「これが粋ってやつ」海で凧揚げ中のおじいさんに話しかけたら→展開に13万いいね「懐が深い」【ママリ】

年齢を重ねて得られる深み

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、マザラバ(@MotherLoverrrr)さんが投稿していた素敵なおじいさんのエピソードです。海で凧揚げをしているおじいさんに話しかけてみたというマザラバさん。凧を持たせてもらったそうなのですが、思いもしなかった凧の動きにおじいさんからあることを言われることに。Xではおじいさんの発言が粋でかっこいいと話題になりました。

年齢を重ねることにネガティブな感情を抱いている人もいるかもしれませんが、経験値の多さからくる深みや、長年の経験から出る言葉は若い人にはないもの。「いつかこんな風になれたらいいな」と思うような人が身近にいるというのは幸せなことですよね。





海に行ったら凧揚げしてる爺さんいて、「それって重たいんですか？」って声かけたら、ハイって持たせてくれたんだけど、持った瞬間勢いよく上がってしまって、それを見上げた爺さんが「若い子が持ってくれたからあんなに舞い上がって…凧は正直だ。」ってボヤいててなんかよかった

海で凧揚げをしているおじいさんというシチュエーションが素敵ですが、凧をマザラバさんに渡して凧が高く上がったのを見てボヤくところもまたいいですよね。



この投稿に「こういうこと言えるのが粋ってやつだよなぁ…ホント格好いい」や「『若い子が持ってくれたから』という言葉、素敵」「年齢を重ねた人だからこそ感じる、若いエネルギーへの敬意というか、羨望」「懐の深さがある」といったコメントがついていました。お互いにとってとてもいい時間だったのだろうなというのが投稿から感じられる素敵な投稿でしたね。

記事作成: こびと

（配信元: ママリ）