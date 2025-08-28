»»¿ô¤ä¿ô³Ø¤Îºî¿Þ¡£¿Þ¤òÉÁ¤¯¤È¤¤Ï¡Ö4¤Ä¤Î¹Í¤¨Êý¡×¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸ú²ÌÅª¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤ò²ò·è¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡ª
¡Ö¿Þ¤òÉÁ¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¡×¤¿¤á¤Î4¤Ä¤Î¹Í¤¨Êý
ÀÎ¤«¤é¡Ö¿ô³Ø¤ÎÌäÂê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¿Þ¤òÉÁ¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¤è¤¤¡×¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÊ¬¤±¤Æ¹Í¤¨¤¿¤¤¡£
¡Ê¥¢¡Ë¿Þ¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥ß¥¹¤ÎÌµ¤¤»×¹Í¤ò¤¹¤ë¡£
¡Ê¥¤¡Ë¼ÂºÝ¤Î¿Þ·Á¤Î¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤ÉôÊ¬¤ò°·¤¤¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¡£ÊÔ¤ßÊª¤Ë¤ª¤±¤ëÌÓ»å¤ÈÌÓ»å¤Î°ÌÃÖ´Ø·¸¤È¤«¡¢»³Äº¤«¤é¤Î»ë³¦¤Ê¤É¡¢¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤ÉôÊ¬¤Î¤ß¤ò¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ê¥¦¡ËÎÉ¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÌÏº÷¤¹¤ë¡£
¡Ê¥¨¡Ë³Æ¼ï¤ÎÅý·×Åª¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤òÀ°Íý¤·¤Æ²¿¤é¤«¤Î·¹¸þ¤ò¤Ä¤«¤à¡£
¡Ê¥¢¡Ë¤Î¹Í¤¨Êý¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¡Ö¾ì¹ç¤ËÊ¬¤±¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¤¡×¤Î¼ù·Á¿Þ¤ä¡¢±þÍÑ¿ô³Ø¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë·×²è¤Ç¤¢¤ëPERTË¡¤ä¡¢ºÇÃ»ÄÌÏ©ÌäÂê¤Ê¤É¤ò»×¤¤¤Ä¤¯¡£
¡Ê¥¤¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢´Ø¿ô¤Î¶Ë¸ÂÃÍ¤äÊýÄø¼°¤Î²ò¤Î¾õ¶·¤òÈùÊ¬¤òÍÑ¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¤¤Ë¤âÍ¸ú¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î4·î¤Ë¾å°´¤·¤¿¡Ø¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ²òË¡¤ò»×¤¤¤Ä¤¯¤Î¤«¡Ö¹â¹»¿ô³Ø¡×¡Ù¤Î²¼´¬¤ÇÂ¿¤¯¼è¤ê¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¼¡Àá¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÖÌ¾»É¼êÉÊ¡×¤Î¾ÚÌÀ¤â¡Ê¥¤¡Ë¤ÎÎã¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢»»¿ô¤ÎÊ¸¾ÏÌäÂê¤äÃæ³Ø¤Î¿Þ·ÁÌäÂê¤Ê¤É¤Ç¡¢²ò·è¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¯ÎÉ¤¤¿Þ¤òÉÁ¤¤¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£ËÜ¹Æ¤Î¸åÈ¾¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö6¿Í¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¼Á¡×¤ÎÀâÌÀ¤Ï¡Ê¥¦¡Ë¤ÎÎã¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ê¥¨¡Ë¤Ï¡¢¾®³Ø¹»¤«¤é³Ø¤ó¤Ç¤¤¿ËÀ¥°¥é¥Õ¡¢Ãì¾õ¥°¥é¥Õ¡¢ÀÞ¤ìÀþ¥°¥é¥Õ¡¢ÂÓ¥°¥é¥Õ¡¢±ß¥°¥é¥Õ¤Ê¤É¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¯¡¢³Êº¹¤òÂ¬¤ë¥¸¥Ë·¸¿ô¤òµá¤á¤ë¤È¤¤ËÍÑ¤¤¤ë¥í¡¼¥ì¥ó¥Ä¶ÊÀþ¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÆÃÄ§¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¡Ê¥¤¡Ë¤ÎÎã¤È¤Ê¤ë¡¢Ì¾»É¼êÉÊ¤Î¾ÚÌÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
2Ëç¤ÎÌ¾»É¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê½Å¤Ê¤ë¡ÖÌ¾»É¼êÉÊ¡×¤È¤Ï
