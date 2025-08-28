今日28日は、関東では東よりの風が吹いて、猛暑は収まるでしょう。東京都心は11日ぶりに猛暑日(最高気温35℃以上)から解放されそうです。ただ、30日(土)以降は再び広く猛暑日となり、前橋市では40℃に迫る暑さとなるでしょう。群馬県や埼玉県では40℃に達する所もありそうです。東京都心も37℃と体温並みの暑さとなるでしょう。

今日28日 東京都心は11日ぶりに猛暑日から解放

今日28日は、関東では東寄りの風が吹いて、雲が広がりやすく、猛烈な暑さは収まるでしょう。



最高気温は、東京都心では34℃と11日ぶりに猛暑日から解放される見込みです。さいたま市や宇都宮市で33℃と昨日27日より低く、内陸部でも猛烈な暑さにはならないでしょう。平年よりは高いですが、これまでの猛烈な暑さに比べると幾分しのぎやすく感じられそうです。

30日(土)以降は再び猛暑 40℃に迫る暑さも

29日(金)も東京都心や横浜市、千葉市、水戸市、宇都宮市では最高気温は35℃に届かないでしょう。



ただ、30日(土)は再び広く猛暑日(最高気温35℃以上)となりそうです。東京都心では37℃と体温並みの暑さとなるでしょう。前橋市では39℃と40℃に迫る暑さとなりそうです。さらに群馬県桐生市や埼玉県本庄市では40℃に達する見込みです。8月末ですが、まだ体にこたえる危険な暑さとなるでしょう。熱中症に厳重な警戒が必要です。この猛烈な残暑は9月2日(火)頃にかけて続くでしょう。



9月に入っても猛烈な残暑となりそうです。体調管理にご注意ください。

熱中症の応急処置

熱中症は、できるだけ予防したいものですが、万が一、症状が疑われる場合は、次のような応急処置が必要です。



まずは、涼しい場所へ移動しましょう。冷房の効いた部屋や、屋外では風通しのよい日陰で、できるだけ早く、体を冷やしてください。

衣服を緩めて、体から熱を逃がしましょう。体温を下げるためには、冷やした水のペットボトル、氷枕などを使って、両側の首筋や、わきの下、足の付け根を冷やすと効果的に体温を下げることができます。

水分と塩分を補給しましょう。冷たい水を、自分で持って飲んでもらうと、体にこもった熱を奪うだけでなく、水分補給もできます。また、経口補水液やスポーツドリンクを飲めば、汗で失われた塩分も適切に補えます。

ただ、吐き気を訴えたり、意識がなかったりするなど、自分で水分を摂ることができない場合は、口から水分を補給するのは禁物です。すぐに病院へ運んでください。