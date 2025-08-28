彼氏が不安に感じる彼女の言動９パターン
付き合い始めた頃は何かと気にかけてくれた彼氏が、次第に適当な態度になっていくことは仕方ないにしても、彼女側としてはさみしかったり、不安に思ったりしてしまうものです。しかし、彼氏も同じように不安を感じることがあると思う人は、意外に少ないのではないでしょうか。そこで今回は男性の声を基に、彼氏が不安に感じる彼女の言動をご紹介します。
【１】彼女からメールしてくれない
返信のみという受け身の姿勢に彼氏は積極性を感じられず、不安になるのでしょう。「メールに返信するのも面倒だと思っているような気がしてしまう。」（２０代男性）といったように、返信のみだとそのメールにまで疑いの目を向けてしまうこともあるようです。気づけば返信ばかりということがないように、メール交換に意欲的でいたいものです。
【２】女友達と遊んでも何も言わなくなる
彼氏が女友達と遊んでも特に彼女の反応がない場合、彼氏は不安やさみしさを感じることがあるようです。「気を引こうと思ってわざと女の子の話をしたのに彼女の反応がないと、自分に対する関心が薄れたような気がする。」（２０代男性）など、言動の裏に本音が隠されていることもあります。「理解のある彼女」であろうとしても、あまり放任すぎると逆効果になるでしょう。
【３】友達と遊ぶことが多くなる
彼女が友達とばかり遊んでいると、彼氏は自分の存在感に不安を覚えるようです。特に「その日は友達と約束がある」といった理由でデートを断られる回数が増えると、彼氏は「自分はスケジュール上優先されていないんだ」と感じてしまいます。ならばいっそのこと、友達も彼氏も一緒に会ってしまうという手もありますが、自分が一番でありたい彼氏にとっては有効な手段とは言えないでしょう。
【４】文句やダメ出しをされなくなる
文句を言われるのは、「こうなってほしい」という希望があってこそだとわかっている男性も多いのでしょう。何も注意されなくなると、「もう彼氏として期待されていないのでは・・・？」と、彼氏は不安を覚えることもあるようです。とはいえ、文句ばかり言うとうんざりされてしまいます。愛のあるダメ出しをバランス良く与えたいものです。
【５】男友達について話すことが増える
関心が自分に向いていないと、彼氏に感じられてしまったパターンです。男友達の存在は認めつつも、彼女の話が男友達の話題ばかりになると、「自分よりその男たちといるほうが楽しいんじゃないかと思う。」（１０代男性）といったように、彼氏は嫉妬心や不安を覚えてしまうようです。彼氏と男友達が仲良くなってほしいという気持ちがあったとしても、やたらと男友達について話すことは危険かもしれません。
【６】話していても適当なあいづちばかりになる
やはり会話は、返事さえしていればよいというものではありません。会話中のリアクションを気にする男性は多いようです。「目線がどっか行ってると、返事してても『聞いてないな』って思う。」（２０代男性）、「聞く気がないようなあいづちをされると、話す気も萎える。」（３０代男性）といったように、リアクションの質にまで注意が向く彼氏には、視線に気をつけるなどの注意が必要です。
【７】食事やデートに関して「なんでもいい。」が増える
主張のなさが、彼氏にはデートをする気がないように映ってしまうのでしょう。「デートそのものが彼女にとってどうでもいいのではないかと感じる。」（２０代男性）といったように、彼氏は「なんでもいい」という言葉に不安を覚えるようです。ご飯を食べるなら「中華系かな。」など、とりあえず大ざっぱな希望だけでも伝えたほうがよいでしょう。ただし、逆に主張しすぎてもわがままだと思われる危険があるので注意が必要です。
【８】メールの返信がないのに、ブログを更新している
時間があるのに、連絡しなかったことが彼氏にバレてしまったパターンです。「俺よりブログのほうが大切なのかと思ってヘコみました。」（２０代男性）など、優先順位の差がはっきりと表れるためにショックを受ける男性も多いようです。彼氏も見ることができるブログやＳＮＳの日記サービスなら、書き込むタイミングには多少の配慮が必要だと言えます。
【９】ケータイをいじってばかりいる
彼氏は自分以外のものに気をとられていると感じるのでしょう。ケータイをいじる時間が長いと、彼氏は「自分に興味がないのでは？」と、不安になるようです。余計な不安を与えないためにも、仕事や友達からの急な相談など、理由がはっきりしている場合は彼氏にそのことを伝えたほうがよいでしょう。
