「風邪ひいてぐったりしてたら長男が 『お父さん大丈夫？なんかしてほしいことあったらこれ使ってよ』って手作りチケットくれて一瞬泣きそうになったけどまさかの有料」



親にとってお子さんからのプレゼントはこれ以上ない宝物として、一生の思い出にも残るものです。小学5年生の息子さんを持つ「しとらす」（@citrus2143）さんが息子さんからプレゼントされたのは、「何か手伝ってほしい物あったら手伝うけん！」と書かれたチケット。



この時、体調を崩していたというしとらすさんを気遣うこれ以上ない贈り物かと思いきや、チケットの右下には「※1回100円」の文字が。涙も引っ込むプレゼントについて、息子さんの「商才」を感じた方から多くのコメントが届きました。



「ビジネスチャンスって捉える派の長男w」

「物価高の波がここまで…」

「稼ぎ時と思ったのか😂」

「息子さん、🤣ちゃっか…いや、しっかりしてますねwww」



息子さんは体調を崩したお父様への心配や気遣いとともに、「これはチャンス」と利益が生まれる可能性を感じたのかもしれないですね。このご時世だと100円を支払うのも惜しい気がします。



将来はやり手の経営者になる予感を漂わせる息子さんからのチケットですが、もらった時の感動と有料とわかった時の驚きが同居すると一体どんな気分になるのでしょうか。チケットのその後や普段の息子さんの様子などについて、投稿者のしとらすさんに詳しいお話を伺いました。



ーー息子さんからこんなチケットをプレゼントされたのは初めて？



「このようなものは初めてです」



ーー投稿の中で「泣きそうになった」とおっしゃっていました。



「僕の体調を心配してくれているのだと思い、その優しさに感動しました。ただ、よくよく読むと『1回100円』とあったので『有料かい！！笑』と笑ってしまいました」



ーーチケットは使われたのですか？



「結局使わずにとってあります」



ーー普段の息子さんはどんなお子さん？



「息子は普段から妹の面倒もよく見てくれる優しい子です。だから僕にも優しくしてくれたのかと思って感動しました。また、面白いことをして人を笑わせるのも大好きで家族のこともよく楽しませてくれます。今回のことも、体調を崩して元気のない僕を笑わせて元気になって欲しいと思ってしてくれたことかもしれません」



ーーお子さんたちには、どんな大人になってほしいですか？



「今回のように、困ったり弱っている人に優しく、また、明るく楽しいことをしてまわりの人を楽しませてくれるように元気に育ってもらえればと思います」



いつも優しくてご家族を笑わせるのが好きだという息子さん。チケットを有料にしたのも息子さんなりにしとらすさんを笑顔にするための仕掛けだだったのでしょうか。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・行橋 友）