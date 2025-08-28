マチアプ操作ミスでデート!? 超マジメ彼とのハプニングに3千いいね【ママリ】

夫とのなれそめにキュンキュン

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に「じーんとくる」「思わず涙した」と反響があった、エモーショナルなエピソードを集めました。読むと心がホカホカ温まるような素敵なエピソードをどうぞごらんください。

夫婦にはそれぞれの馴れ初めがあります。月日がたって毎日が当たり前になっても、出会った頃の幸せなエピソードを思い出すと、夫婦円満につながるかもしれません。





惚気けていいですか？



うちの旦那さんマッチングアプリで知り合ったんだけど、好きですが全開で、なのに全然手を出す素振りもなくだったの。あんまりにもモヤモヤするから私から手を繋いだのね。そしたら手を繋ぐってことはもう付き合うってこと？！ってなったみたいで喫茶店に入ることになった時に

告白するぞって思ってくれたんだって。そしたらその喫茶店人気で待ち時間1時間以上だったの。その間お話でもして待ってたんだけど、旦那さん急に真面目な顔して結婚前提で付き合って欲しいって言ってくれて、今？！ってびっくりしたけど誠実な人だと思ったからお付き合いすることにしたの。

かれこれもうすぐ4年。私にとって間違えてスワイプしてしまったいいかもから始まった関係だけど、あの時夜勤明けで間違えて良かったってすごく思ってる。もうすぐべびちゃんが産まれるなって思うとすごく不安だけどこれからも夫婦で楽しく子育てが出来たらいいな。

旦那さんへ

この時もですが、プロポーズも特にキメキメではなく、リビングで会話の流れでだったり、ちゃんとプロポーズっぽいことしてくれていいのよって言ったら婚姻届出しに行く直前に玄関先で結婚してくれますか？って聞いてくれましたね。もう出しに行くやんって思ってました。いつか格好つけてね

投稿者のしろうさぎ¨̮⃝R7.2予定🎀さん。マッチングサイトで出会えた夫との幸せなエピソードを振り返ります。

結婚したいと思える人との出会いは奇跡。自分では思ってもいないときに、運命の出会いを果たすこともありますよね。当時から真面目な性格だった夫は、きっとすてきなパパになってくれることでしょう。



この投稿に「素敵な旦那さんですね」「キュンキュンしました」などのリプライが寄せられました。大切な家族との幸せエピソードは一生の宝物ですね。幸せな日々が続くよう願わずにはいられない、すてきな投稿でした。

ゆったりとしたリフレッシュで自分を充電

毎日頑張っていても、もうこれ以上頑張れない…。そう思う日は誰でもありますよね。そんなときは自分を休める時間が必要です。



投稿者であるわたし肩幅さんも、ある日仕事を休んで自分を充電する日を作りました。どんな一日を過ごしたのでしょうか。

©with_katahaba

仕事休んで鎌倉行って喫茶店の海老グラタン食べて帰った

仕事に疲れたとき、皆さんはどうしていますか？わたし肩幅さんは、仕事を休んで、鎌倉へ来ました。そこで食べたグラタンはきっとわたし肩幅さんの心に染みわたったことでしょう。



この投稿に「この休み方は正解ですね」「素敵な時間の使い方」など、有意義なリフレッシュの時間へのリプライが寄せられました。皆さんも、たまには思いきったリフレッシュを大切にしてみませんか。

年齢とともに親子関係は変化する？

年齢とともに変化していく親子関係。幼いころと今とでは、親との関係に変化があった方はいるのではないでしょうか。



投稿者・うたたびつむぎさんが投稿していたのはお父さんのエピソード。うらやましくなってしまうほどの、お父さんとの温かい関係性とは？

父、基本的に恥ずかしいという感情がないため私が30歳を越えても、待ち合わせの改札口で私を見つけると両手を振って近づいてきてくれるし、タカノフルーツパーラーで「これ美味いな！」とニコニコしてくれるし、私が退職したくて涙がとまらなかったときも3時間くらい隣で散歩してくれた

わが子が大人になっても改札口で手を振ったり、一緒においしいものを食べてニコニコしてくれるというお父さん。つらい時にはただ隣にいてくれるというのもうれしいですよね。きっとうたたびつむぎさんが幼少期のころから、温かいまなざしで包み込んでくれていたのでしょう。



この投稿に「素敵なお父さま」や「愛だな」といったリプライがついていました。うたたびつむぎさんによると、過去には親子関係がうまくいかない時期もあったそう。お互いにさまざまな変化や思うところがありながらも、時とともに素敵な関係が育まれたのですね。



家族の温かい愛に、心が温まるような投稿でした。