¤«¤Ä¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¸þ¤±¤ÎÀÛÃø¡Ø¤Õ¤·¤®¤Ê¿ô¤Î¤ª¤Ï¤Ê¤·¡Ù¡Ê³¨ËÜ¡Ë¤Ç¡¢¤³¤Î¡ÖÌ¾»É¼êÉÊ¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢½ÐÁ°¼ø¶È¤Ë²¿²ó¤«Ë¬¤ì¤¿ÀÅ²¬»ÔÎ©À¶¿åÍÅÙÂè°ì¾®³Ø¹»¤Î¹»Ä¹ÀèÀ¸¡ÊÅö»þ¡Ë¤Ï¡¢Ä«¤ÎÄ«Îé¤Ç¤½¤ì¤òÀ¸ÅÌÁ´°÷¤ËÌÌÇò¤¯¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£¡Ö¤ä¤êÊý¤ò³Ð¤¨¤ëÁ°¤Ë¤Þ¤º»î¹Ôºø¸í¤ò¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ò¼ÂÁ©¤µ¤ì¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¹»Ä¹ÀèÀ¸¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢½éÂÐÌÌ¤Î¿Í¤È²ñÏÃ¤¹¤ë¤È¤¤Ï¸ß¤¤¤Ë¤«¤·¤³¤Þ¤Ã¤Æ¾¯¤·¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿±£¤··Ý¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸ß¤¤¤ËÂÇ¤Á²ò¤±¤ë¤Î¤âÁá¤¤¤À¤í¤¦¡£¡ÖÌ¾»É¼êÉÊ¡×¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç»È¤¨¤ë¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤ÎÂêºà¤Ç¤¢¤ë¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Î¾ÚÌÀ¤ò½Ò¤Ù¤è¤¦¡£
¤Þ¤º¡¢¡ÖÌ¾»É¼êÉÊ¡×¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤«¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
2Ëç¤ÎÆ±¤¸Âç¤¤µ¤ÎÌ¾»É¡ÊÄ¹Êý·Á¡Ë¤òÍÑ¤¤¤¿¼êÉÊ¤È¸«¤Ê¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢2Ëç¤ÎÌ¾»É¤ò»Í¶ù¤ò½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë½Å¤Í¤ë¡£¤½¤·¤Æ¿Þ1¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÊÄ¹¤¤ÊÕ¤ÈÄ¹¤¤ÊÕ¡¢Ã»¤¤ÊÕ¤ÈÃ»¤¤ÊÕ¤Î¡ËÂÐ±þ¤¹¤ëÊÕ¤É¤¦¤·¤Î4¤Ä¤Î¸òÅÀP¡¢Q¡¢R¡¢S¤ò¤È¤ê¡¢P¤ÈR¡¢Q¤ÈS¤òÄ¾Àþ¤Ç·ë¤Ó¡¢¤½¤ì¤é¤Î¸òÅÀ¤òT¤È¤¹¤ë¡£
¼¡¤Ë¡¢ÅÀT¤Ë²èÉÆ¤Î¤è¤¦¤ËÀèÃ¼¤¬¥Ô¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò²¼¤ÎÌ¾»É¤Þ¤Ç»É¤·¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¾å¤ÎÌ¾»É¤ò²ó¤¹¤È¡¢2Ëç¤ÎÌ¾»É¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê½Å¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤ª¤¤¤ÆT¤Ï¡ÖÉÔÆ°ÅÀ¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ËÆ±¤¸À¼Á¤ò¤â¤ÄÅÀ¤Ï¤Ê¤¤¡£
°Ê²¼¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡¢Ãæ³Ø¹»¤Ç³Ø½¬¤¹¤ë¿Þ·Á¤ÎÃÎ¼±¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ÆÀâÌÀ¤·¤è¤¦¡£
¤Ê¤¼¡¢Ì¾»É¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê½Å¤Ê¤ë¤Î¤«¡©
¿Þ2¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ä¾ÀþAD¤ÈFG¤Î¸òÅÀ¤òI¡¢Ä¾ÀþBC¤ÈEH¤Î¸òÅÀ¤òJ¤È¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¿Þ3¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢P¤«¤éÄ¾ÀþIR¤Ø¿âÀþ¤ò°ú¤¡¢¤½¤ÎÂ¤òK¤È¤·¡¢R¤«¤éÄ¾ÀþIP¤Ø¿âÀþ¤ò°ú¤¡¢¤½¤ÎÂ¤òL¤È¤¹¤ë¡£
¿Þ3¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ä¾³Ñ»°³Ñ·ÁIPK¤ÈIRL¤ÏÁê»÷¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë
PK¡áEF¡áAB¡áRL
¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÄ¾³Ñ»°³Ñ·Á¤Ï¹çÆ±¤Ë¤Ê¤ë¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢
IP¡áIR
¤òÆÀ¤ë¡£
¤È¤³¤í¤¬¿Þ2¤è¤ê¡¢»Í³Ñ·ÁPIRJ¤ÏÊ¿¹Ô»ÍÊÕ·Á¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤æ¤¨¡¢»Í³Ñ·ÁPIRJ¤Ï¤Ò¤··Á¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢
