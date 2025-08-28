「和顔愛語」が教えてくれる、人生に大切なこと

大切な家族だとわかっているのに、つい感情に流されて放ったことばに後悔したことはありませんか？

「宿題終わったの？」

「一体いつまで起きてるの！」

「早くしなさい！」

たったひとことが原因で、その後の雰囲気は最悪に……。関係性を修復したいけれど、きっかけがつかめずに悩んだとき、どうしたらいいのでしょう。

大人も子どもも感傷的な気持ちになりやすい夏の終わり。少しでも心穏やかに過ごせるようにと、曹洞宗徳雄山建功寺の住職でもある桝野俊明さんにご協力をいただき、著書である「禅ごよみ365日」から禅語のメッセージを10日間連続でお届けしています。

無駄なこと、余計なことを削ぎ落しシンプルに考え生きることが大切であると説く禅語。悩みごとや悲しみに押しつぶされそうになった時、その苦しみをやわらげ、今日を過ごす勇気を与えてくれるかもしれません。

今日の禅語

挨拶が心の垣根をとり払う

「和顔愛語（わがんあいご）」

和やかな表情で、相手を思ってやさしい言葉をかける。

いい人間関係をつくるうえでの基本がこれです。気むずかしい人も、他人に対して“拒絶オーラ”を放っている人も、顔を合わせたとき、いつも笑顔で「おはようございます！」と明るく挨拶の言葉をかけつづけていたら、必ず、心を開くことになります。挨拶の言葉は、もっともシンプルで、とても力強い愛語なのです。

枡野 俊明（ますのしゅんみょう）

曹洞宗徳雄山建功寺住職、多摩美術大学美術学部環境デザイン学科教授、庭園デザイナー。大学卒業後、大本山總持寺で修行。禅の思想と日本の伝統文化に根ざした「禅の庭」の創作活動を行い、国内外から高い評価を得る。2006年『ニューズウィーク』誌日本版にて「世界が尊敬する日本人100人」選出。著書に『かかえこまない練習』（青春出版社）、『あらゆる悩みが消えていく 凛と生きるための 禅メンタル』（飛鳥新社）、『禅、シンプル生活のすすめ』（三笠書房）など多数。