男性も女性と同じように彼女のささいな言動を気にすることがあるようです。あまり彼氏にどう見られているか考えたことがない女性は、ぜひ参考にしてみてください。また、皆さんは他の言動で彼氏を不安にさせてしまったことなどあるのでしょうか。ご意見をお待ちしております。（ＢＬＯＣＫＢＵＳＴＥＲ）
【１】彼女からメールしてくれない
返信のみという受け身の姿勢に彼氏は積極性を感じられず、不安になるのでしょう。「メールに返信するのも面倒だと思っているような気がしてしまう。」（２０代男性）といったように、返信のみだとそのメールにまで疑いの目を向けてしまうこともあるようです。気づけば返信ばかりということがないように、メール交換に意欲的でいたいものです。
彼氏が女友達と遊んでも特に彼女の反応がない場合、彼氏は不安やさみしさを感じることがあるようです。「気を引こうと思ってわざと女の子の話をしたのに彼女の反応がないと、自分に対する関心が薄れたような気がする。」（２０代男性）など、言動の裏に本音が隠されていることもあります。「理解のある彼女」であろうとしても、あまり放任すぎると逆効果になるでしょう。
【３】友達と遊ぶことが多くなる
彼女が友達とばかり遊んでいると、彼氏は自分の存在感に不安を覚えるようです。特に「その日は友達と約束がある」といった理由でデートを断られる回数が増えると、彼氏は「自分はスケジュール上優先されていないんだ」と感じてしまいます。ならばいっそのこと、友達も彼氏も一緒に会ってしまうという手もありますが、自分が一番でありたい彼氏にとっては有効な手段とは言えないでしょう。
【４】文句やダメ出しをされなくなる
文句を言われるのは、「こうなってほしい」という希望があってこそだとわかっている男性も多いのでしょう。何も注意されなくなると、「もう彼氏として期待されていないのでは・・・？」と、彼氏は不安を覚えることもあるようです。とはいえ、文句ばかり言うとうんざりされてしまいます。愛のあるダメ出しをバランス良く与えたいものです。
【５】男友達について話すことが増える
関心が自分に向いていないと、彼氏に感じられてしまったパターンです。男友達の存在は認めつつも、彼女の話が男友達の話題ばかりになると、「自分よりその男たちといるほうが楽しいんじゃないかと思う。」（１０代男性）といったように、彼氏は嫉妬心や不安を覚えてしまうようです。彼氏と男友達が仲良くなってほしいという気持ちがあったとしても、やたらと男友達について話すことは危険かもしれません。
【６】話していても適当なあいづちばかりになる
やはり会話は、返事さえしていればよいというものではありません。会話中のリアクションを気にする男性は多いようです。「目線がどっか行ってると、返事してても『聞いてないな』って思う。」（２０代男性）、「聞く気がないようなあいづちをされると、話す気も萎える。」（３０代男性）といったように、リアクションの質にまで注意が向く彼氏には、視線に気をつけるなどの注意が必要です。
【７】食事やデートに関して「なんでもいい。」が増える
主張のなさが、彼氏にはデートをする気がないように映ってしまうのでしょう。「デートそのものが彼女にとってどうでもいいのではないかと感じる。」（２０代男性）といったように、彼氏は「なんでもいい」という言葉に不安を覚えるようです。ご飯を食べるなら「中華系かな。」など、とりあえず大ざっぱな希望だけでも伝えたほうがよいでしょう。ただし、逆に主張しすぎてもわがままだと思われる危険があるので注意が必要です。
【８】メールの返信がないのに、ブログを更新している
時間があるのに、連絡しなかったことが彼氏にバレてしまったパターンです。「俺よりブログのほうが大切なのかと思ってヘコみました。」（２０代男性）など、優先順位の差がはっきりと表れるためにショックを受ける男性も多いようです。彼氏も見ることができるブログやＳＮＳの日記サービスなら、書き込むタイミングには多少の配慮が必要だと言えます。
【９】ケータイをいじってばかりいる
彼氏は自分以外のものに気をとられていると感じるのでしょう。ケータイをいじる時間が長いと、彼氏は「自分に興味がないのでは？」と、不安になるようです。余計な不安を与えないためにも、仕事や友達からの急な相談など、理由がはっきりしている場合は彼氏にそのことを伝えたほうがよいでしょう。
男性も女性と同じように彼女のささいな言動を気にすることがあるようです。あまり彼氏にどう見られているか考えたことがない女性は、ぜひ参考にしてみてください。また、皆さんは他の言動で彼氏を不安にさせてしまったことなどあるのでしょうか。ご意見をお待ちしております。（ＢＬＯＣＫＢＵＳＴＥＲ）