¢ÜIPR ¡á¢ÜIRP ¡á¢ÜJPR ¡á¢ÜJRP
¤òÆÀ¤ë¡£Æ±ÍÍ¤Ë¤·¤Æ¡¢¿Þ4¤Ë¤ª¤±¤ë»Í³Ñ·ÁQMSN¤Ï¤Ò¤··Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤æ¤¨
¢ÜMQS ¡á¢ÜMSQ ¡á¢ÜNQS ¡á¢ÜNSQ
¤âÆÀ¤ë¡£
¼¡¤Ë¡¢ÅÀT¤«¤éÄ¾ÀþAD¡¢EH¡¢AB¡¢EF¤Ø¿âÀþ¤ò°ú¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÂ¤òW¡¢X¡¢Y¡¢Z¤È¤¹¤ë¡£
¿Þ5¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢
¢ÜWPT ¡á¢ÜXPT
¢ÜZQT ¡á¢ÜYQT
¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¡¢
¢¤PWT ¢á¢¤PXT¡Ê¹çÆ±¡Ë
¢¤QZT ¢á¢¤QYT¡Ê¹çÆ±¡Ë
¤È¤Ê¤ë¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢
TW ¡á TX¡Ä¡
TY ¡á TZ¡Ä¢
¤òÆÀ¤ë¡£
¤³¤³¤ÇÄ¹Êý·ÁABCD¤ò¸ÇÄê¤·¤Æ¡¢Ä¹Êý·ÁEFGH¤òT¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤Æ»þ·×¤Î¿Ë¤ÈÈ¿ÂÐ¸þ¤¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê²ó¤¹¤È¡¢ÊÕAD¤ÈÊÕEH¤¬Ê¿¹Ô¤Ç¡¢ÊÕAB¤ÈÊÕEF¤¬Ê¿¹Ô¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¬¤¯¤ë¡£¤½¤Î¤È¤¡¢¡¤è¤êÄ¾ÀþAD¤ÈÄ¾ÀþEH¤Ï½Å¤Ê¤ê¡¢¢¤è¤êÄ¾ÀþAB¤ÈÄ¾ÀþEG¤Ï½Å¤Ê¤ë¡£
¤³¤ì¤¬°ÕÌ£¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ä¹Êý·ÁEFGH¤ò²óÅ¾¤µ¤»¤¿¿Þ·Á¤ÏÄ¹Êý·ÁABCD¤È¤Ô¤Ã¤¿¤ê½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¿Þ1¤Ë¤ª¤±¤ëÉÔÆ°ÅÀ¤Ï¡¢¾å¤Ç½Ò¤Ù¤Æ¤¤¿ÅÀT¤¿¤À1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¤ÐÉÔÆ°ÅÀ¤Ï¡¢ÅÀA¤ÈÅÀE¤«¤éÅùµ÷Î¥¤Ë¤¢¤ë¤Î¤ÇÀþÊ¬AE¤Î¿âÄ¾2ÅùÊ¬Àþ¾å¤Ë¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿ÅÀB¤ÈÅÀF¤«¤éÅùµ÷Î¥¤Ë¤¢¤ë¤Î¤ÇÀþÊ¬BF¤Î¿âÄ¾2ÅùÊ¬Àþ¾å¤Ë¤¢¤ë¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤ÆÉÔÆ°ÅÀ¤Ï¡¢¤½¤ì¤é2¤Ä¤Î¿âÄ¾2ÅùÊ¬Àþ¤Î¸òÅÀ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÅÀT¤È¤½¤Î¸òÅÀ¤Ï°ìÃ×¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
2006Ç¯9·î21Æü¤È22Æü¤ÎÎ¾Æü¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»Î©ÉÍÆÜÊÌ¹â¹»¤Ë¼êÊÛÅö¤ÇË¬¤ì¤¿¡£21Æü¤Ë¤Ï¡¢³Ø¹»Â¦¤È¤·¤Æ2¡¢3¥³¥Þ¤Î¼ø¶È¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯Íè¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ë¼ø¶È¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡È²æÐÖ¡É¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ë1²ó¤Ï¼ø¶È¤ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤½Ð¤¹¡£
¤½¤Î²æÐÖ¤â³ð¤Ã¤Æ¼Â¸½¤·¤¿Íý·Ï¿Ê³Ø¥³¡¼¥¹¤Î3Ç¯À¸ÂÐ¾Ý¤Î¼ø¶È¤Ç¤Ï¡¢ËÜÀá¤Ç½Ò¤Ù¤¿Ì¾»É¼êÉÊ¤È¤½¤Î¾ÚÌÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Æ¤¤¤Í¤¤¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤½¤Î¼ø¶È¸å¤Ë¡¢¤¢¤ëÀ¸ÅÌ¤¬¾ÚÌÀ¤Ë´¶·ã¤·¤Æ¶½Ê³¤ò»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÀèÀ¸Êý¤¬À¸ÅÌ¤òÎäÀÅ¤Ë¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë°ì¶ìÏ«¤·¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£
É®¼Ô¤Ïº£½©¤«¤éÅìµþÅÔ¶µ°éÄ£¤Î°ÑÂ÷¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÅìµþÅÔ¤ÎÅç¤·¤çÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¾®Ãæ³Ø¹»¤Ç¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó½ÐÁ°¼ø¶È¤ò¹Ô¤¦¡£Âêºà¤Ï²¿¤â·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¾ÚÌÀ¤ÏÌµÍý¤Ç¤â¡¢¡ÖÌ¾»É¼êÉÊ¡×¤Ç¡ÖÉÔ»×µÄ¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤ò½Ð¤»¤ì¤ÐÌÌÇò¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¡£
