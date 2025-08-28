ÉCRUの新作トップス♡大人の余裕を纏うラウンジスタイルが登場

忙しい日常の中で、自分を労わるひとときをくれるラウンジウェア。ライフスタイルブランド「ÉCRU（エクル）」から、背中を美しく魅せる『OPEN BACK SHEER LOUNGE TOP』と、華奢なストラップが印象的な『SERENE DOUBLE STRAP CAMISOLE』が登場します。繊細さと快適さを兼ね備えた新作は、ラウンジシーンをより上質に彩り、大人の女性に素敵な時間を運んでくれるはず。

背中で魅せる「OPEN BACK SHEER LOUNGE TOP」

『OPEN BACK SHEER LOUNGE TOP』（9,760円・税込）は、細番手の糸で織り上げたシアー素材を使用。やわらかな透け感と、背中を大胆に開けたデザインが印象的です。

ブラック・アイボリー・ブルーの3色展開で、ÉCRUの刺繍ロゴが後ろ姿にさりげなく映えるのも魅力。

『RIB WRAP LOUNGE PERIOD SHORTS』とのコーディネートで、スタイリッシュな大人のリラックススタイルが完成します。

サイズ：M / L

繊細な華奢ストラップ♡「SERENE DOUBLE STRAP CAMISOLE」

『SERENE DOUBLE STRAP CAMISOLE』（7,850円・税込）は、機能性素材「curefilo®」を採用。

しなやかで心地よい肌触りが特徴で、リラックス効果も期待できます。カップ付きで1枚でも着られ、華奢なダブルストラップがデコルテを美しく演出。

ブラック・ホワイト・ベージュの3色展開で、『OPEN BACK SHEER LOUNGE TOP』と重ねれば、素肌の美しさが引き立つ気品ある大人の装いに。

サイズ：M / L

発売は9月9日♡展示会でもお披露目

本コレクションは、2025年9月9日（火）よりÉCRU公式オンラインストアで発売予定。予約販売となり、お届けは9月下旬です。

また、9月3日（火）～9月5日（木）開催の「NEW ENERGY BLD.」では、新作をいち早くチェックできます。大人のためのラウンジウェアを、ぜひ先取りしてみてください。

ÉCRUの新作で日常に贅沢なひとときを

ÉCRUの新作トップスとキャミソールは、日常に寄り添いながらも特別感を与えてくれるアイテム。

背中の抜け感や華奢なストラップは、シンプルでありながら女性らしさを自然に引き出してくれます。価格も9,760円（税込）、7,850円（税込）と手に届くラグジュアリー。

自宅での時間をもっと心地よく、もっと自分らしく過ごしたい人にぴったりです♡大切な日常に、ÉCRUの柔らかなエッセンスを添えてみませんか。