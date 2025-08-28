〈前作『だから殺し屋は小説を書けない。』を書いてから、書店員の知り合いが増えた〉と冒頭で語り始める〈私〉は岡山在住の小説家。その書店員や入社3年目の担当編集者〈菱川さん〉から〈岡崎さん〉と呼ばれる人物の新作の執筆過程を、岡崎隼人著『書店怪談』は虚実入り混じるモキュメンタリーホラーに描く。

それは倉敷で行なわれたサイン会の後のこと。美観地区の天ぷら屋で菱川氏と食事をしながら、〈書店が舞台のホラーって、フレッシュじゃないですか？〉と新作の構想を明かしたのが全ての始まりだった。

ただでさえ前作までには長いスランプを挟んでおり、専業でやっていくためにも、3作目はなるべく早く出したい。〈私は、必死だった〉。そこで知人の数だけ聞くことも増えた〈なんかいる〉、〈変なのが出る〉といった書店怪談の類を実話に近い形で小説化することを思い立ち、〈実際に全国の書店員さんから体験談を募集するのはいかがでしょう？〉と菱川氏も快諾。SNSでも広く投稿を募り、興味深い体験談が続々と集まった、まではよかったのだが……。

「経緯はほぼここに書いた通りで、集まった怪異譚もほぼ全部使ってます。もちろん細部を変えたり抽象化したりはしていますけど。因縁の村や古本屋でもなく、ごく普通の街の新刊書店やブックカフェを舞台にした点にも、ホラーとしての新味があると思っています」（岡崎氏、以下「」内同）

本作を書くにあたっては、200作近いホラー作品を読み込み、研究を重ねた。

「子供の頃から角川ホラー文庫を読み漁っていたり、素地はあったんですけどね。ホラーにはホラーの作法がありますし。特に岡本綺堂やウェイクフィールド、倉橋由美子らのきらめく諸作品に、俳句のように繊細で、一字誤るとまるで怖くなくなるほど緊密な、ホラーの難しさを学びました」

作中でも講談社内の各部署に声をかけた怪異譚は、まずは菱川氏のPCに届き、私がそれらを脚色しすぎない程度にリライト。〈うしろの客〉〈退職〉〈時間だよ〉等々、1つ1つは怪談ともつかない出来事の連なりに、接点や合理的背景を見出そうとする主人公や菱川氏の、距離のとり方が印象的だ。

「読者も概ねそうですよね。現代の合理性の殻が当たり前に備わった僕らが、非合理的な何かと直面した時に、その殻が1枚1枚剥がされ、人間性さえ脅かされてゆく。その感じが、言葉としては残酷だけども、ホラーとしての面白さや恐ろしさにつながるんだと思います」

後に構想は当初の純粋な書店版百物語から、〈大きな謎解き〉が同時に進行するタイプの百物語へと移り、特に引っかかるのが方々で聞かれた〈子供の声〉だった。例えば漫画コーナーで男の子の声を聞いたという福岡の証言と、ふと見ると〈エプロンの紐〉が解けていたという新宿の証言に似たものを見た私は直接取材を敢行。福岡と新宿でなぜ同じ怪異が発生するのか、伝染か、移動か、増殖かと、考察を深めていくのである。

悪夢を見ながら書いたラブレター

その際、力になったのが前職時代の知り合いで地元〈坂織神社〉の禰宜、〈春名さん〉の助言だ。彼女は言った。〈書店のルーツを辿れば、たいてい『聖なる場所』に行き着きます〉〈かつては知識や情報が集まる場所が、宗教施設だった〉〈だから、不思議なことも起きやすいのかもしれない〉と。また神道では〈神は同時に複数の場所に存在〉できるといい、神を〈コピペ〉に近い形で移す〈御霊分け〉や〈依代〉という概念についても彼女は教えてくれた。

「彼女にはモデルがいて、岡山神社の禰宜さんです。なぜ日本中の書店で奇妙なことが同時に起きているのかという謎に対して助言を仰ぎつつ、僕なりの仮説を立ててみたんです。

作中にも書いたように、それでなくとも僕にとって書店は特別な場所。幼い頃、学校にも家にも居場所のない自分を救ってくれたのが本であり、書店でした。他の世界への入口という意味でも、シェルターという意味でも。その恩返しで小説を書いている僕にすれば、書店では不思議なことが起きる方が自然なくらいなんです」

その後も異様な音や臭い、また疲弊した店員が失踪や自殺に追い込まれた例など、謎を追えば追うほど私は本を巡る思いや業の磁場に呑まれていくのだが、出色はそれほど強い無念を残した者達や、その煽りを食った側にも同等に注がれる、著者のフェアな視線だ。

〈霊は極めて激烈なPTSDを抱えている〉とある作家の解釈を引用した私に対し、春名は世阿弥が考案した〈夢幻能〉に言及する。〈この世に囚われてしまった主人公の話を、ワキと観客が共感しながら傾聴してあげる。演目という形で風化させず語り継いであげる〉〈非常にユニークかつ、激しい、優しい文化だと思います〉

「祈祷にもカウンセリング的な側面を持たせるアプローチがあるようで。誰にも鎮めてもらえなかった魂がまた別の誰かに悪さをしたり、人が抱える残酷な輪廻そのものを哀しいな、何とかできないかなと思うんです。だから書いていても、当然のごとく幽霊側に感情移入します。歪んでいるように見えるかもしれませんが、この本は僕なりの本屋さんへのラブレターでもあります。執筆中は毎晩、悪夢を見ましたけど（笑）」

本は〈言霊の集合体〉という春名の台詞があるが、多くの願いや無念の蓄積の上に今があるのは人や歴史も同じこと。その目に見えない向こう側に慄くだけでなく、思いを遣ることも、ホラーのひとつの楽しみ方かもしれないと気づかされた。

岡崎隼人（おかざき・はやと）／1985年岡山県生まれ。2006年『少女は踊る暗い腹の中踊る』で第34回メフィスト賞を受賞しデビュー。その後、地元デザイン会社でコピーライターを務める傍ら、古今東西の名作の物語構造を研究し、それを血肉化する文章修行を経て、昨年18年ぶりとなる第2作『だから殺し屋は小説を書けない。』を刊行。今作では「担当者とやりとりするメールの書式が突然狂ったり、書いてもないキャラのセリフが混ざったりと、いろいろありましたね」。169cm、52kg、B型。