6¿Í¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¼Á¡£ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ï²¿¿Í¤¤¤ë¡©
¼¡¤Ë¡¢ËÁÆ¬¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡¢¡Ö¡Ê¥¦¡ËÎÉ¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÌÏº÷¤¹¤ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö6¿Í¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¼Á¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤ò¤â¤È¤Ë¼ÂÎã¤ò¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¤³¤³¤Ë6¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤Î2¿Í¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¡ÖÃÎ¤ê¹ç¤¤¡×¤«¡ÖÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ç¤Ê¤¤¡×¤«¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ë¡£¤³¤Î¤È¤6¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ª¸ß¤¤¤¬ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤È¤Ê¤ë3¿Í¡×¤«¡Ö¤ª¸ß¤¤¤¬ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ç¤Ê¤¤3¿Í¡×¤¬É¬¤º¤¤¤ë¡£
°Ê²¼¡¢¤½¤ÎÌõ¤òÀâÌÀ¤·¤è¤¦¡£
¤Þ¤º¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤Æ±»Î¤Î2¿Í¤òÀþ¡Ê¥°¥é¥ÕÍýÏÀ¤Ç¤ÎÊÕ¡Ë¤Ç·ë¤Ö¤È¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Àþ¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿´Ø·¸¤ò¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ë¤Ð¤ì¤ë¿ÍÃ£¡Ê¥°¥é¥ÕÍýÏÀ¤Ç¤ÎÏ¢·ëÀ®Ê¬¡Ë¤ò¡¢1¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤È¤¹¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢A¤ÈB¤ÈC¤Î3¿Í¤¬¤ª¸ß¤¤¤À¤±ÃÎ¤ê¹ç¤¤Æ±»Î¤Ç¡¢D¤ÈE¤Ï¤ª¸ß¤¤¤À¤±ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ç¡¢F¤Ï¤À¤ì¤È¤âÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢3¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¡ÐA, B, C¡Ñ¤È¡ÐD¡¤E¡Ñ¤È¡ÐF¡Ñ¤¬¤¢¤ë¡£
ÀâÌÀ¤ËÏÃ¤òÌá¤·¤Æ¡¢¾¡¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¿6¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¡ÊÏ¢·ëÀ®Ê¬¡Ë¤Î¸Ä¿ô¤¬3¤Ä°Ê¾å¤Î¾ì¹ç¤ò¡Ê¥¢¡Ë¡¢2¤Ä¤Î¾ì¹ç¤ò¡Ê¥¤¡Ë¡¢1¤Ä¤Î¾ì¹ç¤ò¡Ê¥¦¡Ë¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤è¤¦¡£
¡Ê¥¢¡Ë¤Î¾ì¹ç¡¢3¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ì°ì¿Í¤º¤ÄÁª¤ó¤ÇA, B, C¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢A¤ÈB¤ÈC¤Ï¸«ÃÎ¤é¤Ì´Ø·¸¤Î3¿Í¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ê¥¤¡Ë¤Î¾ì¹ç¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤É¤Á¤é¤«¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ï3¿Í°Ê¾å¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î3¿Í°Ê¾å¤¤¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î3¿Í¤òA, B, C¤È¤·¤Æ¡¢¤â¤¦1¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Î1¿Í¤òP¤È¤¹¤ë¡£
