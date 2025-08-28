今迫り来る深刻なインフレの恐怖〜「生産性が上がらない」のに「賃上げは進む」状況が招く「新しい日本病」とは何か

消費者物価の高騰がとまらない。エネルギー価格が低下していること、日本の物価上昇率は欧米より高いことを考えると、この原因は日本国内にあることが分かる。それは、生産性上昇を超える賃上げがなされ、それが販売価格に転嫁されることだ。これは、恐ろしい病の始まりだが、政府も政治も、これを放置している。

食料品が値上がりが止まらない

8月22日に発表された7月の消費者物価指数（生鮮食品を除く総合）の前年同月比は、3.1%になった。8カ月連続で3%台だ。

第1に注目すべきは、食料の値上がりが止まらないことだ。生鮮食品を除く食料は、8.3％上昇で、12カ月連続で前月の伸びを上回った。

内訳を見ると、米類が90.7％という著しい上昇率だが、それ以外に、チョコレート（51％）、コーヒー豆（44.4％）、おにぎり（18.9％）、すし（7.0%）、鶏卵（１5.8％）、鶏肉（9.3％）なども顕著な値上りを示している。

米価高騰問題については、本欄でこれまで何度か論じた。その他については、原因はさまざまだ。「おにぎり」や「すし」は、米価高騰の影響だろうが、それ以外の要因による値上がりもある。コーヒー豆はブラジルの天候不良、鶏卵や鶏肉は鳥インフルエンザの影響といわれる。

エネルギー価格が下落

第2に注目すべきは、エネルギー価格が下落したことだ。エネルギー価格全体は、0.3%下がった。24年3月以来、1年4カ月ぶりの前年同月比マイナスだ。

ガソリン価格は1.3%下がった。電気・ガス料金も下がった。政府の負担軽減策の復活や、燃料価格の下落のため、電気代は0.7%、都市ガス代は0.9%下落した。

その他の項目を見ると、訪日客による需要の増加によって、宿泊料は6.0%の上昇だった。携帯電話の通信料は11.8%上昇した。これは、通信大手による新料金プランの導入などの影響だ。

一方、アメリカやヨーロッパの消費者物価上昇率を見ると、以下のとおりだ（いずれも、2025年7月、前年同月比）。

アメリカの消費者物価上昇率（ヘッドライン CPI）は、 2.7 ％（ U.S. Bureau of Labor Statistics）。コアインフレ（食料・エネルギー除く）は 3.1 ％だった。アメリカでは根強い物価上昇圧力があるといわれるのだが、最近の物価上昇率は、日本より低い。

ユーロ圏では、HICP（調和消費者物価指数）の前年同月比が 2.0 ％だった。これは、ユーロ圏の物価安定目標に沿った水準で、6月から横ばいだった。EU全体では、インフレ率は 2.4 ％だった（Eurostat 発表によるユーロ圏・EU のHICPおよびインフレ統計 、European Commission）。

イギリスでは、CPI（オーナー居住者費用を含まない）上昇率が 3.8 ％。CPIH（オーナー居住者費用を含む）は 4.2 ％。このように、 インフレ率はやや高めだ。交通費（特に航空運賃）、食料品の上昇が主因だと言われる（Office for National Statistics）。

2022年に世界的なインフレが始まった頃には、欧米のインフレ率は日本よりかなり高かった。しかし、いまでは、イギリスを別とすれば、日本のインフレ率のほうが高くなっている。これは、インフレの発生メカニズムが、22年当時とは変わってきたことを示している。

「新しい日本病」、賃金転嫁による物価高騰

本稿の最初に述べた項目別の値上がり率を見ると、米以外の食料品の価格高騰は、海外要因による面が強いように思える。しかし、輸入物価（とくにエネルギー価格）が下落していること、また欧米の物価上昇率が日本より高いことを考えると、最近の日本の物価上昇は、国内要因によって引き起こされていることが分かる（厳密には、このことは、「GDPデフレーター」という指標が上昇していることによって確かめられる）。

では、国内要因とは何か？ それは、賃上げが物価に転嫁されていることだ。コンビニエンスストアなどでは、パートやアルバイト従業員の比率が高いため、このような価格転嫁が顕著だと言われる。飲食店についても同じことが言えるだろう。

これは、1970年代にイギリスが陥った「イギリス病」と同じものだ。生産性が上がらないのに賃金が上がる。これでは、物価が上がるのも当然だ。これは、新しい「日本病」の始まりである。

日銀は利上げを進めるべきだ

8月1日に公表された「経済・物価情勢の展望」（展望リポート）で、日本銀行は、生鮮食品を除く消費者物価指数の前年度比上昇率の見通しを、2025年は2.7%、26年は1.8％、27年は2％としている。これは、現実の物価上昇率よりは、かなり低い。

日銀のこのような低い見通しの背後には、「現在の消費者物価上昇の多くが一時的な要因によるものであり、それらは遅からず消滅する」との認識があるのだろう。

しかし、上述のように、現在の物価上昇は、基本的には、賃金の引上げによるものだ。これは、一時的な要因ではない。そうだとすれば、将来の物価上昇率が日銀が予測するような水準に低下する可能性は低いのではないだろうか？

日銀は、現在の物価高騰が一時的なものでないことを認め、利上げを進めるべきだ。

政府も政治も、何もしていない

政府にとって何より必要なのは、物価高騰に対して、正面から取り組むことである。実質賃金の引き上げを公約している石破政権としては、物価高騰を無視することはできないはずだ。

ところが、実際には、何のアクションも取ろうとしない。政府が行なっている物価対策は、ガソリン価格と電気ガス代の補助だが、これらは、現時点では値下がりしているものだ。なぜそうしたものに補助を続けるのだろうか？

それだけではない。ガソリン税の暫定税率を廃止することに与野党が合意している。下がっている価格をさらに下げ、上がっている価格に何も対策も講じないというのは、信じられないことだ。

生産性上昇の範囲内での賃上げを

生産性の引上げなき賃上げは、必ずインフレをもたらす。そして、実質賃金を低下させ、労働者を貧しくする。

したがって、持続的な賃上げのためには、生産性上昇のための地道な努力を続けることが必要だ。これが最も重要なことである。

ただし、生産性引き上げは、簡単に実現できるものではない。したがって、さらに進んで、所得政策を行なう必要があるかもしれない（「所得政策」とは、賃金決定の労使交渉に国家が介入し、ガイドラインなどを示すこと）。

労働組合は、名目賃金を引き上げても、結局は物価高騰によって実質賃金が下がってしまうことを理解すべきだ。そして賃上げを抑制すべきだ。1970年代のオイルショックに対してイギリスが苦しんでいる時、日本がうまく対応できたのは、労働組合が賃上げを自制したからである。この時の経験をよく学ぶ必要がある。

また、政府は、「転嫁による賃上げを積極的に支援する」という従来の方針を撤回すべきだ。そして、安易な値上げ便乗値上げを監視する必要がある。

【合わせて読む】参院も自公過半数割れ〜関税交渉・物価高騰・防衛費引き上げ・社会保障改革という、ただでさえ深刻な政策課題を待ち受ける多党化の「渾沌」

【合わせて読む】参院も自公過半数割れ〜関税交渉・物価高騰・防衛費引き上げ・社会保障改革という、ただでさえ深刻な政策課題を待ち受ける多党化の「渾沌」