メリハリ盛れ下地、潤いコンシーラー…コスメマニア感動の「おすすめベースアイテム」

美容エディター界きっての「コスメの目利き」との呼び声の高い森山和子さんが、毎月のお題に合わせて、製品への溢れ出る愛とともに令和の新名品を紹介するビューティ連載。第38回は、進化し続けるベースアイテムにフォーカスします。

肌の仕上がりがワンランク上がる、優秀サブベースアイテム

7月中に記事をアップできなかったこともあり、今月8月は2回更新で参ります！ といってももう8月も終わりですね。日中はまだまだ暑いですが、夜になると風に涼しさがある瞬間があり、少しずつ季節の移り変わりを感じています。

そんな今回は、今年の夏秋に発売のベースアイテムの中から、いわゆるファンデーション以外のあえての名品サブアイテムをピックアップしたいと思います。実はこれらを活用することで、見違えるような仕上がりになることも！ ぜひチェックしてみてください。

塗るだけで勝手に立体感が！ チャコットのメリハリ盛れ下地

75年も続く老舗のバレエ用品ブランドのチャコットですが、機能性の高さやカラバリの多さもあり、オリジナルのコスメもとても人気です。とはいえ、リブランディング後はデイリーに使えるアイテムが豊富に揃うようになり、ヒット製品も多いのですが、今年6月に発売になったこの下地がかなり優秀なんですよね。

よくベースメイクを塗ると、肌ノイズは消えるけど、逆に顔がのっぺりしちゃうことがあると思うんです。だからハイライトやシェーディング、パーツメイクを施して顔に陰影を加えていくと思うのですが、こちら、塗るだけで顔に陰影が生まれて、勝手にメリハリが出るんです！ というのも、中に多色偏光パールが入っているだけでなく高発色のブラック顔料が配合されているので、高い部分は光って明るく、影の部分は自然に暗くなるので、顔の曲線や凹凸が際立つ仕組みに。

実際にこのアイテムを使って写真を撮ると、めちゃくちゃ顔にメリハリが出て盛れるのでびっくり。さらにいいのが、これ1品だけでもかなり肌補正されるので、肌がキレイな人はこれだけでもいいのでは？と思うほど。周囲の人にも勧めたところ、感動したと御礼メールがたくさん来ました（笑）。今年の猛暑でも崩れにくく、秋も活躍させるつもりです。

見た目、めちゃくちゃ白いですよね？ 下地やコントロールカラー？と思われるかもしれませんが、アイテムとしてはリクイドファンデーションなんです。色名は「ポーセリン」という、まさに陶器のようなライトカラーで、私もこちらを見たときに「え、顔真っ白になっちゃう!?」と思いましたよ（笑）。ただ、さすがアディクション。ベースアイテムの進化を体感することとなりました。

まず、白といっても真っ白ではないんです。某タレントさんも「白って200色あんねん」と仰っておりましたが、こちらは言うなれば微かにアイボリーがかったミルクのようにまろやかな白。さらに、とにかく透ける。隠蔽感がなくて厚ぼったさも粉っぽさもなく、素肌を透かして一体化するので、肌そのものが明るくなったような仕上がりになるんです。最近は標準色が明るめになってきているのですが、それはプロダクトの進化と共に、どんな色でも肌に溶け込むように馴染みやすくなったことも理由の1つだと思います。

私の場合、このファンデーションだけを塗った肌が、首と同じ色に明るく整ってびっくり。正直、これメインでもいいではないかと思ったほどです！ 撮影現場でスタイリストさんにも塗ってもらったところ、やっぱりきれい。同ファンデーションと混ぜて色調整をする使用方法も可能なので、自由自在にその時の気分で楽しんでもいいなと思っています。なんとなくファンデーションの色がしっくりこないな、という人は、こちらぜひお試しを！

きめ細かいマシュマロのような透け肌になれるパウダー

私の友人たちは、ベースメイクのときにパウダーを使わないという人が案外多いんです。その理由を聞くと、乾燥して見えるからといった意見やツヤ肌をキープしたいという人がほとんどなのですが、混合肌かつ毛穴の目立つ私には、パウダーレスに仕上げるなんて考えられない！ とは言え、乾燥もしたくないし、自然なツヤだって消したくないわけで、色々と試してきました。

まず毛穴が目立ちやすくなるので、基本はマットタイプが好きでツヤタイプはやや苦手。細かすぎて毛穴落ちするものも苦手ですし、きしんだり小じわに入り込むタイプもNGです。そして、最近はカラーレスタイプが自然に透明感を底上げしてくれるので好きなのですが、8月22日に発売されたシャネルのパウダーを使って、久々に良さを実感したんですよね。

既存のルースパウダーが2020年にリニューアルされたのですが、このパウダーは中身はそのままに、持ち歩きがしやすいポータブルなケースになったもの。あれ？ こんなに粒子が細かくて、しかもこんなに肌がサラサラに!? と感動するほどのすべらかさ！ 毛穴も消え去り、肌ノイズも更に自然に見えなくなり、きめ細かいマシュマロのような透け肌になれるんです。あまりにサラサラなので、手で思わずしばらく触っていたほど。

極薄膜に仕上がるので、余計なテカリは抑えつつ自然な発光感は消えません。パカッとあけるタイプの容器になり粉量もさらに出しやすくなったので、朝の忙しいときにもありがたい。乾燥しそうでパウダーは、と思っている人にこそ、ぜひこの良さを再実感してみて欲しいです。

筆ペンで描いて消す、新感覚潤いコンシーラー

クマやくすみ、赤みやシミ、そばかす……と、日々悩みの絶えない肌ですが、そんな時に便利なコンシーラーもまた、アイテムによって仕上がりがさまざまですよね。

私は大体目の下のクマをメインに使うので、とにかく乾燥しにくい、ヨレにくい、カバー力が強すぎず弱すぎないというところが希望事項。つけた最初は良くても、時間が経ってみたら地割れが起こっていたり、どこかへ行った？と思ってしまったり。さらには隠したい一心で明るい色を使ったことで、白浮きして悪目立ちしてしまった！ なんてことも過去にありました。

そんな時に出会ったのが、このシュウ ウエムラのコンシーラー。持ち手がまるで書道の筆のようになっていて、顔にドローイングをするような使用感がユニークなのですが、それとは別に、こちらは約80％がスキンケアベース処方なので、カチャカチャと振ってから使用をします（そうしないとかなりみずみずしいので、カバー力が弱い!? と勘違いしてしまうほどなので、ご注意を！）。そして気になる部分にのせると、潤いとカバー力を両立する仕上がりで、肌そのものがフレッシュに生き返るよう！

実は撮影中に私がこのコンシーラーを使ったのを見ていたヘアメイクさんが、「それどこのですか!? すっごいキレイに目元が明るくなった！」と聞いてきたほど。そして、早速ポチッていました。がっつりとカバーしたいというより、素肌のようにベースメイクに溶け込む仕上がりがお好みの人には、きっと気に入ってもらえる一品だと思うので、ぜひ試してみてくださいね。

●情報は、FRaU 2025年8月時点のものです。

※本記事で紹介している商品の価格は消費税を含んだ金額です。

Photo：Kevin Chan Composition＆Text：Kazuko Moriyama

