÎÌµ¸ÄÀ²½¡£¥é¥¤¥Õ¤Ç¤Ï¤½¤ì¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Á´Å¹ÊÞ¤¬ËÜ¼Ò¤«¤é¤Î»Ø¼¨¤ÇÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÅ¹ÊÞ±¿±Ä¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Å¹ÊÞ¤´¤È¤ËÃÏ°è¥Ë¡¼¥º¤ò¹Í¤¨¤¿ºÙ¤ä¤«¤ÊÅ¹¤Å¤¯¤ê¤òºÇÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤ÐÅìµþ¡¦ºù¿·Ä®Å¹¤Ç¤ÏÆù¤¬ÎÉ¤¯Çä¤ì¡¢¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ¤Ê¤É¤Î¤ª¤Ä¤Þ¤ß·Ï¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëÅ¹¤Å¤¯¤ê¤Î¤¿¤áÀìÍÑ¤ÎÄ´Íý¾ì¤òÇä¤ê¾ì¤ËÀßÃÖ¡£¤Þ¤¿±Ø¶á¤ÎÂçÀô³Ø±à±ØÁ°Å¹¤Ç¤Ï¡¢²þÁõ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç±ØÄ¾·ë¤Î¥Õ¥í¥¢¤òÁÚºÚÇä¤ê¾ì¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÇä¤ê¾å¤²¤ÎÂçÉý¥¢¥Ã¥×¤Ë¤âÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Î¥é¥¤¥Õ¤Ç¤âÁ´¤¯ÊÌ¤Î¤ªÅ¹¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¹ÊÞÀß·×¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ¸µÌ±¤¬¿´¤«¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤·°¦Ãå¤¬¤ï¤¯¤è¤¦¤ÊÃÏ°èÌ©Ãå·¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
£¹âÎð²½¤Ë¶¯¤¤
ºòº£¤Î¹âÎð²½¤äÃ±¿ÈÀ¤ÂÓÁý²Ã¤Ø¤ÎÂÐºö¤Ë¤âÈ´¤«¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÁÚºÚ¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤ÏÄÌ¾ïÉÊ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¾¯ÎÌ¥µ¥¤¥º¤ò¡¢ÊÛÅö¤Ë¤â¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Î¤Û¤«µû·Ï¤ä¥Ø¥ë¥·¡¼¤µ¤òÇä¤ê¤Ë¤·¤¿·ò¹¯ÊÛÅö¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤Ê¤É¸ÜµÒ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿½ÀÆð¤ÊÂÐ±þÎÏ¤¬¸÷¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·¹¸þ¤ÏÀÄ²Ì¡¢Á¯µû¡¢ÀºÆù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÅ°Äì¤µ¤ì¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¾¯ÎÌÌÜ¾¦ÉÊ¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·ò¹¯¤ò¹Í¤¨¤¿¸º±ö¾¦ÉÊ¤ä¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼ÁÀÝ¼è¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò½¸¤á¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÇã¤¤Êª¤Î²÷Å¬¤µ¤òÄó°Æ¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¹âÎð¼Ô¤¬°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥Í¥Ã¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¤ªÆÏ¤±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤âËüÁ´¤ËÀ°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·ò¹¯·ÏPB¤Ë¶¯¤¤
¥é¥¤¥Õ¤Î£Ð£Â¤Ï4¤Ä¤¢¤ê¡¢Ãæ¤Ç¤â·ò¹¯¡¦¼«Á³ÇÉ»Ö¸þ¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ëBIO-RAL¡Ê¥Ó¥ª¥é¥ë¡Ë¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯3·î¤Ë¥Ó¥ª¥é¥ëÃ±ÆÈÅ¹ÊÞ¤¬¿·¤¿¤Ë3Å¹ÊÞÁý¤¨¡¢Ìó100¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¿·¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¸½ºß¥Ó¥ª¥é¥ë¾¦ÉÊ¤À¤±¤ÇÌó550¼ïÎà¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥Ó¥ª¥é¥ë»ö¶È¤ÎÇä¾å¹â¤ò400²¯±ß¡¢Ã±ÆÈÅ¹ÊÞ50Å¹ÊÞ¡¢¾¦ÉÊ¿ô1000¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¡Ö·ÜÆù¤È±ö¤À¤±¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤¿¥µ¥é¥À¥Á¥¥ó¡×¤¬Ä¾¶á1Ç¯¡Ê24Ç¯8·î¡Á25Ç¯7·î¡Ë¤Ç90ËüÅÀ¡¢¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥½¡¼¥»¡¼¥¸¡×¤¬1¤«·î¤Ç3ËüÅÀ°Ê¾åÈÎÇä¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤¬½çÄ´¤ËÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ë¶¯¤¤
¥é¥¤¥Õ¤ÎÇä¤ê¾ì¤ÇÌÜÎ©¤Ä¤Î¤¬¡¢Ê¿»ô¤¤¤¿¤Þ¤´¤äMELÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤¬ËÉÙ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£Â¾Å¹¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤½¤Î½¼¼ÂÅÙ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤ÏÃÏ°è¤Î¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¹×¸¥ÅÙ¤ò¹â¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´ë¶È»ÑÀª¤«¤é¤¯¤ë¤â¤Î¤À¤È¡¢Æ±¼Ò¤ÏÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿2022Ç¯¤«¤éº£Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¹ñÆâ2µòÅÀ¤Î¥×¥í¥»¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÊ»Àß¤¹¤ë·Á¤Ç¥Ð¥¤¥ª¥¬¥¹È¯ÅÅ¤ÎÆ³Æþ¤ò¼Â¸½¡Ê¾®Çä¶È³¦¤Ç¤ÏºÇÂçµ¬ÌÏ¡Ë¡£²Ã¹©¤Î²áÄø¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ëÌîºÚ¤ÎÃ¼ºà¤ä²ÌÊª¤ÎÈé¡¦¿Ä¤òÌµÂÌ¤Ê¤¯Í¸ú³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¾¦ÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹À¸»ºÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿©ÉÊÇÑ´þÊª¤«¤éºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥Ð¥¤¥ª¥¬¥¹È¯ÅÅÀßÈ÷¤ò¥é¥¤¥Õ·ª¶¶¥×¥í¥»¥¹¥»¥ó¥¿¡¼Æâ¤Ë¿·Àß¤·¡¢2025Ç¯2·îËö¤«¤é±¿Å¾¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¿®Íê¤µ¤ì¤ëÆüËÜ°ì¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡×¤Ë
´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Î·Ð±ÄÎÏ¤òËá¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤è¤ê¤âÌÀ¤é¤«¤Ê¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä¥é¥¤¥Õ¡£º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ê¶¯¤ß¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥é¥¤¥Õ¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡È¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤â¼Ò²ñ¤«¤é¤â½¾¶È°÷¤«¤é¤â¿®Íê¤µ¤ì¤ëÆüËÜ°ì¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡É¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢¤¹¤ó¤Ê¤êÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ëÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
·Ð±ÄÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ÎÀ¸Ì¿Àþ¤È¤·¤Æ»äÍø»äÍß¡¦»ä¸¢¤Ë¤ª¤Ü¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¾ï¤Ë"¿Í¡¹¤Î¹¬¤»"¤ò´ê¤¤Â³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¹â¤¤»ÈÌ¿´¶¤ä·ø¼Â¤Ê·Ð±ÄÎÏ¤³¤½¤¬¡¢¥é¥¤¥Õ¤Î¹¥½Û´Ä¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
