夫からの急な「ご飯いらない」LINEに妻、絶句…“当日のドタキャン”に、もう限界？【ママリ】
夕方の時間は、夕飯の支度や子どものお風呂など何かと忙しいですよね。この記事では、夫からの急な予定変更のLINEに悩まされているといった投稿を紹介します。ある日夫から「今から帰る」と電話をもらった投稿者さん。その後、急いで夕飯の支度をしていると、再び夫から連絡があって…。
今から帰ると連絡があったにもかかわらず、急にご飯はいらないと言われても困りますよね。帰ってくる時間に合わせてご飯を作り始めたり、最後の仕上げをしたリするので、忙しい中作っている側としてイラっとしてしまう気持ちに共感する人も多いでしょう。
ご飯は欲しいときに自動で出てくるものではないですよね。メニューを考え用意してくれる人がいるということを今一度考えてほしいという意見が多く見られました。また、バランスだけでなく食べるタイミングなども考えて用意しているということも、きちんと知ってもらいたいですね。
夫から夕方の忙しい時間に「ごはんいらない」…
LINEで"ご飯いらない"と夕方、もしくは18時ごろにポンと連絡してくるのはなんなんでしょう？？
夕方って、1番ママさんたちは忙しい時じゃないですか？
ご飯作ったり、お風呂入れたり、正直携帯見る時間ないです。
あらかじめ飲み会とわかってる日は
ご飯を用意しませんが、せめて当日の18時までにはわかんないのかなー？
仕事終わりに上司から誘われて、飲み会になるのは
十分承知なのですが…なんとなーくもやっとします。
仕事とはわかってますが…
さっきは、"今から帰る！"と電話があり
ご飯を今から作るところだったので急いで作ったあと
ふと携帯みると"食べて帰る"とラインで一言。🤗
私が夜ご飯友達と行くとなると、行ってきていいよと言われますが…ご飯作り置きしたり、子供先にお風呂入れてしまったり、いろいろ終わらせてから出かけます。
夜も遅くならないように、早めに切り上げて帰ります。
それでも毎回不機嫌です。😂
ご飯食べさせるとか、わずかな家事が苛立ったのでしょう。
私は出産後の飲み会(夜ご飯)は、2回しか行ってません。
でも毎回不機嫌になるので預けるのが嫌になり
最近は、子供連れて昼に友人と会うことにしました😂
それか旦那が出張の日に♪
出典：
qa.mamari.jp
今から帰ると連絡があったにもかかわらず、急にご飯はいらないと言われても困りますよね。帰ってくる時間に合わせてご飯を作り始めたり、最後の仕上げをしたリするので、忙しい中作っている側としてイラっとしてしまう気持ちに共感する人も多いでしょう。
しかも、投稿者さんが夜出かける際は、夫がご飯を作らなくてもいいようにすべて準備しているのに不機嫌なのもモヤモヤします。
夫の身勝手な言動に対してさまざまな声
この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。
普通に
「言うの遅すぎてもう作ってます！」
「18時に連絡されても、こちらは忙しすぎて必死頑張ってる時間なのでLINEなんて見れません」
など、我慢せずに返事します！笑
出典：
qa.mamari.jp
こっちの苦労しらないから勝手なことばっかするんです。
だったらお前やってみろ？と思いますね。
有り難みがわかるやろ？って。
出典：
qa.mamari.jp
ご飯は欲しいときに自動で出てくるものではないですよね。メニューを考え用意してくれる人がいるということを今一度考えてほしいという意見が多く見られました。また、バランスだけでなく食べるタイミングなども考えて用意しているということも、きちんと知ってもらいたいですね。
あまりにも続くようなら、はっきりと突然の予定変更は迷惑だと伝えた方がいいでしょう。
記事作成: sa-i
（配信元: ママリ）