¤â¤·A¤ÈB¤¬¸«ÃÎ¤é¤Ì´Ø·¸¤Ê¤é¤Ð¡¢A¤ÈB¤ÈP¤Ï¸«ÃÎ¤é¤Ì´Ø·¸¤Î3¿Í¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤³¤Ç°Ê¸å¡¢A¤ÈB¤ÏÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î´Ø·¸¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤è¤¦¡£
Æ±ÍÍ¤Ë¤·¤Æ¡¢B¤ÈC¤âÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î´Ø·¸¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤è¤¯¡¢C¤ÈA¤âÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î´Ø·¸¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤è¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢º£ÅÙ¤ÏA¤ÈB¤ÈC¤¬ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î´Ø·¸¤Î3¿Í¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ê¥¦¡Ë¤Î¾ì¹ç¡£¤â¤·Ã¯¤«1¿Í¤ÎP¤¬3¿Í°Ê¾å¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¤À¤È¤·¤Æ¡¢P¤ÏA, B, C¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¤È¤¹¤ë¡£
¤â¤·A¤ÈB¤¬ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î´Ø·¸¤Ê¤é¤Ð¡¢P¤ÈA¤ÈB¤ÏÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î´Ø·¸¤Î3¿Í¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤³¤Ç°Ê¸å¡¢A¤ÈB¤Ï¸«ÃÎ¤é¤Ì´Ø·¸¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤è¤¦¡£
Æ±ÍÍ¤Ë¤·¤Æ¡¢B¤ÈC¤â¸«ÃÎ¤é¤Ì´Ø·¸¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤è¤¯¡¢C¤ÈA¤â¸«ÃÎ¤é¤Ì´Ø·¸¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤è¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢º£ÅÙ¤ÏA¤ÈB¤ÈC¤¬¸«ÃÎ¤é¤Ì´Ø·¸¤Î3¿Í¤È¤Ê¤ë¡£
°Ê¾å¤«¤é¡Ê¥¦¡Ë¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¾å¤ÎP¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤ò¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢6¿Í¤Î´Ø·¸¤Ï¼¡¤Î¡ÊI¡Ë¤«¡ÊII¡Ë¤Î¤É¤Á¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÊI¡Ë6¿Í¤ò·ë¤Ö°ìËÜ¤ÎÀÞ¤ìÀþ¤Ç¡¢¡Ö¿Í¡½¿Í¡½¿Í¡½¿Í¡½¿Í¡½¿Í¡×¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Î¾Ã¼¤Î2¿Í¤ÏÎÙ¤Î°ì¿Í¤È¤À¤±ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ç¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¿Í¤ÏÎ¾ÎÙ¤Î2¿Í¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊII¡ËÀµÏ»³Ñ·Á¤Î6¸Ä¤ÎÄºÅÀ¤Ë°ì¿Í¤º¤ÄÇÛÃÖ¤·¤¿·Á¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¾ì¹ç¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤É¤Î¿Í¤âÎ¾ÎÙ¤Î2¿Í¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊI¡Ë¤È¡ÊII¡Ë¤Î¤É¤Á¤é¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¸«ÃÎ¤é¤Ì´Ø·¸¤Î3¿Í¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£
¡Ö6¿Í¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¼Á¡×¤Ï¡¢¡Ö¥é¥à¥¼¡¼¸½¾Ý¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Î°ìÎã¤Ç¤¢¤ë¡£Â¾¤Ë¤â¡¢¥é¥à¥¼¡¼¸½¾Ý¤Ï¤¤¤í¤¤¤íÌÌÇò¤¤Îã¤¬¤¢¤ë¡£
7¿Í¤Î½¸ÃÄ¤«¤éËè²ó3¿Í¤òÁª¤ÓÁÝ½üÅöÈÖ¤ò¤¹¤ë¡£7¿Í¤¬¸øÊ¿¤ËÃ´Åö¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡©ÇØÍýË¡¤òÍÑ¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¡Ö¥Ñ¥º¥ë¤È¸øÊ¿¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡×
