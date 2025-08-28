「今日の服いいね」以外に男性のファッションを褒める言葉９パターン
自分のセンスに自信がある男性も、無理して流行りについていっている男性も、その日のファッションを褒められて、うれしくないわけがありません。本音はともかく、相手をちょっと持ち上げて場の空気を良くするためには、どんな言葉を掛けるといいのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「『今日の服いいね』以外に男性のファッションを褒める言葉」をご紹介します。
【１】「今日すごいカッコいいね！」と出会いがしらに驚く
「とにかく開口一番が大切」（20代女性）というように、いつもと雰囲気が違っていたら、ひとまず褒めておくパターンです。瞬発力がものを言うので、気になる男性と会う場合は細心の注意を払いたいものです。
【２】「それって、いま話題のやつじゃないですか？」と流行感度の高さをおだてる
「おじさんほど効く」（10代女性）というように、相手が年上の男性ならセンスの若さを褒めるパターンです。「普通おじさんだと似合わないですよね！」などとダメ押しすると、より破壊力は増すでしょう。
【３】「今日なんかキマッてますね」とざっくり評価する
「キマッてなくても、言われたら悪い気はしないはず」（20代女性）というように、ふんわりと全体的に褒めるパターンです。「アタシ、口下手だからこんな風にしか言えなくてすみません」とフォローの言葉を添えれば、適当っぽさは薄まるでしょう。
【４】「めっちゃ高そうですね」と高級っぽさを持ち上げる
「男ってやっぱりお金をかけた分だけリターンが欲しい生き物だと思うから」（20代女性）というように、品物のグレードの高さを褒めるパターンです。「ファストブランドだよ」と返されたら、「さすが審美眼がある！」などとたたみかけるとよいでしょう。
【５】「（シャツや靴など）その○○すごくいいね！」とこだわっていそうなアイテムに目を付ける
「新しいアイテムに触れておけばとりあえずOK」（10代女性）というように、新登場したものを目ざとく見つけて褒めるパターンです。とはいえ、親に買ってもらった服やもらいものだとわかったら、「それ似合ってるよ」などと切り口を変えて対応をしたほうがよいかもしれません。
【６】「それどこで買ったの？私も欲しい」と嘘でもうらやましがる
「自分も欲しい！と伝えることで信憑性が増す」（20代女性）というように、羨ましがってみせることで褒めるパターンです。本気度を伝えたければ、後日ちゃんと手に入れる必要があるでしょう。
【７】「いつもだけど本当におしゃれですよね」としみじみ語る
「前々から感じていたっていう雰囲気を出すのがミソ」（20代女性）というように、ずっと注目していましたよと褒めるパターンです。だいたいにおいて相手は謙遜するに違いないので、いつの格好が素敵だったなどと具体例を用意しておくと良いでしょう。
【８】「めちゃくちゃカワイくない？」と女子っぽい語彙を使う
「かわいい、は何にでも使えるワイルドカード」（10代女性）というように、シンプルな語彙で褒めるパターンです。もっとも、かわいい＝思考停止と捉えている男性もいるので、相手の反応はよく見定めたほうがよさそうです。
【９】「よく似合ってるねー」となんとなく雰囲気を褒める
「指摘するポイントが特にない場合は有効」（20代女性）というように、ふんわり褒めておくパターンです。「どこがいいの？」とさらにおねだりしてくる場合があるので、相手がいい気分に浸っているうちに、さらなる褒めポイントを探しましょう。
誰からも好かれる処世術として「相手を褒める」のは有効ですが、八方美人ぶりが知れ渡ってしまうと、何を言っても嘘くさく思われてしまいます。加減は考えたほうがいいでしょう。（熊山准）
