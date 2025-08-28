半年ぶり再会なのに…予定をドタキャン！親友の裏切りにブチ切れ【ママリ】
なぜ？ドタキャン繰り返す親友の行動がもはや不可解
主人公のセミは、漫画家を目指して東京で暮らしている20代の女性です。出身地の東海地方には幼稚園のころから仲良くしている世羅・星佳という親友がいます。セミは結婚したばかりの新婚さんですが、セミの結婚式では世羅と星佳が式の10日前に「式を延期できないか」と言い出し最終的に欠席するなどの行動でセミが振り回され、激怒。ここ半年はお互いに連絡を取っていませんでした。
©semi_no_mai
©semi_no_mai
©semi_no_mai
©semi_no_mai
©semi_no_mai
©semi_no_mai
©semi_no_mai
©semi_no_mai
©semi_no_mai
©semi_no_mai
©semi_no_mai
©semi_no_mai
©semi_no_mai
©semi_no_mai
©semi_no_mai
©semi_no_mai
久々の再開でセミは世羅・星佳とラーメン店に行くことにしていました。当初はOKと言っていた世羅と星佳ですが、最終的には「ラーメンをやめて最初から居酒屋にしないか」と提案が…。セミさんはこのラーメン店に行くことも楽しみにしていたので、前日の急な予定変更に怒っていましたね。
予定を決めていてもどうしてもその予定に参加できなくなることはありますよね。体調不良や事故など、不測の事態はいつ起こるか分かりません。しかし気分の問題で「やっぱりやめた」と言われるのは予定を楽しみにしていた側からするととても困ります。
ドタキャンを続けているとそのうち「もう誘いたくない」になってしまうでしょう。親友といえども良好な関係を続けたいのであれば、約束はしっかり守っていきたいものですね。
記事作成: ママリ編集部
（配信元: ママリ）