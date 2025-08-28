「私の方が映える」披露宴で暴走した義姉が、化粧室で新婦に語った本心｜イヤミな義姉#2【ママリ】

婚約のあいさつに訪れた遥。朗らかな義両親に安心する一方、義姉・美里の冷たい視線とイヤミが、祝福ムードに影を落とします。さらに、別れ際の義姉の一言が胸に刺さり、「この人とうまくやれるのか…」という不安が芽生え…。義姉との付き合い方について悩んだ体験談、『イヤミな義姉』第2話をごらんください。

婚約あいさつで義姉からイヤミを受けた遥は、不安を抱えつつも結婚式当日を迎える…。祝福ムードに包まれる一方、義姉の冷めた態度や奔放な振る舞いはエスカレートし…。

結婚式当日…祝福ムードの中に漂う暗雲

それぞれの家族へのあいさつも無事に終え、晴れて私たちは入籍をした。義姉のイヤミな言動が少しだけ気になりつつも、これから始まる結婚生活と、間近に控えた結婚式に、私は胸をときめかせていた。



結婚式当日。純白のドレスに華やかな会場と料理…知人たちの余興やサプライズなど、私たちは祝福ムードに包まれていた。緊張もあったが、私の横でほほ笑む彼を見て、「この人と生きていくんだ」という思いに心が満たされていた。



だが、そんな満ち足りた思いに、ただ一つだけ不安の影を落としていた。



ちらりと横目に映った義姉・美里さんは、どこか浮かない表情をしている。新婦の姉…ではなく、まるで職場の行事に付き合わされた同僚のような空気感だ。拍手や笑顔にも、どこか温度がないようだった。



式開始前。親族が控え室に来てくれた時から、義姉の表情は暗かった。何なら、ふてくされたような態度で部屋を見渡し、私とは目も合わせようとしなかった。「義姉との関係って、こう言う距離感なのか……」と自分を納得させつつも、心の中にどこか引っかかりを感じていた。

披露宴での奔放な振る舞い

続く披露宴でも、心のこもった余興やサプライズに会場全体が感動に包まれる中、義姉はテーブルの料理に夢中のようだ…。



それ以外の場面でも、義姉は終始奔放に振る舞っていた。ひんぱんに離席したり、スマホに夢中だったり……。極めつけは、式の後半…酔いが回った様子の義姉が、参列している知人男性たちに絡んでいる姿が見えた。



恥ずかしさと同時に、知人たちへの申し訳なさが込み上げて、せっかくの楽しい式に罪悪感を抱かなくてはならなかった。



あたたかな雰囲気で幕を閉じた結婚式と披露宴。一方で、義姉の態度にはモヤモヤした感情が残り、私の中で大きな違和感として膨らんでいった。

化粧室で明かされる本音

披露宴が無事に終わり、私と夫は二次会に向けて準備を進めた。あいさつや着替えなどを済ませ、式場から出る直前、私は化粧室に向かった。用を済ませて個室から出ると、鏡の前にメイク直しをする、義姉の姿が…。



義姉は横目でチラッと私の姿を確認すると、婚約のあいさつに行った時のような温度のない目をして、ゆっくりと口を開いた。



「みんなから祝われて、良かったね」



「お姉さんも参列していただいて、ありがとうございました」



「まあ、親族だから」



吐き捨てられたような言い方には、「仕方なく参列しただけ」という、突き放したような意図が感じられた。



「はあ……でも、本当は弟より私が先に結婚するのが順当なんじゃない？お父さんもお母さんも、私のドレス姿を一番先に見たかったんじゃないかなあ」



私に視線を向けることなく、メイクをしながらイヤミを言う義姉…。「ああ、今日ずっとそんなことを思って参列してたのか……」と義姉の真意を知った私は、どっと疲労感が押し寄せるような気持ちがした。



その場をすぐに離れようと、急いで手を洗ったが、その間も義姉は、一日中ためにためた不満をイヤミとして吐き続けていた。



「若いうちって、後先考えず勢いで結婚できるのがいいよねー。私なんて将来とか考えると慎重になっちゃって。まあその分、貯金はできてるから、自分の式はもっと華やかにしたいかな。私の式はきっと“ほんとの主役”って感じになるんだろうな～。そういえば、お色直しで着てたドレス…あれ、私の方が映えるんじゃない？」



もはや感心するくらい、次々に吐かれる悪態…。それでも、私は、今日の幸せな思い出をつぶされまいと、去り際に笑顔と最低限の気遣いをしぼり出した。



「お先に失礼します。帰りはお気をつけて」



この日を境に、婚約の時から感じていた、義姉への“モヤモヤ”はさらに濃くなり、私の中で着実に“イライラ”に変わっていくのだった……。



あとがき：祝福の裏に潜む、義姉の嫉妬

本エピソードでは、遥の義姉に対する違和感が決定的なものになります。表向きは参列者として振る舞いながらも、その裏で抱えていたであろう、義姉の嫉妬や不満が、化粧室での会話を通じて露わになります。



最愛の彼と結婚したことへのよろこびと同時に、義姉との関係に対する不安は色濃くなっていきます。義姉のイヤミや悪態を受け流すことがせいいっぱいの遥…。遥の動揺が伝わってくる展開です。



※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています

記事作成: tenkyu_writing

（配信元: ママリ）