「やり遂げたいことがある」『ざんねんないきもの事典』今泉忠明が動物調査を続ける理由

『ざんねんないきもの事典』や動く図鑑「MOVE」シリーズなど、子どもから大人まで幅広い世代に親しまれている作品を監修してきた動物学者・今泉忠明先生。じつは、父・兄・息子も動物学者という、まさに「動物学者一家」の出身です。

そんな今泉先生が動物の研究を通して体験してきたエピソードを、著書『気がつけば動物学者三代』（講談社）から抜粋してご紹介する短期連載も、いよいよ最終回。これまでの回では、富士山でのゾッとする体験や、STAP細胞についての研究者としての考え、ゴキブリがなぜ怖いのかといったテーマを、今泉先生ならではの視点でお届けしてきました。

第6回では、今泉先生がなぜ今も動物の調査を続けているのか、その理由に迫ります。年齢を重ねてもなお、好奇心と情熱をもって自然と向き合う今泉先生の生き方をご紹介します。

74歳、今興味があるのはモモンガの生活

僕は今年（2018年）、74歳になりました。世間では「おじいさん」と呼ばれる年齢ですが、これからもまだまだ現場に出て、調査を重ね続けるつもりです。

今、僕が力を入れているのは、ひとつは奥多摩の森に棲む動物の調査です。どんな動物が、どれぐらい棲んでいるのか。どのような生活をしているのか。 四季折々の森と動物がどのようにかかわっているのか。それを調べてまとめあげることが目標です。

目下、とても興味を持っているのがモモンガの生活です。冬になると、森には細く割かれた杉の木の皮が落ちています。これは、モモンガが巣に使う材料、巣材です。モモンガは、キツツキが使っていた巣穴を利用しており、その中に巣材を敷いて暮らしています。細かく割いた杉の皮はふわふわで温かく、まるで布団のようなのです。

「しかし、なぜ冬にはたくさん巣材が地面に落ちているんだろう。夏にはまったく見かけないのに……」

疑問に思った僕は、ひとつの仮説を立てました。

「冬は繁殖期だから、もしかしたらライバルの巣を襲って、繁殖の邪魔をするために巣材を落としているのかもしれない」

仮説を立てたら、次は巣の観察です。モモンガの巣--つまり、キツツキの巣穴は木の幹のかなり高い場所にあるので、まずは巣穴を探すのがひと苦労です。巣穴を見つけたら、そこにカメラを仕掛けるのですが、実際にモモンガが棲んでいるかどうかはわからないので、いつまで経ってもカメラにモモンガの姿が映らず、振り出しに戻ることもあります。調査はまだ初期段階で、道のりは長そうですが、「次はこうしてみよう」と作戦を練るのが楽しくて仕方ないのです。

「富士山動物分布マップ」をやりとげたい

もうひとつ、奥多摩の調査と並行して行っているのが、「富士山動物分布マップ」の作成です。これは、富士山域2万5000ヘクタールの中で、どこにどんな動物がいるのかをひと目でわかるようにするための地図です。

調査方法はいくつかあります。そのひとつが、自動車のドライブレコーダーを使う方法です。ドライブレコーダーとは、交通事故が起きた際などに証拠として残すために、走行中の車外の様子を映像として記録するカメラです。これを改造し、進行方向に向けて車に取りつけ、たとえば山梨県の富士河口湖町から富士山の五合目まで通じる有料道路「富士スバルライン」を走ります。そして、記録された映像を見て、どの地点にどんな動物が映っているかを確認するのです。これを何度も何度も繰り返します。

また、林道にカメラを仕掛けて、そこに写った動物をチェックするという方法もあります。1合目、2合目、3合目……とポイントを決め、時期も少しずつずらしながら観察すると、季節ごとに異なる動物が確認できるのです。そして、富士山域を示した大きな地図に、どこで、どの動物を見つけたか、色分けしたシールを貼っていきます。シカは黄色、アナグマは茶色、テンは赤などといったように貼っていくと、どんどん地図がカラフルになっていきます。その地図を眺めるのが、僕は大好きです。ほぼひとりで調べているので、とんでもなく時間がかかりますし、根気のいる作業ですが、かならずやりとげたいと思っています。

動物調査を続ける理由

「そういうことを調べて、何の役に立つんですか？」

そう聞かれることがあります。正直なところ、近い将来で役に立つかどうかといえば、答えは「ノー」かもしれません。でも、いつかは役に立つと信じています。

たとえば、東日本大震災によって起きた福島第一原子力発電所の事故が原因で、人々が避難を余儀なくされた土地では、イノシシなどの野生動物が増えるなど、自然環境が変化していると聞きます。ですが、事故が起きる前の状態をくわしく把握できていないと、事故前と事故後の状況を比較するのは難しいでしょう。何事もないふだんの状態を調べ、情報を蓄積しておくことで、有事の際にその積み重ねが役立つのです。

将来、富士山が噴火したら、富士山周辺の自然環境は激変するでしょう。噴火するまでいかなくとも、火山活動が活発化するだけで環境が変わる可能性があります。そんなときこそ、僕が作っている「富士山動物分布マップ」 が役立つはずだと思っています。

また、自然は日々、少しずつ変化していることも忘れてはいけません。奥多摩の森だって変化し続けています。六年前、僕は奥多摩で初めてアライグマに遭遇しました。ここでアライグマが目撃されるのはそのときが初めてだったのですが、今では当たり前のように何匹も見かけます。

アライグマはもともと日本には生息していなかった外来種です。しかし、ペットとして飼育されていたものが捨てられ、野生化するなどして爆発的に増えてしまいました。1990年代には北海道など国内の一部地域のみに棲んでいるとみられていましたが、今ではほぼ全国に生息していると考えられています。外来種のアライグマが繁殖することで本来の生態系が壊れ、絶滅してしまう動植物も出てくることでしょう。自然は変化し続けているからこそ、それを記録しておくことが大事です。

長々と書きましたが、本音を言わせてもらえば……。調査結果が役に立つかどうかは、僕にとってはあまり重要なことではありません。僕が調査を続けているのは、それが好きで好きで仕方ないからです。調査に行けば、重い荷物を背負ってたくさん歩きます。ヘトヘトに疲れますし、筋肉痛になりますが、どうってことありません。それに、現場に行くことで健康が保たれているという側面もあるのです。

いつまでも夢を持ち、好きなことに没頭する。楽しみながら仕事を続ける。それが僕の人生の目標なのです。

なぜゴキブリは怖いのか？『ざんねんないきもの事典』動物学者・今泉忠明が考える理由