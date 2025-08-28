言葉は頼もしいパートナー。あなたに力や勇気や幸せを与えてくれます。「大人の言い換え力」に磨きをかけて、日常のピンチを華麗に切り抜けたり、果敢に立ち向かったりしましょう！（クイズ制作／石原壮一郎）

クイズ

妻と小学生の子どもと地元で人気の遊園地に。ところが、いちばんのお目当てだった絶叫マシンが「故障中」で運行を停止していた。妻も子も「それはないよー！」と怒っている。

乗れなかったのは残念だが、自分も同調して怒ったら、家族での楽しいお出かけなのに嫌な思い出しか残らなくなる。父親としての望ましい反応は？

（A）「怒っても何も解決しないよ。気持ちを切り替えて思いっ切り楽しもう」

（B）「そういうこともあるよ。また次に来る楽しみができたってことだね」

（C）「公式ホームページに故障の情報が載ってたのかな。確認してみるか」

正解は……

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

B

△（A）「怒っても何も解決しないよ。気持ちを切り替えて思いっ切り楽しもう」

◎（B）「そういうこともあるよ。また次に来る楽しみができたってことだね」

×（C）「公式ホームページに故障の情報が載ってたのかな。確認してみるか」

解説

人生には思いがけないアクシデントがつきものです。お目当てのマシンに乗れなかったのは残念ですが、怒っても嘆いても結果は変わりません。ここで自分まで「なんてひどい遊園地だ」と文句を言い出したら、ますます最悪の一日になってしまいます。

ここは明るい口調でBのように前向きな言葉をかけて、家族を覆っている暗い雰囲気を吹き飛ばしましょう。Aも狙いは同じですが、ごもっともなだけに若干の説教臭さが漂いそうです。Cは載っていても載っていなくても、余計に腹が立つ展開にしかなりません。

仮に遊園地側に大きな落ち度があったとしても、検証や抗議はあとでゆっくりすればいいこと。どんなときも「今の状況を最大限に楽しもう」と思えるのが、大人の強さです。