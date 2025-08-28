女子プロ、1000万円超え高級車を披露！「乗ってみたかった」

プロゴルファーの澁澤莉絵留が自身のInstagramを更新。試合期間中の頼れる愛車を公開しました。

澁澤プロは「今週は乗ってみたかったDEFENDER130をお借りしていました！」とコメント。憧れのモデルに乗ることができた喜びを明かしました。

くわえて「試合の時はお引越しかというくらい荷物が多いので、充分くらいの車内スペースのおかげで楽々積むことができました。また、ゆったりとした空間で凄くリラックスして試合に臨めました」と、DEFENDER130の広々とした車内や快適さを実感した様子を伝えました。

さらに「外見の存在感からは想像できないくらい走行時は凄く静かで、玄海の海際を走るのが気持ちよかったです♪」と、乗り心地やドライブの感想も紹介。最後には、「早く優勝してDEFENDERに乗って帰れるように、ほんとにほんとにほんとに頑張りたいです」と、今後の目標に向けて意気込みを語り、投稿を締めくくりました。

この投稿にファンからは「カッコいいしオシャレですね」「美女にはいい車がよく似合う」「ッコいいな～乗ってみたい！」などのコメントが寄せられました。

いかがでしたか？ ぜひ澁澤プロのツアーでの活躍をチェックしてみてくださいね！

※rieru54